Pembe öldü mü? Pembe Kızılcık Şerbeti'nden neden ayrıldı?
Kızılcık Şerbeti, sevilen karakterlerinden biri olan Pembe'nin vedasıyla izleyicileri derinden sarstı. Sibel Taşçıoğlu tarafından başarıyla canlandırılan Pembe karakterinin diziden ayrılması, sosyal medyada ve fan sayfalarında günlerdir yankı buluyor. İzleyici, bu beklenmedik ayrılığı kabullenmekte zorluk yaşarken, dizinin setinden sızan cenaze sahnesi görüntüleri de olayın etkisini daha da artırdı.
Kızılcık Şerbeti’nde çok flaş bir ayrılık yaşanacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gold Film imzalı dizinin demirbaşlarından Pembe’ye hayat veren değerli oyuncu Sibel Taşçıoğlu ekibe veda edecek. Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı dizideki bu çok konuşulacak ayrılığın nedeninin senaryo olduğu ve Pembe’nin artık hiayesinin bittiği belirtildi.