Piyasa dizisi oyuncuları kimler? Piyasa nerede çekiliyor? (Piyasa dizisi oyuncu kadrosu ve konusu)

AHSEN GERÇEĞİN PEŞİNDE

Ayça Bingöl’ün hayat verdiği Ahsen Çevik, gerçeği ortaya çıkarmak için cesaretle mücadele eden kararlı bir gazetecidir. Geçmişinde saklamak zorunda bırakıldığı büyük bir travma yaşamıştır. Ahsen rolünün kendisini heyecanlandırdığını belirten Bingöl, “Ahsen haberleriyle hikayenin merkezinde olacak.