Sahipsizler'de Azize'ye Haşmet sürprizi! "Başına büyük dertler açılacak belli oldu"

"BİZİ DÖRT KARDEŞ BİLECEKLER"

Babasının balkona kapattığı annesi Süheyla'yı içeri alan Yusuf, eve dönünce "Sağ ol baba" dedi. Sonra kömürlüğe inen Yusuf, "Balım için yoğurt getirdim, Cemo için de pantolon" dedi.

Onu içeri davet eden Azize ise "Peşimizde kanlılarımız var ama bu kimse bilmemeli. Bu yüzden bizim yeni bir hikayeye ve senin yardımına ihtiyacımız var. Bizi herkes dört kardeş olarak ve Samet ile Balım'ı da benim çocuklarım olarak bilmeli" ifadelerini kullandı. Yusuf da bunu kabul etti.