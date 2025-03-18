Sahipsizler 16. bölümde neler olacak? Azize ve Devran arasında ipler geriliyor
Başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın paylaştığı Sahipsizler dizisi, 16. bölümüyle 19 Mart Çarşamba akşamı Star’da ekrana gelecek. İşte Sahipsizler'in yeni bölümünden detaylar...
Anne babalarını bir gecede kaybeden altı kardeşin, zorluklara rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma mücadelesini konu alan Sahipsizler yeni bölümüyle 19 Mart Çarşamba akşamı Star’da izleyici ile buluşacak.