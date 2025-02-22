Piyasa dizisi oyuncuları kimler? Piyasa nerede çekiliyor? (Piyasa dizisi oyuncu kadrosu ve konusu)

Piyasa dizisi 22 Şubat Cumartesi günü ekranlara "merhaba" diyecek. Diziye dair ayrıntıları ilk bölüm öncesi merak eden izleyiciler, Piyasa dizisi oyuncuları ve karakterlerini inceliyor. Peki, Piyasa dizisi oyuncuları kimler? Piyasa nerede çekiliyor?

Piyasa dizisi oyuncuları kimler? Piyasa nerede çekiliyor? (Piyasa dizisi oyuncu kadrosu ve konusu) - 1

Cumartesi akşamları yayımlanacak Piyasa dizisinin ayrıntıları belli oldu. Yapımı Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği, başarılı senarist Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise usta isim Serdar Gözelekli oturuyor.

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Piyasa dizisi oyuncuları kimler? Piyasa nerede çekiliyor? (Piyasa dizisi oyuncu kadrosu ve konusu) - 2

PİYASA KONUSU

Tanıtımları günlerdir paylaşılan Piyasa medya, magazin ve dizi dünyasındaki güç mücadelesini odağına alacak. Çekimleri Bursa’da başlayan Piyasa; aşk, ihanet ve güç mücadelesinin gölgesinde, sırlarla dolu hayatların kesiştiği bir dünyanın hikayesini anlatıyor.

Piyasa dizisi oyuncuları kimler? Piyasa nerede çekiliyor? (Piyasa dizisi oyuncu kadrosu ve konusu) - 3

PİYASA DİZİSİ KADROSU VE KARAKTERLERİ

Dizide Alp Navruz "Kenan", İlayda Alişan "Münevver" olarak izleyici karşısına çıkacak. Zuhal Olcay "Keriman", Fırat Altunmeşe "Adar", Yurdaer Okur "Şefik" karakterine hayat verecek. Dizide ayrıca, Damla Colbay, Vural Şahanoğlu, Aydan Burhan, Asya Kasap, Halil Demir, Hilmi Ahıska ve Metehan Parıltı gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Piyasa dizisi oyuncuları kimler? Piyasa nerede çekiliyor? (Piyasa dizisi oyuncu kadrosu ve konusu) - 4

MÜNEVVER’İN SANCILI DÖNÜŞÜMÜ

İlayda Alişan’ın canlandırdığı hikayenin merkezindeki başörtülü Münevver Çetin, ailesini içinden bulunduğu çıkmazdan kurtarabilmek için mutluluğundan vazgeçmiştir. Küçük bir sahil kasabasında başlayan hikayesi, beklenmedik olaylar sonucunda onu İstanbul’un parıltılı dünyasına taşır.

Piyasa dizisi oyuncuları kimler? Piyasa nerede çekiliyor? (Piyasa dizisi oyuncu kadrosu ve konusu) - 5

YALNIZLIĞI BAŞROLDE!

Alp Navruz’un canlandırdığı Kenan Akın karakteri Türkiye’nin en parlak yıldızlarından biridir. Işıltılı sahnelerin ardında, kendi yalnızlığıyla ve kaçamadığı bağımlılıklarıyla başroldedir. Kenan, bağımlılıklarından ve ailesine dair öğrendiği sırlardan kaçmaya çalışırken Münevver’le tanışır.

Piyasa dizisi oyuncuları kimler? Piyasa nerede çekiliyor? (Piyasa dizisi oyuncu kadrosu ve konusu) - 6

AHSEN GERÇEĞİN PEŞİNDE

Ayça Bingöl’ün hayat verdiği Ahsen Çevik, gerçeği ortaya çıkarmak için cesaretle mücadele eden kararlı bir gazetecidir. Geçmişinde saklamak zorunda bırakıldığı büyük bir travma yaşamıştır. Ahsen rolünün kendisini heyecanlandırdığını belirten Bingöl, “Ahsen haberleriyle hikayenin merkezinde olacak.

Piyasa dizisi oyuncuları kimler? Piyasa nerede çekiliyor? (Piyasa dizisi oyuncu kadrosu ve konusu) - 7

ELİNİ KİRLETMEKTEN ÇEKİNMEYEN İSİM

Yurdaer Okur’un canlandırdığı Şefik Arzen karakteri, televizyon ve medya dünyasının perde arkasındaki en etkili oyun kuruculardan biridir. Şöhret ve gücün karmaşık döngüsü içinde hayatta kalmaya çalışan sektör profesyonellerini yanına çekmek için elini kirletmekten çekinmez.

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