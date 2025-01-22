Sahipsizler'de Azize'nin gerçek babası kim? İşte yıllar sonra ortaya çıkan büyük sır

"RIFAT'I BABALIĞA SEÇTİĞİM GÜN KADERİMİ DE KENDİM YAZMIŞIMDIR"

Sahipsizler 5. bölümde; Azize, kendi hikayesini şu sözlerle anlatmıştı:



"Benim hikayem baba diye başladı. Baba dediğim adam bizi bir kozanın içinde dünyadan saklayarak bize en büyük kötülüğü yapmıştı. Ama onu seçen bendim. Belki de ben Yavuz yerine Rıfat'ı babalığa seçtiğim o gün kaderimi de kendi ellerimle yazmışımdır."