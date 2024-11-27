Sahipsizler'de Azize'ye Haşmet sürprizi! "Başına büyük dertler açılacak belli oldu"
Star TV'nin yeni dizisi Sahipsizler'in 27 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanan 3. bölümüne; kardeşlerin hayat mücadelesi ve Azize'nin yeni iş yerinde Haşmet ile karşılaşması damga vurdu. İşte Sahipsizler'de yaşananlar... (Haber: Bahar Gencer)
Başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın paylaştığı Sahipsizler'in 3. bölümünde; Azize ve kardeşleri için yeni bir dönemin başlaması dikkat çekti.