Sahipsizler'de Azize için zor günler kapıda! "Çocukların haline içim gitti"
Star TV ekranlarının yeni dizisi Sahipsizler, 13 Kasım Çarşamba akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın paylaştığı dizinin ilk bölümüne; Azize ve kardeşlerinin hayatının bir gecede alt üst olması damga vurdu. İşte Sahipsizler'de yaşananlar... (Haber: Bahar Gencer)
Yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nın oturduğu, senaryosunu Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı'dan oluşan senaryo grubunun kaleme aldığı Sahipsizler, 13 Kasım Çarşamba akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizide; hayatın gerçeklerinden uzak büyüyen 6 kardeşin kimsesiz kalışı ve verdikleri yaşam mücadelesi dikkat çekti.