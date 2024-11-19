Sahipsizler 2. bölümde neler olacak? Kardeşler bir arada kalmaya çalışıyor
Anne babalarını bir gecede kaybeden altı kardeşin, zorluklara rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma mücadelesini konu alan Sahipsizler, ikinci bölümüyle 20 Kasım Çarşamba akşamı Star’da ekrana gelecek. İşte Sahipsizler'in yeni bölümünden ayrıntılar...
Başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın paylaştığı Sahipsizler'in senaryosunu Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı'dan oluşan senaryo grubunun kaleme alıyor.