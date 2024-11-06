Sahipsizler dizisinin yayın tarihi belli oldu: Sahipsizler ne zaman başlayacak? Sahipsizler dizisi oyuncuları kimler?
Star Tv ekranlarında yayımlanacak olan Sahipsizler dizisinin yayın tarihi belli oldu. Çarşamba günleri izleyicilerle buluşacak olan Sahipsizler'in kadrosu ve konusuna dair ilk ayrıntılar paylaşıldı. Peki, Sahipsizler ne zaman başlayacak? Sahipsizler dizisi oyuncuları kimler?
Altı kardeşin hayata tutunma çabalarının anlatılacağı Sahipsizler ekran macerası için gün sayıyor. 13 Kasım Çarşamba akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelecek dizinin kadrosu ağırlıklı olarak genç isimlerden oluşuyor.