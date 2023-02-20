Ömer'in yeni bölümü bu akşam Star'da! Ömer, Süreyya ile evlilik yolunda

Ömer ve Gamze verdikleri zor kararın arkasında durmaya çabalamaktadır. Ömer’i Süreyya ile birlikte görmenin acısıyla sarsılan Gamze, çareyi eski bir dostun yanında bulur ve kalbinden geçenleri ilk kez dile döker. Gamze’nin yürüdüğü yol onu yeniden Ömer’in karşısına çıkardığında bu sefer soru sorma sırası Gamze’dedir.