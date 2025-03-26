Sahipsizler Azize öldü mü? "Devran da Yavuz da mahvoldu"

Star TV'de yayınlanan Sahipsizler'in 17. bölümünde; Azize'nin ölüp ölmediği merak konusu olurken; Devran'ın aşk itirafı dikkat çekti. İşte Sahipsizler'de yaşananlar...

Sahipsizler Azize öldü mü? "Devran da Yavuz da mahvoldu" - 1

Başrollerini Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı Sahipsizler dizisinin 17. bölümünde; Azize'nin başına gelenler merak konusu oldu. İzleyiciler "Azize ölüyor mu?", "Hazal Subaşı diziden ayrılacak mı?" diye araştırmaya başladı.

Sahipsizler son bölümde; Berşan'ın telefonuyla şoke olan Azize, Devran'a bir şey belli etmemek için çabalarken; Devran da ondan özür dileyip "Herkes kendi işine baksın" dedi.

Bu sırada Duygu'nun kaçırılmasıyla korkan Cemo ise durumu Yusuf ve amcası Cevdet'e anlattı.

N-LIFE HABERLERİ

Sahipsizler Azize öldü mü? "Devran da Yavuz da mahvoldu" - 2

Aynı anlarda Devran'ın şoförü Mesut ise Ayşe'yi sıkıştırıp Vera'nın Yavuz'a gittiğini öğrendi.

Cevat'la evlendikten sonra hayal ettiğini bulamayan Melis ise Cemo'dan yardım istese de karşılık bulamadı.

O sırada Azize de Yavuz'un evini bastı. Vera'yı karşısında gören Azize, "Sen kafayı mı yedin? Sen ne kadar tehlikeli bir oyun oynadığının farkında mısın? Devran katil mi olsun istiyorsun yoksa ölsün mü istiyorsun?" dedi.

Vera "Hani ona karşı duygun yoktu" deyince daha da sinirlenen Azize, "Belli ki senin duyguların da gerçek değilmiş. Ama bu kan davasının fitilini yeniden ateşlemene izin vermem. Hiç kimse burada olduğunu öğrenmeden benimle geleceksin sonra da hayatımızdan defolup gideceksin" dedi.

Sahipsizler Azize öldü mü? "Devran da Yavuz da mahvoldu" - 3

Azize hem Yavuz'a hem Vera'ya tepki gösterirken; Devran da çiftliğe geldi. Azize'yi görünce şoke olan Devran, yukarı çıkıp Vera'yı buldu. Yavuz'a "Seni öldüreceğim" diye saldıran Devran, Vera'ya "Daha kaç kez beni sırtımdan bıçaklayacaksın?" şeklinde bağırdı.

Devran ve Yavuz birbirlerine saldırırken; Azize de kaçan Vera'yı tutmaya çalışsa da başarılı olamadı. Geri dönen Azize, Devran'ın Yavuz'un şirketine ortak olduğunu öğrendi.

Azize ve Devran, ormanda Vera'yı ararken; onu gören Berşan da Yavuz'un tehdidiyle susmak zorunda kaldı. Bir kez daha Yavuz'a saldıran Devran, babasının gelişiyle çiftliği terk etti.

Sahipsizler Azize öldü mü? "Devran da Yavuz da mahvoldu" - 4

Bu arada Cevdet, Cemo ve Yusuf da Duygu'yu Abbas'ın elinden kurtarırken; Zeliha da Mehmet'le birlikte onun planıyla bavul odasında kilitli kaldı.

Fidan, Kerem'le yemek yerken; Azize de Devran'a onu istemediğini ve tek önceliğinin kardeşleri olduğunu söyledi.

Eve gidince Devran'la onun eşyalarını toplayan Azize, "Durumu ailene sen açıklarsın" dedi. Devran gidince daha da üzülen Azize, öğretmenden çocukları kimsenin almadığını öğrenince okula koştu.

Sahipsizler Azize öldü mü? "Devran da Yavuz da mahvoldu" - 5

Azize, hemen kardeşlerine sarılırken; öğretmen de ona kızdı. Ablasının peşinden okula ulaşan Fidan ise ona karşı çıksa da Azize evde konuşacaklarını söyledi.

Yusuf, Zeliha'yı otelde bulup onu kurtarırken; ikili Yusuf'un kıskançlık krizleri sebebiyle bir kez daha kavga etti.

Aynı anlarda Melis de peşinde Cevat'ın olduğunu bilmeden Cemo ile konuştu. Bu anlara şahit olan Haşmet, Melis'i götürmeye çalışınca Necla kızının arkasında durdu.

Sahipsizler Azize öldü mü? "Devran da Yavuz da mahvoldu" - 6

Bu sırada Devran da Ayşe'yi sıkıştırıp Vera'nın yerini öğrendi. Azize de kardeşlerine çocuklar konusunda tepkisini gösterirken; Fidan'ın tüm paraları harcadığı ve telefon aldığı ortaya çıktı.

Kardeşleriyle ayrı düştüğü için üzülen ve suçlu hisseden Azize, "Onlara yetemiyorum" diye tek başına ağlarken; Mesut arayıp Devran'ın tek başına Yavuz'un yanına gittiğini öğrendi.

Sahipsizler Azize öldü mü? "Devran da Yavuz da mahvoldu" - 7

Yavuz'un karşısına dikilen Devran, silahını çekip "Seni almaya geldim. Senden başka türlü kurtuluş yok" dedi.

Devran'a yetişen Azize, aralarına girip "Devran bırak silahı, ne olur indir... Sakın, hayatını mahvetmene izin vermeyeceğim" dedi.

Sabredemeyen Yavuz ise "Yeter be... Çocuk falan yok, Vera hamile değil" deyince herkes şok oldu.

Yukarı çıkıp Yavuz'un silahını alan Vera, "Sen benden hayatımı çaldın. Şimdi ödeştik" deyip Azize'yi vurdu.

Sahipsizler Azize öldü mü? "Devran da Yavuz da mahvoldu" - 8

Yavuz, "Kızım" diye gözyaşlarına boğulurken; Devran da kucağındaki Azize'ye onu kurtaracağını söyledi.

Bilincini kaybeden Azize ise doğum günü akşamındaki hallerini hatırlayıp "Geliyorum anne" dedi. Gözyaşlarına boğulan Devran da "Ölemezsin sen, seviyorum lan seni. Ben sensiz yapamam, ne olursun gitme" diye ilan-ı aşk etti.

Azize'nin ölüp ölmediği merak konusu olurken son sahneye sosyal medyadan yorum yağdı. İşte onlardan bazıları...

"Vera duyması gerekeni duydu"
"Ah Azize yaktın bizi"
"Yavuz bile ağladı"
"Vera Azize'yi silah ile vurdu, Devran aşkını itiraf etti"
"Umarım aşk itirafını duymuştur Devran"
"Devran da Yavuz da mahvoldu"

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