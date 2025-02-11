Sahipsizler 11. bölümde neler olacak? Azize için zorlu sınav!

Başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın paylaştığı Sahipsizler, 11. bölümüyle 12 Şubat Çarşamba akşamı Star’da ekrana gelecek. İşte Sahipsizler'in yeni bölümünden ayrıntılar...

Sahipsizler 11. bölümde neler olacak? Azize için zorlu sınav! - 1

Anne babalarını bir gecede kaybeden altı kardeşin, zorluklara rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma mücadelesini konu alan Sahipsizler, 11. bölümü ile 12 Şubat Çarşamba Star’da.

12 Şubat Çarşamba akşamı ekrana gelecek Sahipsizler’in yeni bölümünün konusu şöyle;

Azize'yi Devran'dan kurtarmak isteyen Faruk, attığı adımla hem kendisinin hem de Azize'nin hayatını tehlikeye atar. 

N-LIFE HABERLERİ

Sahipsizler 11. bölümde neler olacak? Azize için zorlu sınav! - 2

Kazayı yara almadan atlatan Azize, Devran ile olan çatışmalarına kaldığı yerden devam eder.

Kardeşlerine bakabilmek için para kazanmak zorunda olduğunu hisseden Cemo, Devran'dan gelebilecek desteği kabul etmez ve bir çare aramaya koyulur.

Sahipsizler 11. bölümde neler olacak? Azize için zorlu sınav! - 3

Zeliha ile Yusuf arasındaki özel bir yakınlaşmaya tanık olan Fidan, duruma tepki göstermeye devam eder.

Cemo, Melis'e karşı hissettiği ve günden güne artan duygularını paylaşmanın eşiğine gelir. Devran ile evliliğiyle birlikte kendini zorlu bir sınavın içinde bulan Azize, süreci idare edebilmek için büyük bir mücadele verir.

Sahipsizler 11. bölümde neler olacak? Azize için zorlu sınav! - 4

KADRODA KİMLER VAR?

Sahipsizler dizisinin oyuncu kadrosunda Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca, Züleyha Yıldız, Turgut Tunçalp, Enes Koçak, Mina Derman, Mehmet Bozdoğan, Nilsu Yılmaz, Hasan Denizyaran, Nilgün Türksever, Duygu Karaca, Yasemin Szawlowski, Bilge Can Göker, Onur Berk Arslanoğlu, Zeynep Köse, Mert Tümer ve Sacide Taşaner ile Reha Özcan gibi önemli isimler yer alıyor.

Sahipsizler 11. bölümde neler olacak? Azize için zorlu sınav! - 5

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, Onur Güvenatam'ın yapımcılığını üstlendiği, Cem Karcı'nın yönetmenliğini yaptığı dizinin senaryosunu ise Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı'dan oluşan senaryo grubu kaleme alıyor.

Sahipsizler, yeni bölümüyle 12 Şubat Çarşamba 20.00’de Star’da.

Sahipsizler 11. bölümde neler olacak? Azize için zorlu sınav! - 6

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Star TV'nin çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi Sahipsizler'in 5 Şubat akşamı yayınlanan 10. bölümüne; Azize, Cevdet ve Cemo'nun başına gelenler damga vurdu.

İşte Sahipsizler son bölümde yaşananlar...

Sahipsizler 11. bölümde neler olacak? Azize için zorlu sınav! - 7

SAHİPSİZLER 11. BÖLÜM FRAGMANI

Sahipsizler 11. bölüm fragmanında ise Fidan ve Zeliha arasındaki gerilim ile Azize'nin kardeşleri için çabası dikkat çekti.

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