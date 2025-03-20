Sahipsizler'de Azize'yi şaşırtan gerçek! "Devran duyunca çıldıracak"

"BOŞANMAMIZ LAZIM DEVRAN"

Devran'a Azize'yi bulması gerektiğini ifade eden Pervin, Vera'ya da "Bu çocuğu doğurmayacaksın" dedi.

Azize'yi otelin en üst katında bulan Devran, ona üzüldüğünü söylerken; Azize ise gözyaşlarıyla "Herkes kolumdan tutup bir yere çekiştiriyor beni. Kafamın içinde o kadar ses var ki ben kendi sesimi unuttum. O yüzden geldim buraya. Boşanmamız lazım. Benim artık burada bir yerim yok. Sizin bir çocuğunuz olacak, senin ailen artık Vera, benimki de kardeşlerim. Hoşça kal" dedi.

Ardından Pervin ve Vahap'ın yayına giden Azize, boşanmak istediğini söyledi. Ancak Alaz ailesi buna karşı çıktı. Azize, kardeşi Zeliha ile eve doğru giderken; Cemo da gittiği yerde bulduğu Duygu'yu eve getirdi.