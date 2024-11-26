Sahipsizler 3. bölümde neler olacak? Kardeşler için tehlike artıyor

SAHİPSİZLER 3. BÖLÜM KONUSU

27 Kasım Çarşamba akşamı ekrana gelecek Sahipsizler’in yeni bölümünün konusu şöyle;

Telli tarafından kaçırılan Balım, çıkan yangın yüzünden ölümle karşı karşıya kalırken, kardeşleri onu kurtarmak için çırpınırlar.