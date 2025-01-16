Sahipsizler'de Azize'den büyük fedakarlık! "Kardeşleri için kendini yaktı"

ZELİHA ÇILGINA DÖNDÜ

Sahipsizler son bölümde; kardeşleri götürülünce çileden çıkan Zeliha, Necla'ya "Biz size ne yaptık. Bizden ne istediniz?" diye tepki gösterdi. Eline gelen her şeyi Necla ile Remziye'ye fırlatan Zeliha'nın yanına gelen Haşmet'e de "Benim kaybedecek bir şeyim yok" dedi.

Herkes şoke olurken; Zeliha da Melis ile kardeşlerini bulmaya gitti.