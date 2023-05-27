Ömer'in yeni bölümü: Gamze ve Tuna’yı zor günler bekliyor

Tüm imkansızlıkların karşısına aşkı koyan hikayesiyle ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken "Ömer", yeni bölümüyle 29 Mayıs Pazartesi 20.00’de Star’da.
Tutuklanma ihtimaliyle karşı karşıya kalan Ömer, evlendiklerini söyleyerek Gamze ve Tuna'yı babasına emanet eder. Her şeyin kötüye gittiği bir zamanda ortaya çıkan bu gerçek Reşat ve ailesi için şok etkisi yaratır. Ömer’in mahkeme sonucu herkes için bir dönüm noktası haline gelir.
Kocası yüzünden ardı arkası kesilmeyen sorunlarla boğuşan Nisa, kızının aşk yüzünden kendi yaptığı hataları yapmaması için ona baskı yapar. Ailelerinin karşı çıkmasına rağmen birbirinden ayrılamayan Yaman ve Emine’yi kötü bir sürpriz beklemektedir.
Ömer, Hakan’ın Gamze’yi tehdit ettiğini öğrenir fakat Hakan çoktan herkesin hayatını cehenneme döndürecek bir bombanın fitilini ateşlemiştir. Sözünü dinlemeyen kızını cezalandırmak isteyen Fatma, Gamze'yi hayattaki en değerli varlığından, Tuna'dan ayırmak için harekete geçer.
Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Ömer’in yönetmen koltuğunda başarılı yönetmen Cem Karcı oturuyor, senaryosunu ise Gülizar Irmak kaleme alıyor.
Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın başrolleri paylaştığı "Ömer", yeni bölümüyle her pazartesi 20.00’de Star’da.