Sahipsizler Azize öldü mü? "Devran da Yavuz da mahvoldu"
Star TV'de yayınlanan Sahipsizler'in 17. bölümünde; Azize'nin ölüp ölmediği merak konusu olurken; Devran'ın aşk itirafı dikkat çekti. İşte Sahipsizler'de yaşananlar...
Başrollerini Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı Sahipsizler dizisinin 17. bölümünde; Azize'nin başına gelenler merak konusu oldu. İzleyiciler "Azize ölüyor mu?", "Hazal Subaşı diziden ayrılacak mı?" diye araştırmaya başladı.
Sahipsizler son bölümde; Berşan'ın telefonuyla şoke olan Azize, Devran'a bir şey belli etmemek için çabalarken; Devran da ondan özür dileyip "Herkes kendi işine baksın" dedi.
Bu sırada Duygu'nun kaçırılmasıyla korkan Cemo ise durumu Yusuf ve amcası Cevdet'e anlattı.