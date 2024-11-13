Sahipsizler'de Azize için zor günler kapıda! "Çocukların haline içim gitti"

YAVUZ'UN İNTİKAMI

Çocuklar sığınakta gözyaşlarına boğulurken; Yavuz da dövdürdüğü Rıfat'a "Çok akıllıyım sandın değil mi? Bala'yı yanına alıp, öldün gibi gösterince kimse seni bulamaz sandın" dedi.

Ona Bala'nın hep kendisini sevdiğini söyleyen Rıfat, geçmişte Yavuz'un ikisini ayırdığı anları hatırladı. Tam o sırada Bala gelip "İki cihanda da Rıfat'ın karısıyım. O beni senin cehenneminden kurtarıp benim cennetim oldu" dedi. Bunun üzerine iyice sinirlenen Yavuz ise Bala'nın gözü önünde Rıfat'ı öldürdü. Ardından da Bala'yı vurdu.