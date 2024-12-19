Sahipsizler reytinglerde zirvede!

Star ekranlarında her çarşamba akşamı izleyiciyle buluşan Sahipsizler dizisi, yükselişini sürdürerek TOTAL reyting kategorisinde gün birincisi oldu. Başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın paylaştığı Sahipsizler, 25 Aralık'ta 7. bölümüyle ekranlara gelecek.

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Ekranların sevilen dizisi Sahipsizler, 6. bölümüyle TOTAL kategorisinde 7,16 reyting alarak zirveye yerleşti. İzleyiciyi derinden etkileyen güçlü hikayesi ve unutulmaz sahneleriyle dikkat çeken dizi, bu başarısıyla hem ekrana hem de sosyal medyaya damga vurdu.

Heyecanın giderek tırmandığı Sahipsizler, zirveye ulaşarak izleyicilerden tam not aldı. Yeni bölümde neler olacağı merakla bekleniyor.

7. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

N-LIFE HABERLERİ

Sahipsizler reytinglerde zirvede! - 2

AZİZE VE KARDEŞLERİNDEN HAMAMDA KAHKAHA DOLU ANLAR

Azize ve kardeşleri, hamamda geçirdikleri neşeli dakikalarla izleyicilere keyifli bir mola sundu. Dostluk ve aile bağlarının sıcaklığını hissettiren bu sahne, dizinin dramatik atmosferine tatlı bir tebessüm kattı.

SICACIK EVDE KURULAN AİLE SOFRASI…

Herkesin bir araya geldiği bu sahne, geçmişin yaralarını sarmaya çalışan bir aileyi öne ve umut, dayanışmanın anlamını derinlemesine hissettirdi. Samimi diyaloglar ve içten anlar, izleyicinin kalbini ısıttı.

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YAVUZ VE ADAMLARININ AZİZE’Yİ ALMA ÇABASI

Bölümün en gerilim dolu sahnelerinden biri, Yavuz’un Cemo ve Yusuf’u rehin almasıyla tansiyonun iyice yükseldiği andı.

Aksiyon ve tehlikenin iç içe geçtiği bu sahne, izleyiciyi ekrana kilitledi. Yavuz’un “Benim olanı ver, ben de sana senin olanı vereyim” sözleri, olayların seyrine dair büyük bir merak uyandırarak yeni bölümle ilgili heyecanı zirveye taşıdı.

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SAHİPSİZLER KONUSU

Sahipsizler, anne babalarını bir gecede kaybeden altı kardeşin, Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım (Züleyha Yıldız), başlarına gelen felaketlere rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarını konu alıyor.

Her türlü çaresizliğe karşı umutla direnen ve birbirlerinden kopmamak için çabalamayı asla bırakmayan bu altı kardeşin hikayesi ekranlara taşınıyor.

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YILDIZ OYUNCULAR BİR ARADA

Sahipsizler dizisinin kadrosunda; Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca, Züleyha Yıldız, Turgut Tunçalp, Enes Koçak, Mina Derman, Mehmet Bozdoğan, Duygu Karaca, Bilge Can Göker, Onur Berk Arslanoğlu, Zeynep Köse, Mert Tümer, Sacide Taşaner ve Reha Özcan gibi isimler de yer alıyor.

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, Onur Güvenatam'ın yapımcılığını üstlendiği, Cem Karcı'nın yönetmenliğini yaptığı dizinin senaryosunu ise Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı'dan oluşan senaryo grubu kaleme alıyor.

Sahipsizler, her Çarşamba 20.00’de Star’da!

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6. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sahipsizler'in 18 Aralık Çarşamba akşamı ekranlara gelen 6. bölümüne; Cevdet ile çocukların kavuşması ve Yavuz'un Azize'yi bulması damga vurdu.

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