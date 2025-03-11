Sahipsizler 15. bölümde neler olacak? Vera'dan şaşırtan haber

Başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın paylaştığı Sahipsizler dizisi, 15. bölümüyle 12 Mart Çarşamba akşamı Star’da ekrana gelecek. İşte Sahipsizler'in yeni bölümünden detaylar...

Sahipsizler 15. bölümde neler olacak? Vera'dan şaşırtan haber - 1

Anne babalarını bir gecede kaybeden altı kardeşin, zorluklara rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma mücadelesini konu alan Sahipsizler yeni bölümüyle 12 Mart Çarşamba akşamı Star’da izleyici ile buluşacak.

N-LIFE HABERLERİ

Sahipsizler 15. bölümde neler olacak? Vera'dan şaşırtan haber - 2

12 Mart Çarşamba akşamı ekrana gelecek Sahipsizler’in yeni bölümünün konusu şöyle;

Melis'in evlenmeye karar vermesi, Cemo'nun büyük bir öfkeye kapılmasına neden olur. Para kazanma amacıyla tehlikeli işlere girmeye devam eden Cemo, risk almaktan çekinmez.

Sahipsizler 15. bölümde neler olacak? Vera'dan şaşırtan haber - 3

Vera'nın içinde bulunduğu durum, Azize'yi üzer. Ancak Devran'ı kaybetmek istemeyen Vera, ondan bir çocuk sahibi olmak istediğini söyler.

Sahipsizler 15. bölümde neler olacak? Vera'dan şaşırtan haber - 4

Zeliha'nın otelde işe başlaması, Yusuf ile arasında kıskançlık çatışmalarına yol açar.

Sahipsizler 15. bölümde neler olacak? Vera'dan şaşırtan haber - 5

Necla ile Ercan arasındaki ilişki, Haşmetlerin evinde büyük bir krize neden olur.

Sahipsizler 15. bölümde neler olacak? Vera'dan şaşırtan haber - 6

Torun sahibi olmak isteyen Pervin, Devran ve Azize üzerindeki baskısını artırır. Yakın zamanda bu hayalinin gerçekleşeceğine dair kendince bir umut yakalar. Ancak Vera'nın ortaya çıkışı ve verdiği haber, herkes üzerinde büyük bir şok etkisi yaratır.

Sahipsizler 15. bölümde neler olacak? Vera'dan şaşırtan haber - 7

KADRODA KİMLER VAR?

Sahipsizler dizisinin oyuncu kadrosunda Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca, Züleyha Yıldız, Turgut Tunçalp, Enes Koçak, Mina Derman, Mehmet Bozdoğan, Nilsu Yılmaz, Hasan Denizyaran, Nilgün Türksever, Duygu Karaca, Yasemin Szawlowski, Bilge Can Göker, Onur Berk Arslanoğlu, Zeynep Köse, Mert Tümer ve Sacide Taşaner ile Reha Özcan gibi önemli isimler yer alıyor.

Sahipsizler 15. bölümde neler olacak? Vera'dan şaşırtan haber - 8

Sahipsizler dizisinin yapımını OGM Pictures üstlenirken, yapımcılığını Onur Güvenatam yürütüyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Cem Karcı oturuyor, senaryosunu ise Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı’dan oluşan senaryo grubu kaleme alıyor.

Sahipsizler, yeni bölümüyle 12 Mart Çarşamba 20.00’de Star’da.

Sahipsizler 15. bölümde neler olacak? Vera'dan şaşırtan haber - 9

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sahipsizler dizisinin 5 Mart akşamı yayınlanan 14. bölümüne; Devran'ı kaybettiğini düşünen Vera'nın elinde silahla otele gitmesi ve birinin vurulması damga vurdu.

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