Sahipsizler oyuncuları kimler? Sahipsizler oyuncu kadrosu ve konusu

Anne ve babalarını kaybeden çocuklar, peşlerindeki adamlardan kaçarken kendilerini bir kamyonun kasasında İstanbul'a doğru giderken bulurlar. Fakat tüm hayatlarını ormanda geçiren çocuklar için İstanbul büyük, bilinmez ve çok tehlikelidir. Bilmedikleri bu şehirde zorlu bir hayatta kalma mücadelesine girişirken, karşılarına çıkan tehlikelere rağmen bir arada kalabilmek için büyük çaba harcayacaklardır.