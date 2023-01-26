Ömer'in yönetmeninden kamera arkası görüntüleri: İşte Ademoğlu Ailesi

Star TV'nin yeni dizisi Ömer yayınlandığı ilk günden beri sosyal medyada sık sık gündem oluyor. Hikayesi ve karakterleriyle dikkat çeken dizinin oyuncuları da çok konuşuluyor.
Dünyaca ünlü dizi 'Shtisel'den uyarlanan, başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Barış Falay'ın paylaştığı 'Ömer'in yönetmen koltuğunda Cem Karcı oturuyor.
Karcı, sosyal medya hesabından kamera arkası görüntülerini takipçileriyle paylaştı. Ünlü yönetmen paylaşımına "Ademoğlu Ailesi, haftaya görüşürüz" notunu düştü.
Ademoğlu Ailesi'nin evinden objektife yansıyan görüntülere binlerce beğeni ve yorum geldi.
Ömer'in oyuncularından Selahattin Paşalı, Merve Dizdar, Onur Bilge; Cem Karcı'nın paylaşımına kalp emojisiyle yorum yaptı.
Dizide Ömer'in babaannesi olarak izleyici karşısına çıkan usta oyuncu Zerrin Sümer de bu kareleri kendi sosyal medya hesabından paylaştı.
Ömer dizisinin son bölümünde; Gamze'ye olan aşkından vazgeçmek istemeyen Ömer'in herkese rağmen Gamze'ye evlilik teklif etmesi damga vurdu.
Yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve mahallenin müezzini Ömer’in tüm imkânsızlıklara rağmen tutunacakları aşklarını konu edinen 'Ömer' dizisinin senaryosunu Gülizar Irmak kaleme alıyor.
Ömer, yeni bölümleriyle her pazartesi 20.00'de Star'da.