Pembe zehirlendi mi, öldü mü? Pembe (Sibel Taşçıoğlu) Kızılcık Şerbeti'nden neden ayrıldı?
Kızılcık Şerbeti'nin yayınlanan son bölümüne Pembe'nin vefat haberi damga vurdu. Sibel Taşçıoğlu tarafından başarıyla canlandırılan Pembe karakterinin diziden ayrılması, sosyal medyada ve fan sayfalarında günlerdir yankı buluyor. Peki, Pembe öldü mü? Pembe (Sibel Taşçıoğlu) Kızılcık Şerbeti'nden neden ayrıldı?
Kızılcık Şerbeti’nde çok flaş bir ayrılık yaşandı. Sibel Taşçıoğlu tarafından başarıyla canlandırılan Pembe karakteri 96. bölümde ekibe veda etti. Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı dizideki bu çok konuşulacak ayrılığın nedeninin senaryo olduğu ve Pembe’nin artık hiayesinin bittiği belirtildi.