Sahipsizler dizisinin yayın tarihi belli oldu: Sahipsizler ne zaman başlayacak? Sahipsizler dizisi oyuncuları kimler?

Star Tv ekranlarında yayımlanacak olan Sahipsizler dizisinin yayın tarihi belli oldu. Çarşamba günleri izleyicilerle buluşacak olan Sahipsizler'in kadrosu ve konusuna dair ilk ayrıntılar paylaşıldı. Peki, Sahipsizler ne zaman başlayacak? Sahipsizler dizisi oyuncuları kimler?

Sahipsizler dizisinin yayın tarihi belli oldu: Sahipsizler ne zaman başlayacak? Sahipsizler dizisi oyuncuları kimler? - 1

Altı kardeşin hayata tutunma çabalarının anlatılacağı Sahipsizler ekran macerası için gün sayıyor. 13 Kasım Çarşamba akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelecek dizinin kadrosu ağırlıklı olarak genç isimlerden oluşuyor.

N-LIFE HABERLERİ

Sahipsizler dizisinin yayın tarihi belli oldu: Sahipsizler ne zaman başlayacak? Sahipsizler dizisi oyuncuları kimler? - 2

SAHİPSİZLER OYUNCULARI

Yapımını OGM Pictures’ın, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, senaryosunu Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı’nın birlikte kaleme aldığı dizinin kadrosunda; Turgut Tunçalp, Enes Koçak, Mina Derman, Mehmet Bozdoğan, Duygu Karaca, Bilge Can Göker, Onur Berk Arslanoğlu, Zeynep Köse, Mert Tümer, Sacide Taşaner, Reha Özcan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Sahipsizler dizisinin yayın tarihi belli oldu: Sahipsizler ne zaman başlayacak? Sahipsizler dizisi oyuncuları kimler? - 3

SAHİPSİZLER KONUSU

Sahipsizler, anne babalarını bir gece ansızın kaybeden altı kardeşin, Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım’ın (Züleyha Yıldız) başlarına gelen felaketlere rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarını konu alıyor.

Sahipsizler dizisinin yayın tarihi belli oldu: Sahipsizler ne zaman başlayacak? Sahipsizler dizisi oyuncuları kimler? - 4

HİKAYE MARDİN'DE BAŞLIYOR

Hikâye İstanbul’da geçse de kardeşlerin başına gelen trajedinin kökeninde anne babaları Bala ve Rıfat’ın büyük aşkları vardır. Bu imkânsız aşk İstanbul’dan çok uzakta, Mardin’in bir köyünde başlar.

Sahipsizler dizisinin yayın tarihi belli oldu: Sahipsizler ne zaman başlayacak? Sahipsizler dizisi oyuncuları kimler? - 5

Kendileri de henüz gerçek anlamda yetişkin olmayan Azize, Zeliha ve Cemo, kardeşleri Fidan, Samet ve Balım’ın iyiliği uğruna erkenden büyümek zorunda kalan çocuklardır. Bütün hikâye Mardin’de, masum bir aşkla başlamıştır. İstanbul ise kardeşleri için her şeyi yapmaya ant içen bu üçlüyü çok çetin sınavlara sokacaktır…

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