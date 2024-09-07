Pelin Akil, Yalı Çapkını'nda! İşte setten ilk fotoğraf

YENİ SEZONDA NELER YAŞANACAK?

Dizinin 74. bölümü zaman atlaması ile başlayacak. Seyran’ın hastalığı üzerinden 2 sene geçmiş, bu geçen senelerde ise yalı sakinlerinin hayatında çarpıcı değişimler olmuştur.



Hikayesine eşlik edecek yeni ve birbirinden renkli karakterleri ve heyecan dolu gelişmeleriyle Yalı Çapkını, üçüncü sezonunda da izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Star TV'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Yalı Çapkını, 7 Haziran akşamı 73. bölümüyle sezon finali yaptı. Diziye, Halis Ağa'nın şaşırtan planı ve "Seyran öldü mü?" sorusu damga vurdu. İşte Yalı Çapkını sezon finalinde yaşananlar...