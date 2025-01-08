Sahipsizler yeni bölüm tarihi merak konusu oldu: Sahipsizler dizisi bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman yayımlanacak?
Sahipsizler dizisinin yeni bölümü dizi takipçileri tarafından merakla bekleniyor. Oyuncu kadrosu ve dram yüklü senaryo örgüsüyle adından söz ettiren Sahipsizler dizisi 7. bölümüyle izleyici karşısına çıkmıştı. Peki, Sahipsizler dizisi bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman yayımlanacak?
Star TV’nin çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi "Sahipsizler" ekran macerasına kısa bir ara verdi. Yılbaşı haftasından itibaren ekranlarda yer almayan Sahipsizler en son 25 Aralık Çarşamba günü izleyici karşısına çıkmıştı.