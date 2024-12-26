Sahipsizler zirveyi bırakmıyor! Reytinglerde birinci sırada
Star ekranlarında izleyiciyle buluşan Sahipsizler dizisi, TOTAL reyting kategorisinde birinciliği koruyor. Başrollerinde Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın paylaştığı Sahipsizler dizisi her çarşamba akşamı Star'da...
SOSYAL MEDYADA YANKI UYANDIRDI
Ekranların sevilen dizisi Sahipsizler, 7. bölümüyle TOTAL kategorisinde 7,50 reyting alarak bir kez daha zirveyi kimseye bırakmadı.
Güçlü hikayesi, derinlikli karakterleri ve izleyiciyi ekrana kilitleyen unutulmaz sahneleriyle, dizi sosyal medyada da adından söz ettirdi.
Heyecanın her geçen bölüm arttığı Sahipsizler, bu başarıyla izleyicilerden tam not alırken, yeni bölümde neler olacağı şimdiden merak konusu. Hikayenin bir sonraki adımı ve karakterlerin beklenmedik gelişmeleri izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam edecek.