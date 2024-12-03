Sahipsizler 4. bölümde neler olacak? Azize'nin peşinde olan Yavuz hedefine yaklaşıyor

SAHİPSİZLER 4. BÖLÜM KONUSU

4 Aralık Çarşamba akşamı ekrana gelecek Sahipsizler’in yeni bölümünün konusu şöyle;

Hayatın en zorlu yüzüyle bir anda tanışan kardeşler, her ne kadar sevgi dolu bir yuvada büyümüş olsalar da anne ve babalarının onları hayattan uzak tutarak ne kadar büyük bir kötülük yaptıkları gerçeğini anlamaya başlarlar.