Sahipsizler bugün var mı, neden yok? Yeni bölüm ne zaman?

Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler, çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın paylaştığı "Sahipsizler bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?" gibi sorular aranmaya başlandı. Peki Sahipsizler 9. bölüm neden yok? 22 Ocak 2025 Star TV yayın akışı...

Sahipsizler bugün var mı, neden yok? Yeni bölüm ne zaman? - 1

Star TV'de bu sezon yayın hayatına başlayan ve 6 kardeşin kimsesiz kaldıktan sonra verdikleri yaşam mücadelesini konu alan Sahipsizler dizisi, çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Sahipsizler bugün var mı, neden yok? Yeni bölüm ne zaman? - 2

Başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın paylaştığı Sahipsizler yeni bölüm var mı merak ediliyor.

Sahipsizler bugün var mı, neden yok? Yeni bölüm ne zaman? - 3

22 Ocak Çarşamba akşamı 9. bölümüyle ekranlara gelmesi beklenen Sahipsizler bu akşam var mı yok mu araştırılıyor.

Sahipsizler bugün var mı, neden yok? Yeni bölüm ne zaman? - 4

Her çarşamba akşamı Star TV'de ekranlara gelen Sahipsizler 9. bölüm yayın akışından kaldırıldı.

Sahipsizler bugün var mı, neden yok? Yeni bölüm ne zaman? - 5

SAHİPSİZLER NEDEN YOK?

Dizinin yeni bölümü, Bolu'daki yangın faciası nedeniyle ekranlara gelmeyecek. 22 Ocak Çarşamba akşamı Sahipsizler'in tekrar bölümü yayınlanacak.

Sahipsizler bugün var mı, neden yok? Yeni bölüm ne zaman? - 6

SAHİPSİZLER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sahipsizler yeni bölümünün 29 Ocak akşamı yani haftaya çarşamba günü ekranlara gelmesi bekleniyor.

Sahipsizler bugün var mı, neden yok? Yeni bölüm ne zaman? - 7

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sahipsizler dizisinin 8. bölümüne; Azize'nin kardeşleri için Yavuz'a boyun eğip Mardin'e gitmesi ve akabinde yaşananlar damga vurdu.

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