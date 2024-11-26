Sahipsizler 3. bölümde neler olacak? Kardeşler için tehlike artıyor

Anne babalarını bir gecede kaybeden altı kardeşin, zorluklara rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma mücadelesini konu alan Sahipsizler, 3. bölümüyle 27 Kasım Çarşamba akşamı Star’da ekrana gelecek. İşte Sahipsizler'in yeni bölümünden ayrıntılar...

Sahipsizler 3. bölümde neler olacak? Kardeşler için tehlike artıyor - 1

Başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın paylaştığı Sahipsizler'in senaryosunu Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı'dan oluşan senaryo grubunun kaleme alıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Sahipsizler 3. bölümde neler olacak? Kardeşler için tehlike artıyor - 2

27 Kasım Çarşamba akşamı 3. bölümüyle ekrana gelecek olan dizinin yapımını OGM Pictures üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Cem Karcı oturuyor.

Sahipsizler 3. bölümde neler olacak? Kardeşler için tehlike artıyor - 3

SAHİPSİZLER 3. BÖLÜM KONUSU

27 Kasım Çarşamba akşamı ekrana gelecek Sahipsizler’in yeni bölümünün konusu şöyle;

Telli tarafından kaçırılan Balım, çıkan yangın yüzünden ölümle karşı karşıya kalırken, kardeşleri onu kurtarmak için çırpınırlar. 

Sahipsizler 3. bölümde neler olacak? Kardeşler için tehlike artıyor - 4

Cemo alevlerin içine dalarak hayatını tehlikeye atar, fakat Balım’ı kurtarmak için geç kalıp kalmadığından emin değildir. Cemo, Cevdet'in yardımıyla girdiği işte para kazanabilmek için canla başla çalışmaya başlar. 

Sahipsizler 3. bölümde neler olacak? Kardeşler için tehlike artıyor - 5

Azize ise karşısına çıkan bir iş fırsatını değerlendirerek kardeşlerine bakabilmenin mücadelesine girişir.  Annesinin arzusunu gerçekleştirmek isteyen Yavuz, Azize'yi bulabilmek için çabalar.

Sahipsizler 3. bölümde neler olacak? Kardeşler için tehlike artıyor - 6

Tehlike çemberi daha da daralırken, kardeşlerin hayata tutunma çabası zorluklarla devam etmektedir.

Sahipsizler 3. bölümde neler olacak? Kardeşler için tehlike artıyor - 7

KADRODA KİMLER VAR?

Sahipsizler dizisinin kadrosunda; Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca, Züleyha Yıldız, Turgut Tunçalp, Enes Koçak, Mina Derman, Mehmet Bozdoğan, Duygu Karaca, Bilge Can Göker, Onur Berk Arslanoğlu, Zeynep Köse, Mert Tümer, Sacide Taşaner ve Reha Özcan gibi isimler de yer alıyor.

Sahipsizler 3. bölümde neler olacak? Kardeşler için tehlike artıyor - 8

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, Onur Güvenatam'ın yapımcılığını üstlendiği, Cem Karcı'nın yönetmenliğini yaptığı dizinin senaryosunu ise Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı'dan oluşan senaryo grubu kaleme alıyor.

Sahipsizler, yeni bölümüyle 27 Kasım Çarşamba 20.00’de Star’da!

Sahipsizler 3. bölümde neler olacak? Kardeşler için tehlike artıyor - 9

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Star TV'nin yeni dizisi Sahipsizler'in 20 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanan 2. bölümüne; Balım ve Samet'in kaybolması ve Telli'nin kaçırdığı Balım'ın yangın çıkarması damga vurdu. İ

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Sahipsizler 3. bölümde neler olacak? Kardeşler için tehlike artıyor - 10
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