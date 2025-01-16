Sahipsizler'de Azize'den büyük fedakarlık! "Kardeşleri için kendini yaktı"

Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler, iki hafta aranın ardından 15 Ocak Çarşamba akşamı 8. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Diziye, Azize'nin kardeşleri için Yavuz'a boyun eğip Mardin'e gitmesi ve akabinde yaşananlar damga vurdu. İşte Sahipsizler son bölümün detayları... (Haber: Bahar Gencer)

Sahipsizler'de Azize'den büyük fedakarlık! "Kardeşleri için kendini yaktı" - 1

Başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın paylaştığı Sahipsizler 8. bölümde; Azize'nin Mardin'e gitmesi ve yaptığı fedakarlık dikkat çekti.

N-LIFE HABERLERİ

Sahipsizler'de Azize'den büyük fedakarlık! "Kardeşleri için kendini yaktı" - 2

ZELİHA ÇILGINA DÖNDÜ

Sahipsizler son bölümde; kardeşleri götürülünce çileden çıkan Zeliha, Necla'ya "Biz size ne yaptık. Bizden ne istediniz?" diye tepki gösterdi. Eline gelen her şeyi Necla ile Remziye'ye fırlatan Zeliha'nın yanına gelen Haşmet'e de "Benim kaybedecek bir şeyim yok" dedi.

Herkes şoke olurken; Zeliha da Melis ile kardeşlerini bulmaya gitti.

Sahipsizler'de Azize'den büyük fedakarlık! "Kardeşleri için kendini yaktı" - 3

CEVDET VE CEMO MARDİN'E GİTTİ

Çocukların devlet koruması altına alındığını öğrenen Cemo, "Bizi ayıramazlar" diye çılgına dönerken; Cevdet ise sakin olmasını söyledi ve "Çocuklar emin ellerde olacak" dedi.

Yusuf, Zeliha ve Melis'in yanına giderken; Cevdet ve Cemo da Azize'yi bulmak için Mardin'e doğru yola çıktı.

Sahipsizler'de Azize'den büyük fedakarlık! "Kardeşleri için kendini yaktı" - 4

AZİZE MEYDAN OKUDU

Mardin'e gelen Hamiyet, torununa gelinlik giyip evleneceğini söylerken; Azize de "Beni buraya getirdiğiniz güne lanet edeceksiniz" dedi.

Azize'nin tavrından korkan Hamiyet, torununu "Seninle bir anlaşma yaptık. Kardeşlerin yaşasın istiyorsan ne diyorsam onu yapacaksın" diye tehdit etti.

Aynı anlarda kardeşlerinin yanına giden Zeliha ise onları alabilmek için yalvarsa da başarılı olamadı.

Sahipsizler'de Azize'den büyük fedakarlık! "Kardeşleri için kendini yaktı" - 5

DEVRAN'DAN AZİZE'YE MÜDAHALE

Akşam evleneceği Devran'ın konağına götürülen Azize, Yavuz'un "Düşmanlık bitti" diyerek ortaya koyduğu silahı aldı ve "Sizin düşmanlığınızın bedelini ben değil, sen ödeyeceksin. Sen öleceksin her şey bitecek" dedi.

Azize'nin Yavuz'a doğrulttuğu silahı alan Devran, "Damadı göremedin diye mi bu öfke? Madem benim karım olacak, artık cezasını da ödülünü de ben vereceğim" dedi.

Azize iyice öfkelenirken; Yavuz ve Devran düğünün yarın olması için anlaştı.

Sahipsizler'de Azize'den büyük fedakarlık! "Kardeşleri için kendini yaktı" - 6

YUSUF'TAN ZELİHA'YA DESTEK

O sırada Mardin'e ulaşan Cevdet ve Cemo da Azize'yi kaçırması için Yavuz'un adamlarından birini ikna etmeyi başardı.

Kardeşlerinin yokluğunda ne yapacağını bilemeyen Zeliha ise onların kaldığı yurdun yakınına giderken; Yusuf da ona destek oldu.

Sahipsizler'de Azize'den büyük fedakarlık! "Kardeşleri için kendini yaktı" - 7

CEVDET, CEMO'YU UYARDI

Ertesi sabah arabada Cemo'yu bulamayınca sinirlenen Cevdet ise onun Yavuz'un peşine düştüğünü anlayıp yeğenini buldu. Cemo'ya sözünü dinlemediği için kızan Cevdet, "Buraya Azize'yi almaya geldim. Hepimiz sağ salim döneceğiz" dedi.

Sahipsizler'de Azize'den büyük fedakarlık! "Kardeşleri için kendini yaktı" - 8

ZELİHA KARDEŞLERİNİ, CEVDET DE AZİZE'Yİ KAÇIRDI

Aynı anlarda kardeşlerini görmeye giremeyen Zeliha, sesini duyup yanına gelen Fidan'a arkaya gelmelerini ve onları kaçıracaklarını söyledi.

Fidan, Samet ve Balım, merdiven bulmak için uğraşırken; Faruk ve Duygu da çocukların koruyucu ailesi olabilmek için konuşmaya gitti.

Bundan habersiz olan çocuklar bir şekilde kaçarken; Cevdet ve Cemo da Azize'yi kaçırdı.

Sahipsizler'de Azize'den büyük fedakarlık! "Kardeşleri için kendini yaktı" - 9

"GEL BİRBİRİMİZİN KURTULUŞU OLALIM"

Bunu fark eden Devran ve Yavuz, Azize'nin peşine düştü. Cevdet'in arkadaşı Kanlıcalı'yı vuran Devran, Azize'ye kendisiyle gelmesini yoksa çok daha fazla insanın öleceğini söyledi.

Bunu kabul etmek zorunda kalan Azize, bindiği arabada zorluk çıkarırken; Devran da "Tek zorla evlendirilen sen değilsin. Eğer benimle evlenirsen kardeşlerinle kavuşmak için bir şansın olur. Gel birbirimizin kurtuluşu olalım" dedi.

Sahipsizler'de Azize'den büyük fedakarlık! "Kardeşleri için kendini yaktı" - 10

ÇOCUKLAR YETİMHANEYE DÖNDÜ

Çocukları kaçıran Zeliha ve Yusuf, polisler tarafından tutuklanırken; Samet, Balım ve Fidan da yetimhaneye döndü.

Sahipsizler'de Azize'den büyük fedakarlık! "Kardeşleri için kendini yaktı" - 11

AZİZE VE DEVRAN EVLENDİ

Tüm bunlar olurken Devran ile nikah masasına oturan Azize de Cevdet ve Cemo'nun jandarmalarla düğünü basmasıyla şoke oldu. Azize, onlara rağmen Devran'ın söylediklerini düşünüp evlenmeyi kabul etti.

Sahipsizler'de Azize'den büyük fedakarlık! "Kardeşleri için kendini yaktı" - 12

Azize'nin kardeşleri için yaptığı fedakarlığa sosyal medyada yorum yağdı.

"Azize kardeşleri için kendini feda etti"
"Devran, Azize'yi ve kardeşlerini tanıdıkça yumuşayacak"
"Cemo, Azize'yi asla affetmeyecek"
"Ah Azize yaktın kendini"
"Nefretten doğacak bir aşk hikayesi olacak Azize ve Devran'ınki"
"Çocuklar nasıl kurtulacak?"

Sahipsizler'de Azize'den büyük fedakarlık! "Kardeşleri için kendini yaktı" - 13

SAHİPSİZLER 9. BÖLÜM FRAGMANI

Sahipsizler'in 9. bölüm tanıtımda: Devran'ın Azize'ye "Yavuz ölse de kalsa da sen benim karım olarak kalacaksın" demesi dikkat çekti.

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