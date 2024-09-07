Pelin Akil, Yalı Çapkını'nda! İşte setten ilk fotoğraf
Başrollerini Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin yeni sezonu için geri sayım başladı. 13 Eylül'de izleyiciyle buluşacak olan Yalı Çapkını'nda Diyar karakterini Pelin Akil canlandıracak. Akil, setten ilk kareyi paylaştı.
Star TV’nin çok sevilen dizisi Yalı Çapkını, 7 Haziran Cuma akşamı yayınlanan 73. bölümüyle sezon finali yapmıştı.
Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin’in oturduğu, senaryosunu H. Zeynep Bonçe'nin kaleme aldığı Yalı Çapkını'nın üçüncü sezon çekimleri sürüyor.