Sadettin Teksoy yıllar sonra ekrana dönüyor

SADETTİN TEKSOY KİMDİR?

1952 İstanbul doğumlu olan Sadettin Teksoy, Vefa Lisesi'nden mezun oldu. Gazeteciliğe, 1972 yılında Hafta Sonu gazetesinde magazin muhabiri olarak başladı. 2 yıl sonra aynı grubun yayın organı Hürriyet'e geçti. Irak-İran Savaşı'nı her iki cepheden izledi. Bağdat'ta İran savaş uçaklarının bombaladığı petrol rafinerisinde sırtından yaralandı. 1980 yılında Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin ile görüşen ilk gazeteci oldu.

Hürriyet gazetesinin haber merkezinde 16 yıl süreyle savaş, özel haber ve polis muhabiri olarak görev yaptı. Çok sayıda yazı dizisi hazırladı. 1990 yılında televizyon haberciliğine atıldı ve Uğur Dündar'ın yapımcılığındaki Hodri Meydan programında özel haber muhabiri olarak çalıştı. İngilizce ve Arapça bilen Teksoy, 1992 yılında Hürriyet Gazetesi'nden emekli oldu.