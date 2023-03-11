Ömer’in Süreyya’sı Simay Barlas’ın unutulmaz rolleri

Başrollerini Barış Falay, Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı Star TV'nin yeni dizisi Ömer’de Ömer’in ailesinin isteği üzerine nişanlandığı Süreyya karakterini canlandıran Simay Barlas, gerek doğal güzelliği gerek oyunculuk performansıyla göz dolduruyor.
Ömer’in yaşadığı hayal kırıklığının ardından görüşmeyi kabul ettiği ve çocukluğundan beri Ömer’e aşık olan Süreyya karakterine hayat veren Simay Barlas’ın daha önce rol aldığı dizilerde hafızalara kazınan karakterleri...
15 yıl önce aynı hastanede doğan ve yanlış ailelere verilen iki kız çocuğunun ve ailelerinin hayatının anlatıldığı 'Paramparça' dizisinde ‘Öykü’ karakterini canlandıran Simay Barlas, Nurgül Yeşilçay, Erkan Petekkaya, Barış Falay ve Ebru Özkan ile rol aldı.
Simay Barlas, eski bir basketbol oyuncusunun hikayesini anlatan ‘Adı Efsane 2. Devre’ dizisininde Reyhan’ın kızı Naz karakterine hayat verdi. Barlas, dizide Şenay Gürler, Baran Bölükbaşı, Özgü Kaya, Cem Yiğit Üzümoğlu gibi isimlerle rol aldı.
Başrollerini Birce Akalay, Ufuk Özkan, Deniz Can Aktaş, Sevda Erginci gibi isimlerin paylaştığı ve idealist öğretmen Hayat'ın çalıştığı okullarda yaşadığı sorunlar ve kardeşi Gözde ile sürdürdüğü hayatını konu edinen 'Hayat Bazen Tatlıdır' dizisinde Simay Barlas, 'Gözde' karakterine hayat verdi.
Simay Barlas, Antakya'dan, İstanbul'a uzanan bir var olma mücadelesinin ekrana getiren ‘Zalim İstanbul’ dizisinde Agah Karaçay’ın kızı ‘Damla’ rolünü oynadı. Dizide Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay ve Berker Güven gibi isimler rol aldı.
Antakya'da zengin bir ailenin oğlu olan Aziz'in hikayesinin anlatıldığı ve 1930’lu yılların Antakya’sında geçen dizide, köylü kızı Efnan karakterine hayat veren Simay Barlas, oyunculuk performansı ve doğallığı ile büyük beğeni toplamıştı.