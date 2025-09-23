Saadet Işıl Aksoy Eleni (Gülbahar Hatun) karakteriyle Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde

Saadet Işıl Aksoy Eleni (Gülbahar Hatun) karakteriyle Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin kadrosuna katıldı. Emine Gülbahar Hatun, Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmed'in 1446'da Manisa'da evlendiği ilk eşi, Gevherhan Hatun'un ve II. Bayezid'in annesi.

Selahattin Sancaklı ve Yıldıray Yıldırım’ın yönettiği Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin yeni sezon kadrosuna flaş bir isim katılıyor. Saadet Işıl Aksoy, yapım şirketi Miray Yapım’la el sıkıştı. 49. bölümüyle sezon finali yapan ve yeni sezonda zaman atlaması yapacak olan dizide Fatih Sultan Mehmed’in (Serkan Çayoğlu) eşi Eleni’ye (Gülbahar Hatun) hayat veren Esila Umut diziden ayrılmıştı. Role yeni bölümlerde Saadet Işıl Aksoy verecek.

ELENİ KARAKTERİ

Fatih Sultan Mehmed’in cariyesi olan Gülbahar Hatun, Osmanlı padişahı II. Bayezid’in annesi olarak tarihe geçti. Bazı kaynaklarda “Eleni” adıyla da anılan Gülbahar Hatun’un kökeni konusunda kesin bilgiler bulunmasa da Arnavut asıllı olduğuna dair görüşler öne çıkıyor.

Osmanlı sarayında önemli bir konuma sahip olan Gülbahar Hatun, hayatının büyük bölümünü Amasya’da geçirdi. Burada vakıflar kurarak hayır işleriyle anıldı. 1492 yılında vefat eden Gülbahar Hatun’un türbesi Trabzon’da yer almaktadır.

Popüler kültürde ise "Eleni" adıyla çeşitli yapımlarda tasvir edilen bu karakter, tarihî kimliğiyle birlikte dramatik unsurlarla da karıştırılarak ekranlara yansıtılıyor.

SAADET IŞIL AKSOY KİMDİR?

Saadet Işıl Aksoy, 29 Ağustos 1983’te İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Boğaziçi Üniversitesi’nde İngiliz Dili ve Edebiyatı eğitimi almıştır. Ailesi emniyet teşkilatında görev yapmış, anne tarafı ise Selanik göçmenidir.

Oyunculuk kariyerine televizyon dizileriyle başlayan Aksoy, Güz Yangını, Esir Kalpler ve Senden Başka gibi yapımlarda rol almıştır. Sinema kariyerinde ise ilk kez Semih Kaplanoğlu’nun Yumurta filmiyle dikkat çekmiştir. Bu filmle birlikte Valdivia Uluslararası Film Festivali ve Saraybosna Film Festivali’nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü kazanmış, Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ise "Genç Yetenek Özel Ödülü" almıştır.

Uluslararası projelerde de yer alan Aksoy, Sergio Castellitto ile Twice Born ve Catherine Zeta-Jones’un rol aldığı The Rebound filmlerinde oynamıştır. Televizyon ve sinemada pek çok yapımda yer alan oyuncu, son dönemde Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde Gülbahar Hatun karakteriyle ekranlara dönmüştür.

Saadet Işıl Aksoy, Pamir Kıraner ile evlidir.

