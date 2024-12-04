Sahipsizler'de Azize ne yapsa olmuyor! "Onca kötülükle nasıl baş edecekler?"
Çarşamba akşamları Star TV'de izleyici ile buluşan Sahipsizler dizisinin 4 Aralık akşamı yayınlanan 4. bölümüne; Fidan ve Zeliha arasındaki kavganın kardeşleri ayrı düşürmesi damga vurdu. İşte Sahipsizler son bölümde yaşananlar... (Haber: Bahar Gencer)
Başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın paylaştığı Sahipsizler'in 4. bölümünde; Fidan ve Zeliha arasındaki kavga sonucu Azize'nin çabalarının boşa gitmesi dikkat çekti.