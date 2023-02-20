Ömer'in yeni bölümü bu akşam Star'da! Ömer, Süreyya ile evlilik yolunda

Tüm imkansızlıkların karşısına aşkı koyan hikayesiyle ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken ‘Ömer’, yeni bölümüyle 20 Şubat Pazartesi (bugün) 20.00’de Star’da. Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı'nın başrolleri paylaştığı Ömer'in bu akşamki yeni bölümünde Ömer, Süreyya ile evlilik yolunda...
20 Şubat Pazartesi akşamı ekrana gelecek Ömer’in yeni bölümünün konusu şöyle:
Gamze'nin gözlerinde aradığı umut ışığını bulamayan Ömer, içindeki yarayı gizleyerek Süreyya ile evlilik yolculuğuna adım atar. Fakat Gamze ve Ömer aşklarını bastırmaya ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, sevgileri dile gelmenin bir yolunu bulmaktadır.
Oğullarının mürüvvetini görmek için büyük bir adım atan Ademoğlu ailesi, tam her şey yoluna girdi diye düşünürken, Nisa’nın evinden gelen bir telefonla sarsılırlar. Ömer ablasını yalnız bırakmazken Nisa çocuklarının baba hasretiyle yüzleşir.
Ömer ve Gamze verdikleri zor kararın arkasında durmaya çabalamaktadır. Ömer’i Süreyya ile birlikte görmenin acısıyla sarsılan Gamze, çareyi eski bir dostun yanında bulur ve kalbinden geçenleri ilk kez dile döker. Gamze’nin yürüdüğü yol onu yeniden Ömer’in karşısına çıkardığında bu sefer soru sorma sırası Gamze’dedir.
Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Ömer’in yönetmen koltuğunda başarılı yönetmen Cem Karcı oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Gülizar Irmak kaleme alıyor.