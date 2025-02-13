Sahipsizler'de Azize'ye Vera sürprizi! "Şimdi sen düşün Devran"

Haşmet ve ailesinin kapıya çıktığı anlarda Cevdet'in vurulduğu haberi geldi. Başta Yusuf olmak üzere herkes Cevdet'in dükkanına koşarken; Melis de Cemo'yu hastaneye yetiştirdi.

Amcasına koşan Yusuf, kurşunun Cevdet'in cebindeki tabakaya geldiğini anlayıp rahatlarken; Remziye de "Ölemez o... Oğlum" diye koştu. Cevdet'e bir şey olmamasıyla herkes rahat bir nefes alırken; Arif de Cevdet'i arayıp Cemo'nun durumunu bildirdi.

Herkes Cemo için hastaneye koşarken; Azize de haberi alıp kardeşinin yanına gitti.