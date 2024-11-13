Sahipsizler oyuncuları kimler? Sahipsizler oyuncu kadrosu ve konusu
Star TV'nin yeni dizisi Sahipsizler 13 Kasım Çarşamba günü ekran macerasına başlayacak. Tantımlarıyla dikkat çeken Sahipsizler'in ilk bölümünde karakterler ve konuya dair ayrıntılar belli olacak. Peki, Sahipsizler oyuncuları kimler? Sahipsizler oyuncu kadrosu ve konusuna dair ayrıntıları derledik.
Star TV'nin iddialı yeni sezon dizilerinden Sahipsizler, anne babalarını bir gece ansızın kaybeden altı kardeşin, Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım’ın (Züleyha Yıldız) başlarına gelen felaketlere rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarını konu alıyor.