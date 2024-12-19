Sahipsizler reytinglerde zirvede!

SAHİPSİZLER KONUSU

Sahipsizler, anne babalarını bir gecede kaybeden altı kardeşin, Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım (Züleyha Yıldız), başlarına gelen felaketlere rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarını konu alıyor.

Her türlü çaresizliğe karşı umutla direnen ve birbirlerinden kopmamak için çabalamayı asla bırakmayan bu altı kardeşin hikayesi ekranlara taşınıyor.