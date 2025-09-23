Saadet Işıl Aksoy Eleni (Gülbahar Hatun) karakteriyle Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde
Saadet Işıl Aksoy Eleni (Gülbahar Hatun) karakteriyle Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin kadrosuna katıldı. Emine Gülbahar Hatun, Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmed'in 1446'da Manisa'da evlendiği ilk eşi, Gevherhan Hatun'un ve II. Bayezid'in annesi.
Selahattin Sancaklı ve Yıldıray Yıldırım’ın yönettiği Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin yeni sezon kadrosuna flaş bir isim katılıyor. Saadet Işıl Aksoy, yapım şirketi Miray Yapım’la el sıkıştı. 49. bölümüyle sezon finali yapan ve yeni sezonda zaman atlaması yapacak olan dizide Fatih Sultan Mehmed’in (Serkan Çayoğlu) eşi Eleni’ye (Gülbahar Hatun) hayat veren Esila Umut diziden ayrılmıştı. Role yeni bölümlerde Saadet Işıl Aksoy verecek.