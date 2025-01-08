Sahipsizler yeni bölüm tarihi merak konusu oldu: Sahipsizler dizisi bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman yayımlanacak?

Sahipsizler dizisinin yeni bölümü dizi takipçileri tarafından merakla bekleniyor. Oyuncu kadrosu ve dram yüklü senaryo örgüsüyle adından söz ettiren Sahipsizler dizisi 7. bölümüyle izleyici karşısına çıkmıştı. Peki, Sahipsizler dizisi bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman yayımlanacak?

Sahipsizler yeni bölüm tarihi merak konusu oldu: Sahipsizler dizisi bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman yayımlanacak? - 1

Star TV’nin çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi "Sahipsizler" ekran macerasına kısa bir ara verdi. Yılbaşı haftasından itibaren ekranlarda yer almayan Sahipsizler en son 25 Aralık Çarşamba günü izleyici karşısına çıkmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Sahipsizler yeni bölüm tarihi merak konusu oldu: Sahipsizler dizisi bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman yayımlanacak? - 2

SAHİPSİZLER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sevilen dizi, 8. bölümüyle kaldığı yerden devam edecek. Sahipsizler'in yeni bölümünün 15 Ocak‘ta ekrana gelmesi bekleniyor.

Sahipsizler yeni bölüm tarihi merak konusu oldu: Sahipsizler dizisi bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman yayımlanacak? - 3

SAHİPSİZLER 7. BÖLÜM ÖZETİ

Azize'den vazgeçmeye niyeti olmayan Yavuz, Cemo'nun hayatına karşılık Azize'yi istedi. Bu teklif herkesi öfkelendirirken, kardeşlerinin hayatını riske atmak istemeyen Azize çok fazla seçeneğinin olmadığını fark etti. Ablalarının gidişi kardeşler için yıkım oldu. 

Sahipsizler yeni bölüm tarihi merak konusu oldu: Sahipsizler dizisi bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman yayımlanacak? - 4

Remziye ve Necla onlardan kurtulabilmek için yeni bir planı devreye soktu. Yavuz'un gerçek babası olduğunu kabul etmek istemeyen Azize bir çıkmazın içinde çırpındı.

Sahipsizler yeni bölüm tarihi merak konusu oldu: Sahipsizler dizisi bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman yayımlanacak? - 5

Yavuz'un Azize'yi almasına mani olamayan Cevdet bu duruma çok üzüldü, ancak Azize'yi kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapmaya hazırdı.

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