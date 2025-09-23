Saadet Işıl Aksoy Eleni (Gülbahar Hatun) karakteriyle Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde

SAADET IŞIL AKSOY KİMDİR?

Saadet Işıl Aksoy, 29 Ağustos 1983’te İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Boğaziçi Üniversitesi’nde İngiliz Dili ve Edebiyatı eğitimi almıştır. Ailesi emniyet teşkilatında görev yapmış, anne tarafı ise Selanik göçmenidir.



Oyunculuk kariyerine televizyon dizileriyle başlayan Aksoy, Güz Yangını, Esir Kalpler ve Senden Başka gibi yapımlarda rol almıştır. Sinema kariyerinde ise ilk kez Semih Kaplanoğlu’nun Yumurta filmiyle dikkat çekmiştir. Bu filmle birlikte Valdivia Uluslararası Film Festivali ve Saraybosna Film Festivali’nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü kazanmış, Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ise "Genç Yetenek Özel Ödülü" almıştır.



Uluslararası projelerde de yer alan Aksoy, Sergio Castellitto ile Twice Born ve Catherine Zeta-Jones’un rol aldığı The Rebound filmlerinde oynamıştır. Televizyon ve sinemada pek çok yapımda yer alan oyuncu, son dönemde Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde Gülbahar Hatun karakteriyle ekranlara dönmüştür.



Saadet Işıl Aksoy, Pamir Kıraner ile evlidir.