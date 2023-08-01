Ruhun Duymaz dizisinin oyuncuları kimler? İşte Ruhun Duymaz dizisinin konusu ve kadrosu
Ruhun Duymaz dizisi ekran macerasına hızlı bir giriş yaptı. Senaryosu Ayşe Üner Kutlu tarafından kaleme alınan ve yönetmen koltuğunda deneyimli isim Aytaç Çiçek’in yer aldığı Ruhun Duymaz, pazartesi günleri izleyicilerle buluşuyor. Peki, Ruhun Duymaz dizisinin oyuncuları kimler? İşte Ruhun Duymaz dizisinin konusu ve kadrosuna ilişkin ayrıntılar...
Ruhun Duymaz dizisi 24 Temmuz Pazartesi günü ekranlara "merhaba" dedi. Usta isimleri bir araya getiren dizide Burcu Özberk ve Şükrü Özyıldız’a, Tuğrul Tülek, Aslı Sümen ve Şehsuvar Aktaş, Zuhal Gencer, Ülkü Duru gibi birbirinden değerli oyuncular eşlik ediyor.