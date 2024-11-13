Sahipsizler oyuncuları kimler? Sahipsizler oyuncu kadrosu ve konusu

Star TV'nin yeni dizisi Sahipsizler 13 Kasım Çarşamba günü ekran macerasına başlayacak. Tantımlarıyla dikkat çeken Sahipsizler'in ilk bölümünde karakterler ve konuya dair ayrıntılar belli olacak. Peki, Sahipsizler oyuncuları kimler? Sahipsizler oyuncu kadrosu ve konusuna dair ayrıntıları derledik.

Sahipsizler oyuncuları kimler? Sahipsizler oyuncu kadrosu ve konusu - 1

Star TV'nin iddialı yeni sezon dizilerinden Sahipsizler, anne babalarını bir gece ansızın kaybeden altı kardeşin, Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım’ın (Züleyha Yıldız) başlarına gelen felaketlere rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarını konu alıyor.

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Sahipsizler oyuncuları kimler? Sahipsizler oyuncu kadrosu ve konusu - 2

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, Onur Güvenatam'ın yapımcılığını yürüttüğü Sahipsizler, çarpıcı hikayesi ve dikkat çeken tanıtımıyla bu sezonun iddialı projelerinden biri olduğunun ilk ipuçlarını verdi. Cem Karcı'nın yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı’nın birlikte kaleme aldığı Sahipsizler'in kadrosu ağırlıklı olarak genç isimlerden oluşuyor.

Sahipsizler oyuncuları kimler? Sahipsizler oyuncu kadrosu ve konusu - 3

SAHİPSİZLER OYUNCULARI

Star’ın merakla beklenen yeni dizisinin kadrosunda; Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca, Züleyha Yıldız, Turgut Tunçalp, Enes Koçak, Mina Derman, Mehmet Bozdoğan, Duygu Karaca, Bilge Can Göker, Onur Berk Arslanoğlu, Zeynep Köse, Mert Tümer ve Sacide Taşaner ile Reha Özcan yer alıyor.

Sahipsizler oyuncuları kimler? Sahipsizler oyuncu kadrosu ve konusu - 4

SAHİPSİZLER 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bala ve Rıfat, altı çocuklarıyla birlikte bir ormanda küçük ama mutlu bir hayat kurmuştur. Her şey yolunda gidiyor derken geçmişten çıkıp gelen acımasız bir düşman, bu güzel ailenin mutluluğunu paramparça eder. Azize, Zeliha, Cemo, Fidan, Samet ve Balım…

Sahipsizler oyuncuları kimler? Sahipsizler oyuncu kadrosu ve konusu - 5

Anne ve babalarını kaybeden çocuklar, peşlerindeki adamlardan kaçarken kendilerini bir kamyonun kasasında İstanbul'a doğru giderken bulurlar. Fakat tüm hayatlarını ormanda geçiren çocuklar için İstanbul büyük, bilinmez ve çok tehlikelidir. Bilmedikleri bu şehirde zorlu bir hayatta kalma mücadelesine girişirken, karşılarına çıkan tehlikelere rağmen bir arada kalabilmek için büyük çaba harcayacaklardır.

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