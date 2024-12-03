Sahipsizler 4. bölümde neler olacak? Azize'nin peşinde olan Yavuz hedefine yaklaşıyor

Anne babalarını bir gecede kaybeden altı kardeşin, zorluklara rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma mücadelesini konu alan Sahipsizler, 4. bölümüyle 4 Aralık Çarşamba akşamı Star’da ekrana gelecek. İşte Sahipsizler'in yeni bölümünden ayrıntılar...

Sahipsizler 4. bölümde neler olacak? Azize'nin peşinde olan Yavuz hedefine yaklaşıyor - 1

Başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın paylaştığı Sahipsizler'in senaryosunu Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı'dan oluşan senaryo grubunun kaleme alıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Sahipsizler 4. bölümde neler olacak? Azize'nin peşinde olan Yavuz hedefine yaklaşıyor - 2

4 Aralık akşamı 4. bölümüyle ekrana gelecek olan dizinin yapımını OGM Pictures üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Cem Karcı oturuyor.

Sahipsizler 4. bölümde neler olacak? Azize'nin peşinde olan Yavuz hedefine yaklaşıyor - 3

SAHİPSİZLER 4. BÖLÜM KONUSU

4 Aralık Çarşamba akşamı ekrana gelecek Sahipsizler’in yeni bölümünün konusu şöyle;

Hayatın en zorlu yüzüyle bir anda tanışan kardeşler, her ne kadar sevgi dolu bir yuvada büyümüş olsalar da anne ve babalarının onları hayattan uzak tutarak ne kadar büyük bir kötülük yaptıkları gerçeğini anlamaya başlarlar.

Sahipsizler 4. bölümde neler olacak? Azize'nin peşinde olan Yavuz hedefine yaklaşıyor - 4

Bu gerçekle yüzleşmek çocuklar arasında tartışmaları alevlendirir. Duygu'nun yanında çalışarak para kazanmaya çalışan Azize, çok kötü hissedeceği bir olayla karşı karşıya kalır.

Sahipsizler 4. bölümde neler olacak? Azize'nin peşinde olan Yavuz hedefine yaklaşıyor - 5

Azize'yi bulmaya çalışan Yavuz ise, hedefine bir adım daha yaklaşır.

Sahipsizler 4. bölümde neler olacak? Azize'nin peşinde olan Yavuz hedefine yaklaşıyor - 6

Hayatla mücadeleleri son hız devam ederken, yavaş yavaş aşk duygusuyla tanışmanın heyecanını yaşamaya başlarlar.

Sahipsizler 4. bölümde neler olacak? Azize'nin peşinde olan Yavuz hedefine yaklaşıyor - 7

Ancak bu durum yeni çıkmazları da beraberinde getirecektir.

Sahipsizler 4. bölümde neler olacak? Azize'nin peşinde olan Yavuz hedefine yaklaşıyor - 8

KADRODA KİMLER VAR?

Sahipsizler dizisinin kadrosunda; Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca, Züleyha Yıldız, Turgut Tunçalp, Enes Koçak, Mina Derman, Mehmet Bozdoğan, Duygu Karaca, Bilge Can Göker, Onur Berk Arslanoğlu, Zeynep Köse, Mert Tümer, Sacide Taşaner ve Reha Özcan gibi isimler de yer alıyor.

Sahipsizler 4. bölümde neler olacak? Azize'nin peşinde olan Yavuz hedefine yaklaşıyor - 9

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, Onur Güvenatam'ın yapımcılığını üstlendiği, Cem Karcı'nın yönetmenliğini yaptığı dizinin senaryosunu ise Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı'dan oluşan senaryo grubu kaleme alıyor.

Sahipsizler, yeni bölümüyle 4 Aralık Çarşamba 20.00’de Star’da!

Sahipsizler 4. bölümde neler olacak? Azize'nin peşinde olan Yavuz hedefine yaklaşıyor - 10

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sahipsizler'in 27 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanan 3. bölümüne; kardeşlerin hayat mücadelesi ve Azize'nin yeni iş yerinde Haşmet ile karşılaşması damga vurdu.

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