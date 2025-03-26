Sahipsizler Azize öldü mü? "Devran da Yavuz da mahvoldu"

Aynı anlarda Devran'ın şoförü Mesut ise Ayşe'yi sıkıştırıp Vera'nın Yavuz'a gittiğini öğrendi.



Cevat'la evlendikten sonra hayal ettiğini bulamayan Melis ise Cemo'dan yardım istese de karşılık bulamadı.



O sırada Azize de Yavuz'un evini bastı. Vera'yı karşısında gören Azize, "Sen kafayı mı yedin? Sen ne kadar tehlikeli bir oyun oynadığının farkında mısın? Devran katil mi olsun istiyorsun yoksa ölsün mü istiyorsun?" dedi.

Vera "Hani ona karşı duygun yoktu" deyince daha da sinirlenen Azize, "Belli ki senin duyguların da gerçek değilmiş. Ama bu kan davasının fitilini yeniden ateşlemene izin vermem. Hiç kimse burada olduğunu öğrenmeden benimle geleceksin sonra da hayatımızdan defolup gideceksin" dedi.