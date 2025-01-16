Sahipsizler'de Azize'den büyük fedakarlık! "Kardeşleri için kendini yaktı"
Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler, iki hafta aranın ardından 15 Ocak Çarşamba akşamı 8. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Diziye, Azize'nin kardeşleri için Yavuz'a boyun eğip Mardin'e gitmesi ve akabinde yaşananlar damga vurdu. İşte Sahipsizler son bölümün detayları... (Haber: Bahar Gencer)
Başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın paylaştığı Sahipsizler 8. bölümde; Azize'nin Mardin'e gitmesi ve yaptığı fedakarlık dikkat çekti.