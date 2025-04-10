Sahipsizler'de Azize ve kardeşlerine kötü sürpriz! "Koş yetiş Devran"

Başrollerini Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı Sahipsizler dizisinin 18. bölümünde; Azize ve kardeşlerinin başına gelenler merak konusu oldu. İzleyiciler "Azize ve kardeşleri kurtulacak mı?", "Devran, Azize'yi bulabilecek mi?" diye araştırmaya başladı.

Sahipsizler son bölümde; Azize'yi hastaneye yetiştiren Devran, eşi ameliyathaneye götürülürken "Ne olur ölme" diye yalvardı.



Azize ameliyata alınırken; Yavuz da "Senin yüzünden oldu, dua et ona bir şey olmasın yoksa hesap sormayı görürsün. Bakalım kardeşleri hesap sorduğunda ne diyeceksin?" diye ona tepki gösterdi.