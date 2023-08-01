Ruhun Duymaz dizisinin oyuncuları kimler? İşte Ruhun Duymaz dizisinin konusu ve kadrosu

Ruhun Duymaz dizisi ekran macerasına hızlı bir giriş yaptı. Senaryosu Ayşe Üner Kutlu tarafından kaleme alınan ve yönetmen koltuğunda deneyimli isim Aytaç Çiçek’in yer aldığı Ruhun Duymaz, pazartesi günleri izleyicilerle buluşuyor. Peki, Ruhun Duymaz dizisinin oyuncuları kimler? İşte Ruhun Duymaz dizisinin konusu ve kadrosuna ilişkin ayrıntılar...

Ruhun Duymaz dizisinin oyuncuları kimler? İşte Ruhun Duymaz dizisinin konusu ve kadrosu - 1

Ruhun Duymaz dizisi 24 Temmuz Pazartesi günü ekranlara "merhaba" dedi. Usta isimleri bir araya getiren dizide Burcu Özberk ve Şükrü Özyıldız’a, Tuğrul Tülek, Aslı Sümen ve Şehsuvar Aktaş, Zuhal Gencer, Ülkü Duru gibi birbirinden değerli oyuncular eşlik ediyor.

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Ruhun Duymaz dizisinin oyuncuları kimler? İşte Ruhun Duymaz dizisinin konusu ve kadrosu - 2

AJAN VE HIRSIZ AŞKI

Bir suç şebekesini çökertmeye çalışan gizli teşkilatın hikâyesini anlatan dizide, Şükrü Özyıldız gözü işinden başka bir şey görmeyen Ajan Onur'u; Burcu Özberk ise binbir hüneri ile göz kamaştıran profesyonel bir hırsız olan Ece'yi canlandırıyor.

Ruhun Duymaz dizisinin oyuncuları kimler? İşte Ruhun Duymaz dizisinin konusu ve kadrosu - 3

DİZİNİN KONUSUNA İLİŞKİN AYRINTILAR

Dizide; Onur Karasu (Şükrü Özyıldız) genç yaşında daire başkanlığına terfi etmiş başarılı bir istihbarat ajanıdır ve bir süredir Türkiye'nin en büyük kuyumculuk şirketinin sahibi Civan Koral  (Tuğrul Tülek)’in  peşindedir. Koral Mücevherat'ı kirli işleri için paravan olarak kullanan Civan, bir suç örgütünün Türkiye temsilcisidir. Civan'ın yaptığı yasadışı işlerle ilgili belgeleri evindeki kasada sakladığını düşünen Onur, eve girip çıkabilmek için Civan'ın kardeşi Hilal (Aslı Sümen) ile sevgili olur. Civan’ın yurt dışına yerleşeceğini öğrendiğinde onu elden kaçırmadan belgeleri alabilmek adına Onur ani bir kararla Hilal'e evlenme teklif eder.

Planı nişan günlerinde kasayı açmak ve kardeşinin nişanı için orada olan Civan'ı tutuklamaktır. Hesaba katmadığı şey ise; Hilal'in yakın arkadaşı Ece (Burcu Özberk) olur. Ece Onur’un ne işler çevirdiğini anlamaya çalışırken; Onur tarafından yakalanması onun da planlarını alt üst eder. Onur ve Ece; gece ve gündüz kadar iki zıt kutup, hiç istemedikleri bir biçimde birlikte çalışmak zorunda kalacaktır.

Ruhun Duymaz dizisinin oyuncuları kimler? İşte Ruhun Duymaz dizisinin konusu ve kadrosu - 4

ECE KARAKTERİ

Ece ülkenin gelmiş geçmiş en iyi mücevher hırsızı. Güzel, zeki, pratik, içgüdülerine göre davranan, asi bir genç kadın. Ailesiz büyümüş, sokakta yaşayarak hayata tutunmuş. Aynı zamanda muhteşem bir aşçı.

Ruhun Duymaz dizisinin oyuncuları kimler? İşte Ruhun Duymaz dizisinin konusu ve kadrosu - 5

ONUR KARAKTERİ

Gerekmedikçe konuşmayan, düzenli, disiplinli, hayatta kuralları ve prensipleri için yaşayan bir adam Onur. Babasının izinden girdiği teşkilattaki görevi onun her şeyi. Bu kadar özenerek kurduğu düzende, ona nefes aldıran tek bir tutkusu ise çocukluğundan beri hobi olarak yaptığı mücevher işçiliği.

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