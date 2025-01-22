Sahipsizler'de Azize'nin gerçek babası kim? İşte yıllar sonra ortaya çıkan büyük sır

Star TV’nin sevilen dizisi Sahipsizler, çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Kendisiyle ilgili gerçeği öğrendikten sonra hayatı değişen Azize'nin hikayesi ise oldukça merak ediliyor. İşte Azize'nin yıllar sonra öğrendiği baba gerçeği...

Sahipsizler'de Azize'nin gerçek babası kim? İşte yıllar sonra ortaya çıkan büyük sır - 1

Başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın paylaştığı Sahipsizler dizisi, çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

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Sahipsizler'de Azize'nin gerçek babası kim? İşte yıllar sonra ortaya çıkan büyük sır - 2

Birkaç bölüm önce hakkındaki büyük sırrın ortaya çıkmasıyla Azize'nin hayatı değişti. Hal böyle olunca Azize'nin gerçek babasının kim olduğu ve hikayeleri merak konusu oldu. Dizinin takipçileri de "Azize'nin babası kim, Azize kimin kızı?" gibi soruları araştırmaya başladı.

Sahipsizler'de Azize'nin gerçek babası kim? İşte yıllar sonra ortaya çıkan büyük sır - 3

İŞTE AZİZE'NİN YILLAR SONRA ÖĞRENDİĞİ GERÇEK

Birbirlerine aşık olan Rıfat ve Bala, Yavuz'un Bala'yı kaçırıp onunla evlenmesiyle ayrı düşmüş. Bu birliktelikten Azize adında bir kızı olan Bala, Yavuz'u geride bırakıp büyük aşkı Rıfat ile kaçmış.

Sahipsizler'de Azize'nin gerçek babası kim? İşte yıllar sonra ortaya çıkan büyük sır - 4

Ormanın derinliklerinden, herkesten uzak bir hayat kuran ve mutlu bir aileleri olan Rıfat ve Bala, Azize'nin gerçek babasının Yavuz olduğunu yıllar boyu saklamış... Ancak bu gerçek Yavuz'un Rıfat ve Bala'yı yıllar sonra bulmasının akabinde ortaya çıktı.

Sahipsizler'de Azize'nin gerçek babası kim? İşte yıllar sonra ortaya çıkan büyük sır - 5

"RIFAT'I BABALIĞA SEÇTİĞİM GÜN KADERİMİ DE KENDİM YAZMIŞIMDIR"

Sahipsizler 5. bölümde; Azize, kendi hikayesini şu sözlerle anlatmıştı:

"Benim hikayem baba diye başladı. Baba dediğim adam bizi bir kozanın içinde dünyadan saklayarak bize en büyük kötülüğü yapmıştı. Ama onu seçen bendim. Belki de ben Yavuz yerine Rıfat'ı babalığa seçtiğim o gün kaderimi de kendi ellerimle yazmışımdır."

Sahipsizler'de Azize'nin gerçek babası kim? İşte yıllar sonra ortaya çıkan büyük sır - 6

Ancak Azize kendisiyle ilgili gerçeği, Yavuz mahalleye kendisini almaya geldiğinde öğrendi ve kardeşlerini korumak için onunla gitti.

Sahipsizler'de Azize'nin gerçek babası kim? İşte yıllar sonra ortaya çıkan büyük sır - 7

Azize, 7. bölümde ise Rıfat'ın mektubuyla yüzleşti. Rıfat'ın Cevdet'e yolladığı mektuptaki "Onun kızı bana baba dedi" sözlerini okuyan Azize, adeta yıkıldı.

Sahipsizler'de Azize'nin gerçek babası kim? İşte yıllar sonra ortaya çıkan büyük sır - 8

Hamiyet ve Yavuz'un Alaz ailesine verdiği söz nedeniyle onlarla Mardin'e giden Azize, 8. bölümde; kardeşlerine kavuşabilmek için Devran Alaz ile evlendi.

Sahipsizler'de Azize'nin gerçek babası kim? İşte yıllar sonra ortaya çıkan büyük sır - 9

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sahipsizler dizisinin 15 Ocak Çarşamba akşamı yayınlanan 8. bölümüne; Azize'nin kardeşleri için Yavuz'a boyun eğip Mardin'e gitmesi ve akabinde yaşananlar damga vurdu.

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