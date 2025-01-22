Sahipsizler bugün var mı, neden yok? Yeni bölüm ne zaman?
Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler, çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın paylaştığı "Sahipsizler bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?" gibi sorular aranmaya başlandı. Peki Sahipsizler 9. bölüm neden yok? 22 Ocak 2025 Star TV yayın akışı...
Star TV'de bu sezon yayın hayatına başlayan ve 6 kardeşin kimsesiz kaldıktan sonra verdikleri yaşam mücadelesini konu alan Sahipsizler dizisi, çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkıyor.