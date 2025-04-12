Pembe zehirlendi mi, öldü mü? Pembe (Sibel Taşçıoğlu) Kızılcık Şerbeti'nden neden ayrıldı?

Kızılcık Şerbeti'nin yayınlanan son bölümüne Pembe'nin vefat haberi damga vurdu. Sibel Taşçıoğlu tarafından başarıyla canlandırılan Pembe karakterinin diziden ayrılması, sosyal medyada ve fan sayfalarında günlerdir yankı buluyor. Peki, Pembe öldü mü? Pembe (Sibel Taşçıoğlu) Kızılcık Şerbeti'nden neden ayrıldı?

Pembe zehirlendi mi, öldü mü? Pembe (Sibel Taşçıoğlu) Kızılcık Şerbeti'nden neden ayrıldı? - 1

Kızılcık Şerbeti’nde çok flaş bir ayrılık yaşandı. Sibel Taşçıoğlu tarafından başarıyla canlandırılan Pembe karakteri 96. bölümde ekibe veda etti. Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı dizideki bu çok konuşulacak ayrılığın nedeninin senaryo olduğu ve Pembe’nin artık hiayesinin bittiği belirtildi.

N-LIFE HABERLERİ

Pembe zehirlendi mi, öldü mü? Pembe (Sibel Taşçıoğlu) Kızılcık Şerbeti'nden neden ayrıldı? - 2

SİBEL TAŞÇIOĞLU NEDEN AYRILDI?

Hikayenin gidişatı içinde Pembe’nin artık yeni bir rolünün kalmadığı, bu nedenle de karaktere bir final sahnesi yazıldığı belirtiliyor.

Pembe zehirlendi mi, öldü mü? Pembe (Sibel Taşçıoğlu) Kızılcık Şerbeti'nden neden ayrıldı? - 3

CENAZE SAHNELERİ SIZDI

Pembe karakterinin ölümü henüz ekranlara gelmeden önce, dizinin cenaze sahnesine ait bazı görüntülerin sosyal medyaya sızması, hem dizinin takipçileri hem de yapımcılar arasında şok etkisi yaratmıştı. Tabutun başında ağlayan karakterler, siyah giyimli oyuncular ve dua eden sahne figürleri, karakterin gerçekten diziye veda ettiğini gözler önüne serdi.


Pembe zehirlendi mi, öldü mü? Pembe (Sibel Taşçıoğlu) Kızılcık Şerbeti'nden neden ayrıldı? - 4

PEMBE ZEHİRLENDİ Mİ?

Pembe karakterinin vedası ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Hayatında ilk kez doğum günü kutlayan Pembe, kendisine yapılan pastayı yiyerek zehirlendi. Pembe’nin yediği pastanın içine Işıl tarafından zehir koyuldu. Dizinin son sahnelerinde fenalaşan Pembe, kaldırıldığı hastanede öldü.

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