Sahipsizler zirveyi bırakmıyor! Reytinglerde birinci sırada

Star ekranlarında izleyiciyle buluşan Sahipsizler dizisi, TOTAL reyting kategorisinde birinciliği koruyor. Başrollerinde Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın paylaştığı Sahipsizler dizisi her çarşamba akşamı Star'da...

Sahipsizler zirveyi bırakmıyor! Reytinglerde birinci sırada - 1

SOSYAL MEDYADA YANKI UYANDIRDI

Ekranların sevilen dizisi Sahipsizler, 7. bölümüyle TOTAL kategorisinde 7,50 reyting alarak bir kez daha zirveyi kimseye bırakmadı.

Güçlü hikayesi, derinlikli karakterleri ve izleyiciyi ekrana kilitleyen unutulmaz sahneleriyle, dizi sosyal medyada da adından söz ettirdi.

Heyecanın her geçen bölüm arttığı Sahipsizler, bu başarıyla izleyicilerden tam not alırken, yeni bölümde neler olacağı şimdiden merak konusu. Hikayenin bir sonraki adımı ve karakterlerin beklenmedik gelişmeleri izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam edecek.

N-LIFE HABERLERİ

Sahipsizler zirveyi bırakmıyor! Reytinglerde birinci sırada - 2

Sahipsizler, geçtiğimiz hafta 6. bölümüyle de TOTAL kategorisinde 7,16 reyting alarak zirveye yerleşmişti.

Sahipsizler zirveyi bırakmıyor! Reytinglerde birinci sırada - 3

KARDEŞLER AYRILIĞIN EŞİĞİNDE

Sahipsizler’in yürek burkan 7. bölümünde, aile bağlarının ne kadar güçlü olduğunu sorgulatan dramatik bir sahne izleyiciyle buluştu. Kardeşlerin kimsesizler yurduna götürülmesiyle ekran başındakiler derin bir duygu seline kapıldı. Çaresizlik ve ayrılık hissiyle dolu bu sahne, izleyenleri duygulandırdı.

Sahipsizler zirveyi bırakmıyor! Reytinglerde birinci sırada - 4

AZİZE’NİN MEKTUBU…

Azize’nin Cemo’ya bıraktığı mektup, izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Mektubu okurken gözyaşlarına hakim olamayan Cemo, Azize’nin "Unutma, her şey siz birbirinizden ayrıldığınız zaman biter" sözleriyle yıkıldı.

Sahipsizler zirveyi bırakmıyor! Reytinglerde birinci sırada - 5

SAHİPSİZLER NE ANLATIYOR?

Sahipsizler, Anne babalarını bir gecede kaybeden altı kardeşin, Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım (Züleyha Yıldız), başlarına gelen felaketlere rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarını konu alıyor. Her türlü çaresizliğe karşı umutla direnen ve birbirlerinden kopmamak için çabalamayı asla bırakmayan bu altı kardeşin hikayesi ekranlara taşınıyor.

 SAHİPSİZLER'İN  KADROSU

Sahipsizler dizisinin kadrosunda; Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca, Züleyha Yıldız, Turgut Tunçalp, Enes Koçak, Mina Derman, Mehmet Bozdoğan, Duygu Karaca, Bilge Can Göker, Onur Berk Arslanoğlu, Zeynep Köse, Mert Tümer, Sacide Taşaner ve Reha Özcan gibi isimler de yer alıyor.

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, Onur Güvenatam'ın yapımcılığını üstlendiği, Cem Karcı'nın yönetmenliğini yaptığı dizinin senaryosunu ise Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı'dan oluşan senaryo grubu kaleme alıyor.

Sahipsizler, her Çarşamba 20.00’de Star’da!

Sahipsizler zirveyi bırakmıyor! Reytinglerde birinci sırada - 6

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Sahipsizler'in 25 Aralık Çarşamba akşamı yayınlanan yeni bölümüne; Azize'nin kardeşlerini korumak için Yavuz'la gitmesi ve kardeşlerin ilk kez ayrı düşmesi damga vurdu.

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