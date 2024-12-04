Sahipsizler'de Azize ne yapsa olmuyor! "Onca kötülükle nasıl baş edecekler?"

Çarşamba akşamları Star TV'de izleyici ile buluşan Sahipsizler dizisinin 4 Aralık akşamı yayınlanan 4. bölümüne; Fidan ve Zeliha arasındaki kavganın kardeşleri ayrı düşürmesi damga vurdu. İşte Sahipsizler son bölümde yaşananlar... (Haber: Bahar Gencer)

Sahipsizler'de Azize ne yapsa olmuyor! "Onca kötülükle nasıl baş edecekler?" - 1

Başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın paylaştığı Sahipsizler'in 4. bölümünde; Fidan ve Zeliha arasındaki kavga sonucu Azize'nin çabalarının boşa gitmesi dikkat çekti.

N-LIFE HABERLERİ

Sahipsizler'de Azize ne yapsa olmuyor! "Onca kötülükle nasıl baş edecekler?" - 2

APARTMANDA BİLEZİK KRİZİ

Sahipsizler yeni bölümde; Remziye'nin "Hırsız var" çığlıklarıyla Fidan ve küçükler, Zeliha'nın yanına çıktı.

Aynı anlarda Azize'yi Duygu'nun evinde görünce çılgına dönen Haşmet ise Faruk'un müdahalesiyle orayı terk etti.

Sahipsizler'de Azize ne yapsa olmuyor! "Onca kötülükle nasıl baş edecekler?" - 3

Azize'nin orada temizlik yaptığını öğrenen Haşmet, onu da alıp eve gitti. O sırada bileziğin Remziye'de olduğunu öğrenen Cemo, Haşmet'in evini bastı.

Cemo'ya sinirlenen Haşmet, Azize'nin gizli tehdidiyle sakinleşti ve kira için onlara bir hafta verdi.

Yusuf'a bilezik evlerinde olduğu için kızan Cemo, aşağıya inince kardeşlerine "Bizim bizden başka kimsemiz yok" dedi.

Sahipsizler'de Azize ne yapsa olmuyor! "Onca kötülükle nasıl baş edecekler?" - 4

YAVUZ, AZİZE'NİN PEŞİNDE

Zeliha'nın da çalışma isteğini kabul eden Cemo ve Azize, Fidan'ın "Ben buraya tıkılıp kalacak mıyım? Ben de nefes almak istiyorum" tepkisiyle kardeşlerini alıp sahile gitti.

Adım adım kızı Azize'yi arayan Yavuz ise annesinin üzerine gitmesiyle "Bulacağım Azize'yi. Cevdet beni kızıma götürecek" diyerek sinir krizi geçirdi. Onu affeden annesi ise "Bu oğul Azize'yi bulacak işte. Öp elimi, gir içeri" dedi.

Sahipsizler'de Azize ne yapsa olmuyor! "Onca kötülükle nasıl baş edecekler?" - 5

O sırada Nezahat ile konuşan Mete, Azize'yi görüp onun kız kardeşlerini merak etti. Kapıyı açık görüp içeri bakan Mete'yi gören Cemo, ona saldırdı.

Önce Nezahat Cemo'ya kızarken; ardından da Zeliha, "Sen böyle yaparsan biz burada yaşayamayız" dedi.

Sahipsizler'de Azize ne yapsa olmuyor! "Onca kötülükle nasıl baş edecekler?" - 6

AZİZE YENİDEN DUYGU'NUN EVİNDE

Azize de parasını almak için Duygu'ya gitti. Duygu'nun ısrarıyla içeri giren Azize, bir daha gelmek istemediğini söyleyince; Duygu da "Haşmet yüzünden mi?" diye sordu.

Emrah yüzünden işten kovulan Cemo ise kağıt toplayan bir çocukla iş öğrenmek için anlaştı.

Cemo kağıt toplamayı öğrenirken; Azize de Duygu'ya yardım etti. Onun evinde Mete ile karşılaşan Azize, rahatsız olunca; Duygu onu sarma götürmek için Faruk'a yolladı. Sarmayı beğenen Faruk, kahve yapmayı teklif etse de Azize kabul etmedi.

Sahipsizler'de Azize ne yapsa olmuyor! "Onca kötülükle nasıl baş edecekler?" - 7

REMZİYE'NİN ÖFKESİ ÇOCUKLARI KORKUTTU

O sırada çocukların gürültü yapmasına sinirlenen Remziye, onlara kızınca Samet de "Cadı" dedi. Çocuklar kendisini dinlemeyince daha da sinirlenen Remziye, aşağıya inip Balım'ın oyuncağının kolunu koparttı. Samet'in tepkisi üzerine Remziye'ye müdahale eden Fidan ise "Ben diğerlerine benzemem. Gözüm döndüğü zaman herkese, her şeyi yaparım" dedi.

Süheyla'ya yardım eden Zeliha, diktiği elbiseyi denerken Yusuf geldi. Bilezik için ondan özür dileyen Yusuf, "Sana söz... Sizin için o bileziği alacağım" dedi.

Sahipsizler'de Azize ne yapsa olmuyor! "Onca kötülükle nasıl baş edecekler?" - 8

METE, AZİZE'YE SALDIRDI

Aynı anlarda Mete, Duygu'nun evinde bulaşıkları yıkıyan Azize'ye saldırdı. Azize, ondan kurtulup çığlık atarken; Duygu yetişti. Duygu, Mete'yi dövüp evden atarken; Azize de kendini banyoya kilitledi. Ondan özür dileyen Duygu ise artan yemekleri ona verdi.

Yemekleri alıp eve dönen Azize, korku içinde davranırken; Cemo işten kovulduğu için canının sıkıldığını ifade etti.

Sahipsizler'de Azize ne yapsa olmuyor! "Onca kötülükle nasıl baş edecekler?" - 9

YAVUZ, CEVDET'İ BULDU

Ertesi sabah Cemo ve Samet, Melis'in rehberliğinde mahalleyi gezerken; Yavuz da Kılıç Apartmanı'nı buldu. Yavuz, adamlarıyla kapıdayken Haşmet dışarı çıktı. Bu apartmanın kendisine ait olduğunu söyleyen Haşmet, Cevdet'i tanımadığını belirtti.

Cevdet'e kızgın olan Emrah ise kahveden çıkan Yavuz'a onun dükkanının adresini verdi.

Sahipsizler'de Azize ne yapsa olmuyor! "Onca kötülükle nasıl baş edecekler?" - 10

FARUK'TAN AZİZE'YE YARDIM

İşe giden Azize, ilk parasını kazanıp evden çıkarken Faruk ile karşılaştı. Azize, asansörden korktuğunu söyleyince Faruk ona eşlip edip anlattığı hikayeyle oyaladı.

Aynı anlarda Balım ile kapıda bekleyen Fidan, Zeliha'nın yanına çıkmayı teklif etti. Remziye, onları görüp sinirlenirken; yukarı çıkan Fidan Yusuf ile Zeliha'yı el ele gördü.

Sahipsizler'de Azize ne yapsa olmuyor! "Onca kötülükle nasıl baş edecekler?" - 11

FİDAN'IN ÖFKESİ HER ŞEYİ MAHVETTİ

Öfkeden deliye dönen Fidan, Zeliha'nın diktiği elbiseyi yırttı. Necla, çılgına dönerken; Yusuf her şeyi halledeceklerini söyledi.

Samet'in aldığı şişe yüzünden zor anlar yaşayan Cemo'yu, Yavuz'un fotoğraf verdiği adam tanıdı.

Sahipsizler'de Azize ne yapsa olmuyor! "Onca kötülükle nasıl baş edecekler?" - 12

AZİZE'NİN EMEĞİ BOŞA GİTTİ

Fidan, ablası Azize'ye olanları anlatırken; Zeliha "Beni kıskanıyorsun" dedi. Azize, Cemo'nun bunları duymaması gerektiğini söylerken; Cemo ile Samet kapıdan girdi. Fidan, Cemo'ya Yusuf ile ikisini el ele gördüğünü söyledi.

Çılgına dönen Cemo, önce Zeliha'ya tokat attı. Ardından Azize'nin aldığı pilavları parçaladı.

Sahipsizler'de Azize ne yapsa olmuyor! "Onca kötülükle nasıl baş edecekler?" - 13

FİDAN'DAN ANNE BABASINA İSYAN

Olanların ardından gözyaşlarına boğulan Azize, "Yazıklar olsun Fidan. Sizin için canımı dişime taktım. Annemle babam şu halini görseler utanırlardı senden Fidan" dedi.

Fidan ise ablasına "Her şey onlar yüzünden zaten. Başımıza ne geldiyse onlar yüzünden... Hiçbir şey bilmiyoruz, görmemişiz. Bencilim ama annemle babamdan aldım bunu. Aşkları için hayatları boyunca kaçtılar. Neden 6 çocuk dünyaya getirdiler? Onlara bir şey olunca ne olacağımızı hiç mi düşünmediler? Ben utanıyorum onlardan, asla affetmeyeceğim onları" yanıtını verdi.

Azize ise Fidan'a kızsa da içten içe doğru söylediğini itiraf etti.

Sahipsizler'de Azize ne yapsa olmuyor! "Onca kötülükle nasıl baş edecekler?" - 14

Azize ve kardeşlerinin yaşadıklarına sosyal medyadan yorum yağdı.

"Fidan ilk kez doğruları söyledi"
"Senin gibi kardeş olmaz olsun Fidan"
"Cemo keşke kendine çekidüzen verse"
"Azize'nin haline çok üzüldüm"
"Fidan yine ortalığı karıştırdın"
"Bu nasıl bir dram, kahroldum"
"Faruk zaten ilk görüşte vuruldu Azize'ye"
"Pilavın döküldüğü an yıkıldım"
"Zeliha ve Azize daha bunlardan çok çeker"
"Azize ve Zeliha kendilerini yukarı çekmeye çalıştıkça Fidan ve Cemo iyice dibe batırmak için uğraşıyorlar"
"Ah Azizem bin korkuyla emekle aldı pilavı o kadar acı ki"
"Onca kötülükle nasıl baş edecekler?"

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