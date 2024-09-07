Pelin Akil, Yalı Çapkını'nda! İşte setten ilk fotoğraf

Başrollerini Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin yeni sezonu için geri sayım başladı. 13 Eylül'de izleyiciyle buluşacak olan Yalı Çapkını'nda Diyar karakterini Pelin Akil canlandıracak. Akil, setten ilk kareyi paylaştı.

Pelin Akil, Yalı Çapkını'nda! İşte setten ilk fotoğraf - 1

Star TV’nin çok sevilen dizisi Yalı Çapkını, 7 Haziran Cuma akşamı yayınlanan 73. bölümüyle sezon finali yapmıştı.

Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin’in oturduğu, senaryosunu H. Zeynep Bonçe'nin kaleme aldığı Yalı Çapkını'nın üçüncü sezon çekimleri sürüyor.

N-LIFE HABERLERİ

Pelin Akil, Yalı Çapkını'nda! İşte setten ilk fotoğraf - 2

DİYAR GELİYOR

Yeni sezona zaman atlamasıyla başlayacak olan dizide Diyar karakterini canlandıracak isim belli oldu.

Pelin Akil, Yalı Çapkını'nda! İşte setten ilk fotoğraf - 3

Yalı Çapkını kadrosuna dahil olan Pelin Akil, Ferit’in çok değer verdiği, yaşça kendisinden büyük olan Diyar'a hayat verecek.

Pelin Akil, Yalı Çapkını'nda! İşte setten ilk fotoğraf - 4

Ünlü oyuncu setten paylaşım yaptı.

Akil, Mert Ramazan Demir ve Burcu Alptekin ile verdiği pozu paylaştı.

Pelin Akil, Yalı Çapkını'nda! İşte setten ilk fotoğraf - 5

PELİN AKİL KİMDİR?

17 Nisan 1986'da İstanbul'da doğan Pelin Akil, İstanbul Üniversitesi Müzikal Tiyatro Bölümü mezunudur. Oyunculuğa "Arka Sıradakiler" dizisiyle adım atan Akil, daha sonra "Seksenler", "Suskunlar", "Kızıl Elma", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Ben Bu Cihana Sığmazam" gibi projelerde yer aldı.

2016’da kendisi gibi oyucu Anıl Altan ile dünyaevine giren Akil'in Alin ve Lina adında ikiz kızları bulunuyor.

Pelin Akil, Yalı Çapkını'nda! İşte setten ilk fotoğraf - 6

YENİ SEZONDA NELER YAŞANACAK?

Dizinin 74. bölümü zaman atlaması ile başlayacak. Seyran’ın hastalığı üzerinden 2 sene geçmiş, bu geçen senelerde ise yalı sakinlerinin hayatında çarpıcı değişimler olmuştur.

Hikayesine eşlik edecek yeni ve birbirinden renkli karakterleri ve heyecan dolu gelişmeleriyle Yalı Çapkını, üçüncü sezonunda da izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Star TV'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Yalı Çapkını, 7 Haziran akşamı 73. bölümüyle sezon finali yaptı. Diziye, Halis Ağa'nın şaşırtan planı ve "Seyran öldü mü?" sorusu damga vurdu. İşte Yalı Çapkını sezon finalinde yaşananlar...

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