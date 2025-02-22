Piyasa dizisi oyuncuları kimler? Piyasa nerede çekiliyor? (Piyasa dizisi oyuncu kadrosu ve konusu)
Piyasa dizisi 22 Şubat Cumartesi günü ekranlara "merhaba" diyecek. Diziye dair ayrıntıları ilk bölüm öncesi merak eden izleyiciler, Piyasa dizisi oyuncuları ve karakterlerini inceliyor. Peki, Piyasa dizisi oyuncuları kimler? Piyasa nerede çekiliyor?
Cumartesi akşamları yayımlanacak Piyasa dizisinin ayrıntıları belli oldu. Yapımı Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği, başarılı senarist Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise usta isim Serdar Gözelekli oturuyor.