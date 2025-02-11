Sahipsizler 11. bölümde neler olacak? Azize için zorlu sınav!
Başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın paylaştığı Sahipsizler, 11. bölümüyle 12 Şubat Çarşamba akşamı Star’da ekrana gelecek. İşte Sahipsizler'in yeni bölümünden ayrıntılar...
Anne babalarını bir gecede kaybeden altı kardeşin, zorluklara rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma mücadelesini konu alan Sahipsizler, 11. bölümü ile 12 Şubat Çarşamba Star’da.
12 Şubat Çarşamba akşamı ekrana gelecek Sahipsizler’in yeni bölümünün konusu şöyle;
Azize'yi Devran'dan kurtarmak isteyen Faruk, attığı adımla hem kendisinin hem de Azize'nin hayatını tehlikeye atar.