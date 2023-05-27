Ömer'in yeni bölümü: Gamze ve Tuna’yı zor günler bekliyor

ÖMER'İN YENİ BÖLÜM KONUSU

Tutuklanma ihtimaliyle karşı karşıya kalan Ömer, evlendiklerini söyleyerek Gamze ve Tuna'yı babasına emanet eder. Her şeyin kötüye gittiği bir zamanda ortaya çıkan bu gerçek Reşat ve ailesi için şok etkisi yaratır. Ömer’in mahkeme sonucu herkes için bir dönüm noktası haline gelir.