Sahipsizler yeni bölüm tarihi merak konusu oldu: Sahipsizler dizisi bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman yayımlanacak?

SAHİPSİZLER 7. BÖLÜM ÖZETİ

Azize'den vazgeçmeye niyeti olmayan Yavuz, Cemo'nun hayatına karşılık Azize'yi istedi. Bu teklif herkesi öfkelendirirken, kardeşlerinin hayatını riske atmak istemeyen Azize çok fazla seçeneğinin olmadığını fark etti. Ablalarının gidişi kardeşler için yıkım oldu.



