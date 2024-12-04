Sahipsizler'de Azize ne yapsa olmuyor! "Onca kötülükle nasıl baş edecekler?"

Azize'nin orada temizlik yaptığını öğrenen Haşmet, onu da alıp eve gitti. O sırada bileziğin Remziye'de olduğunu öğrenen Cemo, Haşmet'in evini bastı.



Cemo'ya sinirlenen Haşmet, Azize'nin gizli tehdidiyle sakinleşti ve kira için onlara bir hafta verdi.

Yusuf'a bilezik evlerinde olduğu için kızan Cemo, aşağıya inince kardeşlerine "Bizim bizden başka kimsemiz yok" dedi.