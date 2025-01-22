Sahipsizler'de Azize'nin gerçek babası kim? İşte yıllar sonra ortaya çıkan büyük sır
Star TV’nin sevilen dizisi Sahipsizler, çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Kendisiyle ilgili gerçeği öğrendikten sonra hayatı değişen Azize'nin hikayesi ise oldukça merak ediliyor. İşte Azize'nin yıllar sonra öğrendiği baba gerçeği...
Başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın paylaştığı Sahipsizler dizisi, çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.