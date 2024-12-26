Sahipsizler zirveyi bırakmıyor! Reytinglerde birinci sırada

SAHİPSİZLER NE ANLATIYOR?

Sahipsizler, Anne babalarını bir gecede kaybeden altı kardeşin, Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım (Züleyha Yıldız), başlarına gelen felaketlere rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarını konu alıyor. Her türlü çaresizliğe karşı umutla direnen ve birbirlerinden kopmamak için çabalamayı asla bırakmayan bu altı kardeşin hikayesi ekranlara taşınıyor.

SAHİPSİZLER'İN KADROSU

Sahipsizler dizisinin kadrosunda; Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca, Züleyha Yıldız, Turgut Tunçalp, Enes Koçak, Mina Derman, Mehmet Bozdoğan, Duygu Karaca, Bilge Can Göker, Onur Berk Arslanoğlu, Zeynep Köse, Mert Tümer, Sacide Taşaner ve Reha Özcan gibi isimler de yer alıyor.

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, Onur Güvenatam'ın yapımcılığını üstlendiği, Cem Karcı'nın yönetmenliğini yaptığı dizinin senaryosunu ise Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı'dan oluşan senaryo grubu kaleme alıyor.

Sahipsizler, her Çarşamba 20.00’de Star’da!