Sahipsizler dizisinin ilk bölüm tarihi belli oldu

Başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın paylaştığı Star TV'nin yeni dizisi Sahipsizler'in yayın tarihi belli oldu. Altı kardeşin hayata tutunma çabalarının anlatılacağı "Sahipsizler"in yayın günü ve tarihi belli oldu. İşte Sahipsizler'in başlangıç tarihi...

Sahipsizler dizisinin ilk bölüm tarihi belli oldu - 1

Başrollerinde Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın yer aldığı Star TV'nin yeni dizisi "Sahipsizler" tanıtımlarıyla dikkat çekiyor.

N-LIFE HABERLERİ

Sahipsizler dizisinin ilk bölüm tarihi belli oldu - 2

İLK BÖLÜM 13 KASIM ÇARŞAMBA

"Sahipsizler" dizisi,13 Kasım Çarşamba akşamı ilk bölümüyle Star TV ekranlarında olacak.

Sahipsizler dizisinin ilk bölüm tarihi belli oldu - 3

Başarılı oyuncuları bir araya getiren dizide; Azize'ye Hazal Subaşı, Cemo'ya Kaan Mirac Sezen, Zeliha'ya Doğa Bayram, Fidan'a Ece Bağcı, Samet'e Umut Kaplıca ve Balım’a Züleyha Yıldız hayat verecek.

Sahipsizler dizisinin ilk bölüm tarihi belli oldu - 4

OYUNCU KADROSU

Yapımını OGM Pictures’ın, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, senaryosunu Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı’nın birlikte kaleme aldığı dizinin kadrosunda; Turgut Tunçalp, Enes Koçak, Mina Derman, Mehmet Bozdoğan, Duygu Karaca, Bilge Can Göker, Onur Berk Arslanoğlu, Zeynep Köse, Mert Tümer, Sacide Taşaner, Reha Özcan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Sahipsizler dizisinin ilk bölüm tarihi belli oldu - 5

SAHİPSİZLER KONUSU

Sahipsizler, anne babalarını bir gecede kaybeden altı kardeşin, Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım’ın (Züleyha Yıldız) başlarına gelen felaketlere rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarını konu alıyor.

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