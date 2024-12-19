Sahipsizler reytinglerde zirvede!
Star ekranlarında her çarşamba akşamı izleyiciyle buluşan Sahipsizler dizisi, yükselişini sürdürerek TOTAL reyting kategorisinde gün birincisi oldu. Başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın paylaştığı Sahipsizler, 25 Aralık'ta 7. bölümüyle ekranlara gelecek.
Ekranların sevilen dizisi Sahipsizler, 6. bölümüyle TOTAL kategorisinde 7,16 reyting alarak zirveye yerleşti. İzleyiciyi derinden etkileyen güçlü hikayesi ve unutulmaz sahneleriyle dikkat çeken dizi, bu başarısıyla hem ekrana hem de sosyal medyaya damga vurdu.
Heyecanın giderek tırmandığı Sahipsizler, zirveye ulaşarak izleyicilerden tam not aldı. Yeni bölümde neler olacağı merakla bekleniyor.