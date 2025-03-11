Sahipsizler 15. bölümde neler olacak? Vera'dan şaşırtan haber

Torun sahibi olmak isteyen Pervin, Devran ve Azize üzerindeki baskısını artırır. Yakın zamanda bu hayalinin gerçekleşeceğine dair kendince bir umut yakalar. Ancak Vera'nın ortaya çıkışı ve verdiği haber, herkes üzerinde büyük bir şok etkisi yaratır.