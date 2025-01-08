Sahipsizler dizisine dahil oldu: Burak Berkay Akgül'den ilk kareler
Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler, çarşamba akşamları ekranlara gelmeye devam ediyor. Başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın paylaştığı diziye ünlü oyuncu Burak Berkay Akgül dahil oldu. İşte Akgül'ün diziden ilk görüntüleri...
Star'ın sevilen dizisi Sahipsizler, güçlü oyuncu kadrosuna genç ve yetenekli oyuncu Burak Berkay Akgül'ü dahil etti.
Burak Berkay Akgül, dizideki Devran Alaz karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.