Sahipsizler 16. bölümde neler olacak? Azize ve Devran arasında ipler geriliyor

Başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın paylaştığı Sahipsizler dizisi, 16. bölümüyle 19 Mart Çarşamba akşamı Star’da ekrana gelecek. İşte Sahipsizler'in yeni bölümünden detaylar...

Sahipsizler 16. bölümde neler olacak? Azize ve Devran arasında ipler geriliyor - 1

Anne babalarını bir gecede kaybeden altı kardeşin, zorluklara rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma mücadelesini konu alan Sahipsizler yeni bölümüyle 19 Mart Çarşamba akşamı Star’da izleyici ile buluşacak.

N-LIFE HABERLERİ

Sahipsizler 16. bölümde neler olacak? Azize ve Devran arasında ipler geriliyor - 2

19 Mart Çarşamba akşamı ekrana gelecek Sahipsizler’in yeni bölümünün konusu şöyle;

Vera'nın Pervin'in karşısına çıkıp hamile olduğunu söylemesi, gerilimi iyice artırır. Pervin bu duruma büyük bir tepki gösterirken, yaşanan gelişme Azize ile Devran arasındaki iplerin gerilmesine neden olur. 

Sahipsizler 16. bölümde neler olacak? Azize ve Devran arasında ipler geriliyor - 3

Sevdiği adamı kaybetmemek için her yolu deneyen Vera, Devran'ı Azize'ye aşık olmakla suçlar.

Sahipsizler 16. bölümde neler olacak? Azize ve Devran arasında ipler geriliyor - 4

Cevat ile yeni bir yola girmek üzere olan Melis, onu koşulsuzca sevip desteklemediği için annesi Necla'ya sitem eder. Duygu'ya yardım etmek isteyen Cemo ile Yusuf arasında fikir ayrılığı yaşanır.

Sahipsizler 16. bölümde neler olacak? Azize ve Devran arasında ipler geriliyor - 5

Vera'ya aşık olan Yavuz, Devran'dan intikam almak için bir plan yapar. Vera'nın hamilelik haberi nedeniyle Devran ile tartışan Azize, Berşan'dan gelen bir haberle büyük bir şok yaşar.

Sahipsizler 16. bölümde neler olacak? Azize ve Devran arasında ipler geriliyor - 6

KADRODA KİMLER VAR?

Sahipsizler dizisinin oyuncu kadrosunda Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca, Züleyha Yıldız, Turgut Tunçalp, Enes Koçak, Mina Derman, Mehmet Bozdoğan, Nilsu Yılmaz, Hasan Denizyaran, Nilgün Türksever, Duygu Karaca, Yasemin Szawlowski, Bilge Can Göker, Onur Berk Arslanoğlu ve Sacide Taşaner ile Reha Özcan gibi önemli isimler yer alıyor.

Sahipsizler dizisinin yapımını OGM Pictures üstlenirken, yapımcılığını Onur Güvenatam yürütüyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Cem Karcı oturuyor, senaryosunu ise Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı’dan oluşan senaryo grubu kaleme alıyor.

Sahipsizler, yeni bölümüyle 19 Mart Çarşamba 20.00’de Star’da.

Sahipsizler 16. bölümde neler olacak? Azize ve Devran arasında ipler geriliyor - 7

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sahipsizler'in 15. bölümüne; Vera'nın Pervin'in karşısına dikilmesi ve Devran ile Azize'nin zor durumda kalması damga vurdu.

İŞTE SON BÖLÜMÜN DETAYLARI

Sahipsizler 16. bölümde neler olacak? Azize ve Devran arasında ipler geriliyor - 8

Başrollerini Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı dizinini yıldızları, setin "en"lerini açıkladı.

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