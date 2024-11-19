Sahipsizler 2. bölümde neler olacak? Kardeşler bir arada kalmaya çalışıyor

Anne babalarını bir gecede kaybeden altı kardeşin, zorluklara rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma mücadelesini konu alan Sahipsizler, ikinci bölümüyle 20 Kasım Çarşamba akşamı Star’da ekrana gelecek. İşte Sahipsizler'in yeni bölümünden ayrıntılar...

Sahipsizler 2. bölümde neler olacak? Kardeşler bir arada kalmaya çalışıyor - 1

Başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın paylaştığı Sahipsizler'in senaryosunu Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı'dan oluşan senaryo grubunun kaleme alıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Sahipsizler 2. bölümde neler olacak? Kardeşler bir arada kalmaya çalışıyor - 2

20 Kasım Çarşamba akşamı ikinci bölümüyle ekrana gelecek olan dizinin yapımını OGM Pictures üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Cem Karcı oturuyor.

Sahipsizler 2. bölümde neler olacak? Kardeşler bir arada kalmaya çalışıyor - 3

SAHİPSİZLER 2. BÖLÜM KONUSU

Star’ın yeni dizisi Sahipsizler’in ikinci bölümünün konusu şöyle;

Haşmet'in evinin kömürlüğüne sığınan çocuklar, hayatta kalma mücadelelerine devam ederken, Azize ve Cemo kardeşlerine sahip çıkabilmek ve onların ihtiyaçlarını giderebilmek için türlü fedakarlıklar yaparlar.

Sahipsizler 2. bölümde neler olacak? Kardeşler bir arada kalmaya çalışıyor - 4

Çocuklara yardımcı olmaya çabalayan Yusuf, babasını karşısına alma pahasına elinden gelen çabayı gösterir.

Sahipsizler 2. bölümde neler olacak? Kardeşler bir arada kalmaya çalışıyor - 5

Azize'yi bularak annesinin isteğini yerine getirmek isteyen Yavuz, çocukların saklandığı yeri bulmak için çabalamayı sürdürür.

Sahipsizler 2. bölümde neler olacak? Kardeşler bir arada kalmaya çalışıyor - 6

Barınma konusunda büyük bir bilinmezlik içinden olan çocuklar, bir arada kalma mücadelesi verirken, Balım'ın bir anda ortadan kaybolmasıyla büyük bir panik yaşanır.

Sahipsizler 2. bölümde neler olacak? Kardeşler bir arada kalmaya çalışıyor - 7

Sahipsizler dizisinin kadrosunda; Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca, Züleyha Yıldız, Turgut Tunçalp, Enes Koçak, Mina Derman, Mehmet Bozdoğan, Duygu Karaca, Bilge Can Göker, Onur Berk Arslanoğlu, Zeynep Köse, Mert Tümer, Sacide Taşaner ve Reha Özcan gibi isimler de yer alıyor.

Sahipsizler 2. bölümde neler olacak? Kardeşler bir arada kalmaya çalışıyor - 8

Sahipsizler'in 2. bölüm 2. fragmanına; Süheyla'nın Azize ve kardeşlerini apartmandan kovarken; Yusuf'un "Gidecek kimseleri yok anne" diye onu durdurması damga vurdu.

SAHİPSİZLER 2. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE

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