Ömer'in yönetmeninden kamera arkası görüntüleri: İşte Ademoğlu Ailesi

Star TV'nin iddialı yeni dizisi Ömer, pazartesi akşamları izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Barış Falay'ın paylaştığı Ömer dizisinin yönetmeni Cem Karcı kamera arkası görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Ömer'in yönetmeninden kamera arkası görüntüleri: İşte Ademoğlu Ailesi - 1

Star TV'nin yeni dizisi Ömer yayınlandığı ilk günden beri sosyal medyada sık sık gündem oluyor. Hikayesi ve karakterleriyle dikkat çeken dizinin oyuncuları da çok konuşuluyor.

Ömer'in yönetmeninden kamera arkası görüntüleri: İşte Ademoğlu Ailesi - 2

Dünyaca ünlü dizi 'Shtisel'den uyarlanan, başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Barış Falay'ın paylaştığı 'Ömer'in yönetmen koltuğunda Cem Karcı oturuyor.

Ömer'in yönetmeninden kamera arkası görüntüleri: İşte Ademoğlu Ailesi - 3

CEM KARCI PAYLAŞTI

Karcı, sosyal medya hesabından kamera arkası görüntülerini takipçileriyle paylaştı. Ünlü yönetmen paylaşımına "Ademoğlu Ailesi, haftaya görüşürüz" notunu düştü.

Ömer'in yönetmeninden kamera arkası görüntüleri: İşte Ademoğlu Ailesi - 4

ÖMER DİZİSİNİN OYUNCULARI KAYITSIZ KALAMADI

Ademoğlu Ailesi'nin evinden objektife yansıyan görüntülere binlerce beğeni ve yorum geldi.

Ömer'in oyuncularından Selahattin Paşalı, Merve Dizdar, Onur Bilge; Cem Karcı'nın paylaşımına kalp emojisiyle yorum yaptı.

Ömer'in yönetmeninden kamera arkası görüntüleri: İşte Ademoğlu Ailesi - 5

Dizide Ömer'in babaannesi olarak izleyici karşısına çıkan usta oyuncu Zerrin Sümer de bu kareleri kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

Ömer'in yönetmeninden kamera arkası görüntüleri: İşte Ademoğlu Ailesi - 6

ÖMER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer dizisinin son bölümünde; Gamze'ye olan aşkından vazgeçmek istemeyen Ömer'in herkese rağmen Gamze'ye evlilik teklif etmesi damga vurdu.

Ömer'in yönetmeninden kamera arkası görüntüleri: İşte Ademoğlu Ailesi - 7

HER PAZARTESİ STAR'DA

Yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve mahallenin müezzini Ömer’in tüm imkânsızlıklara rağmen tutunacakları aşklarını konu edinen 'Ömer' dizisinin senaryosunu Gülizar Irmak kaleme alıyor.

Ömer, yeni bölümleriyle her pazartesi 20.00'de Star'da.

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