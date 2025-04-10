Sahipsizler'de Azize ve kardeşlerine kötü sürpriz! "Koş yetiş Devran"

Star TV'de yayınlanan Sahipsizler'in 18. bölümünde; ormana gitmeye karar veren Azize ve kardeşlerin kaçırılması damga vurdu. İşte Sahipsizler'de yaşananlar...(Haber: Bahar Gencer)

Sahipsizler'de Azize ve kardeşlerine kötü sürpriz! "Koş yetiş Devran" - 1

Başrollerini Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı Sahipsizler dizisinin 18. bölümünde; Azize ve kardeşlerinin başına gelenler merak konusu oldu. İzleyiciler "Azize ve kardeşleri kurtulacak mı?", "Devran, Azize'yi bulabilecek mi?" diye araştırmaya başladı.

Sahipsizler son bölümde; Azize'yi hastaneye yetiştiren Devran, eşi ameliyathaneye götürülürken "Ne olur ölme" diye yalvardı.

Azize ameliyata alınırken; Yavuz da "Senin yüzünden oldu, dua et ona bir şey olmasın yoksa hesap sormayı görürsün. Bakalım kardeşleri hesap sorduğunda ne diyeceksin?" diye ona tepki gösterdi.

N-LIFE HABERLERİ

Sahipsizler'de Azize ve kardeşlerine kötü sürpriz! "Koş yetiş Devran" - 2

Devran, Cevdet'i arayıp durumu bildirirken; herkes hastaneye koştu. Çocuklar ve Duygu, Devran'a neler olduğunu sorarken; Pervin Hanım, Azize'nin kaza geçirdiği yalanını söyledi.

O sırada doktor ameliyatın devam ettiğini haber verip AB negatif kana ihtiyaç duyduklarını söyledi. Yavuz da Azize'nin babası olduğunu ve aynı kan grubuna sahip olduğunu belirtti.

Bunu duyan Cemo, Yavuz'un yanına gidip "Ne duruyorsun o zaman. Kurtarsana ablamı, bunu bize borçlusun" dedi.

Cevdet, Remziye ve Süheyla çocuklarla ilgilenirken; Azize de odaya alındı. Eşinin yanına giden Devran, "Çok acıyor mu? Acısa da söylemezsin sen. Ben çok korktum. Korku neymiş, çaresizlik neymiş bu gece öğrendim. Sana bir şey olsaydı var ya kendimi asla affetmezdim" dedi.

Sahipsizler'de Azize ve kardeşlerine kötü sürpriz! "Koş yetiş Devran" - 3

Azize'den özür dileyen Devran, "Bir daha asla böyle bir şey olmayacak" derken; Azize de bir canı olduğunu söyledi. Bunun üzerine Devran, "Benim de öyle ve onu bir daha asla kaybedemem" dedi.

O sırada önce doktor ardından çocuklar ablalarına koştu. Doktorun kurşun dediğini duyan Cevdet, Devran'a hesap sordu. Azize'yi Vera'nın vurduğunu söyleyen Devran, "Allah benim belamı versin" diyerek oradan uzaklaştı.

Faruk da olanı biteni öğrenip hastaneye gelince Duygu onun gitmesi için "Azize, Devran'ı seviyor" dedi. Tüm bunların ardından Yavuz da gerçeği Cemo'ya anlattı. Cevdet, Devran'dan gitmesini isterken Cemo da "Benim ablam artık senin hiçbir şeyin değil" dedi.

Giden Devran da "Azize daha fazla acı çekmesin diye gidiyorum. Değil siz tüm dünya üstüme gelse ben onu bırakmam" dedi.

Sahipsizler'de Azize ve kardeşlerine kötü sürpriz! "Koş yetiş Devran" - 4

1 hafta geçtikten sonra taburcu olan Azize, Devran ile konuşmak istedi. O sırada Cemo gelip Devran'a tepki gösterirken; Azize, "Seninle gelmeyeceğim Devran" dedi ve gitti.

Ablasını alıp eve getiren Cemo ise kardeşleriyle oturup yeniden ormana dönmeyi teklif etti. Samet ve Balım onu desteklerken; Azize, Zeliha ve Fidan karşı çıktı.

Azize, Cemo'ya Devran konusunun bitip bitmediğine dair cevap veremezken; Devran aşağıya geldi. Azize'yi arayıp aşağıya gelmesini isteyen Devran, "Öfkeni yüzüme söyle" dedi.

Azize gitmesini isteyince çözüm bulmak isteyen Devran, mahalledeki satılık evi görünce hemen harekete geçti.

Sahipsizler'de Azize ve kardeşlerine kötü sürpriz! "Koş yetiş Devran" - 5

Bu sırada evlendiği için okuldan atılan Melis, gözyaşlarıyla dayısı ve anneannesinden hesap sorarken; Cevat elinde gelinlikle geldi.

Azize, ormana dönmekle ilgili olumsuz düşündüğünü ifade ederken; Cemo ise kararında ısrarcı oldu. Devran'ın mahalledeki satılık evi aldığını gören Cemo, ardından Melis ile konuşup "Sen de bizimle gel" dedi.

Aynı anlarda Devran, Hamiyet ve Yavuz'un evliliği bitirme kararlarına karşı çıkarken; Azize de Duygu'ya "Lokanta açalım, biz ikimiz her şeyi yaparız" teklifinde bulundu.

Cemo gitmek için hesap yaparken; Fidan da amcasının sorularıyla Kerem'in hırsızlık yaptığını anladı. Hayal kırıklığına uğrayan Fidan ise "Gitmemiz gerek" dedi.

O sırada Devran da aldığı evi Azize'ye gösterdi. Mutlu olan Azize, "Devran beni neden bırakmıyorsun?" dedi. Devran da ondan bir şans daha istediğini söyledi.

Sahipsizler'de Azize ve kardeşlerine kötü sürpriz! "Koş yetiş Devran" - 6

O sırada gelen Pervin, sözleriyle Azize'yi kızdırdı. Sinirlenen Azize, "Şimdi anladın mı Devran? Bizim tek sorunumuz ev değil" dedi.

Eve dönen Azize, Cemo'nun haklı olduğunu ve kalsa da savaşamayacağını söyleyerek gitmenin en doğrusu olduğunu ifade etti.

Akşam Yusuf ile konuşan Zeliha da gitmeleri gerektiğini söylerken; Cemo da kardeşleriyle bir kez daha konuştu.

Oylama yapan kardeşlerin hepsi gitmeyi kabul ederken; Devran da Mesut'un yardımıyla Vera'yı buldu. Onunla konuşan Devran, Vera tutuklanırken "Ben Azize'yi seviyorum, seni bir daha görmek istemiyorum" sözleriyle ona veda etti.

Sahipsizler'de Azize ve kardeşlerine kötü sürpriz! "Koş yetiş Devran" - 7

Ertesi sabah Devran'ın yanına giden Azize, önce ondan özür diledi. Sonrasında onun çabasını gördüğünü ifade eden Azize, "Ben sana ikinci bir şans veremem. Çünkü benim her zaman önceliğim kardeşlerim olacak. Onları hep kendimden daha önde tutmak zorundayım. Biz bir arada olmazsak var olamayız. Çünkü o ailede anne benim. Onlar için herkesten, her şeyden vazgeçerim" dedi.

Eşinin gözyaşlarını gören Devran ise "Benden de mi?" deyince Azize de "Kendimden bile" dedi.

Azize'nin kolundan tutan Devran, "Ben 5 yaşındayken görmüşüm seni, abimin mezarındaydım. Biri ay yüzlü bir bebek koydu kucağıma, o senmişsin Azize. Kader bizi ta o zaman bir araya getirmiş, biz kendimizden geçsek ne olacak? Kader vazgeçecek mi sanıyorsun. Azize ile Devran'ın 20 yıllık mazisi var. Kalpten bağlıyız biz birbirimize" dedi.

Azize, gidince ne yapacağını bilemeyen Devran, Cevdet'e gidip "Vera'yı kendi ellerimle teslim ettim, artık yok. Bir anlaşmayla başlayan evliliğin kalbimde bir yaraya dönüşeceğini nereden bilecektim. Azize'siz bu Devran dönmüyor" dedi.

Sahipsizler'de Azize ve kardeşlerine kötü sürpriz! "Koş yetiş Devran" - 8

Bunun üzerine Cevdet de eve gidip konuşacaklarını, Azize kabul ederse onlara bir düğün yapacaklarının sözünü verdi.

İkili eve doğru giderken, Yusuf da elinde yüzükle Zeliha'yı görmeye gidiyordu. Bu sırada Cevat ile evlenmekten vazgeçen Melis, Cemo'yla gitmeye karar verdi.

Cevdet, Devran, Yusuf ve Melis, Duygu'dan onların gittiğini öğrendi. Duygu, Azize ve kardeşlerinin bıraktığı mektubu onlara verdi.

Sahipsizler'de Azize ve kardeşlerine kötü sürpriz! "Koş yetiş Devran" - 9

Mektupta "Bu şehir bize zifiri karanlıktan başka bir şey vermedi. Hepimizi dağıttı, kalplerimizi kanata kanata gitmeye zorladı. Amca sana ne kadar teşekkür etsek azdır, varlığın bize güç verdi. Sen olmasan bu kadar dayanamazdık. Yusuf, daha ilk karşılaştığımızda anlamıştım güvenilir, mert biri olduğunu... Melis, kabuğun sert olsa da kalbinin sıcaklığını Cemo'ya bakışlarından sezmiştim. Devran... Sana içimde biriktirdiklerimin çoğunu söyleyemedim. Sen çok iyi bir adamsın ama biz olamazdık. Biz bir yalanın ortalıklardan öteye geçemedik. Umarım bunları okuyup bizi affedersiniz. Hakkınızı helal edin, biz iyi olacağız. Sizi hep güzel hatırlayacağız. Ama siz unutun bizi. Geri dönüşü olmayan bir gidiş çünkü bizimkisi" ifadeleri yer aldı.

Azize ve kardeşleri taksiyle otogara doğru giderken; Abbas da Zeliha, Azize ve Fidan'ı kaçırdı.

Sahipsizler'de Azize ve kardeşlerine kötü sürpriz! "Koş yetiş Devran" - 10

Sahipsizler son bölümüyle sosyal medyada gündem oldu.

"Devran koş yetiş"
"Ah Cemo yaktın yıktın yine"
"Devran ve Yusuf inşallah hemen bulur kızları"
"Her şey Cemo yüzünden oldu"
"Etrafındakileri suçlarken kardeşlerine en çok zarar veren Cemo oldu"
"Ne Devran ne de Yusuf, Azize ve Zeliha'dan uzak kalamaz. Bu geçici bir gidiş, şüphesiz..."
"Al işte Cemo senin onlara yaşattığın mutluluk bu"
"Azize ve bitmeyen dertleri"
"Şimdi beğenmediğin Devran'a gidip yardım isteyeceksin Cemo"

SAHİPSİZLER 19. BÖLÜM FRAGMANI

Sahipsizler'in yeni fragmanında; Azize, Zeliha ve Fidan'ın kaçırılması ile Cemo'nun ölümle burun buruna gelmesi dikkat çekti.

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