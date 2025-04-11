Pembe öldü mü? Pembe Kızılcık Şerbeti'nden neden ayrıldı?

CENAZE SAHNELERİ SIZDI

Pembe karakterinin ölümü henüz ekranlara gelmeden önce, dizinin cenaze sahnesine ait bazı görüntülerin sosyal medyaya sızması, hem dizinin takipçileri hem de yapımcılar arasında şok etkisi yarattı. Tabutun başında ağlayan karakterler, siyah giyimli oyuncular ve dua eden sahne figürleri, karakterin gerçekten diziye veda ettiğini gözler önüne serdi.



Pembe, hem güçlü aile figürü hem de geleneksel yapısıyla izleyicinin gönlünde taht kurmuştu. Ancak dizinin son bölümlerinde yaşanan dramatik gelişmeler sonucunda Pembe karakterinin senaryo gereği hayatını kaybetmesi, ekran başındaki milyonları hem şaşırttı hem de duygulandırdı.