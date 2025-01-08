Sahipsizler dizisine dahil oldu: Burak Berkay Akgül'den ilk kareler

Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler, çarşamba akşamları ekranlara gelmeye devam ediyor. Başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın paylaştığı diziye ünlü oyuncu Burak Berkay Akgül dahil oldu. İşte Akgül'ün diziden ilk görüntüleri...

Sahipsizler dizisine dahil oldu: Burak Berkay Akgül'den ilk kareler - 1

Star'ın sevilen dizisi Sahipsizler, güçlü oyuncu kadrosuna genç ve yetenekli oyuncu Burak Berkay Akgül'ü dahil etti.

Burak Berkay Akgül, dizideki Devran Alaz karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.

N-LIFE HABERLERİ

Sahipsizler dizisine dahil oldu: Burak Berkay Akgül'den ilk kareler - 2

Devran, köklü bir aileden gelen ve geçmişi ile hayalleri arasında sıkışmış bir karakter olarak, dizinin sürükleyici hikayesinde önemli bir rol üstlenecek.

Sahipsizler dizisine dahil oldu: Burak Berkay Akgül'den ilk kareler - 3

Yapımını OGM Pictures'in üstlendiği, Onur Güvenatam'ın yapımcılığını üstlendiği, Cem Karcı'nın yönetmenliğini yaptığı dizinin senaryosunu ise Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı'dan oluşan senaryo grubu kaleme alıyor.

Sahipsizler dizisine dahil oldu: Burak Berkay Akgül'den ilk kareler - 4

BURAK BERKAY AKGÜL KİMDİR?

4 Şubat 1997 İstanbul doğumlu olan Burak Berkay Akgül, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği mezun olmuştur. "Maria ile Mustafa" dizisiyle ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Akgül, sonrasında "Kahraman Babam", "Destan", "Safir" gibi birçok projede rol aldı. Ünlü oyuncu, son olarak "Ru" adlı internet dizisindeki performansıyla adından söz ettirdi.

Sahipsizler dizisine dahil oldu: Burak Berkay Akgül'den ilk kareler - 5

SAHİPSİZLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sahipsizler'in 25 Aralık Çarşamba akşamı yayınlanan yeni bölümüne; Azize'nin kardeşlerini korumak için Yavuz'la gitmesi ve kardeşlerin ilk kez ayrı düşmesi damga vurdu.

HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

DAHA FAZLA GÖSTER