Sahipsizler dizisinin ilk bölüm tarihi belli oldu
Başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın paylaştığı Star TV'nin yeni dizisi Sahipsizler'in yayın tarihi belli oldu. Altı kardeşin hayata tutunma çabalarının anlatılacağı "Sahipsizler"in yayın günü ve tarihi belli oldu. İşte Sahipsizler'in başlangıç tarihi...
Başrollerinde Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın yer aldığı Star TV'nin yeni dizisi "Sahipsizler" tanıtımlarıyla dikkat çekiyor.