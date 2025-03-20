Sahipsizler'de Azize'yi şaşırtan gerçek! "Devran duyunca çıldıracak"

Sahipsizler dizisinin dün akşam ekranlara gelen 16. bölümüne; Azize ile Devran'ın Vera'nın hamilelik haberiyle dağılması ve Berşan'dan gelen telefon damga vurdu. İşte Sahipsizler son bölümün detayları...(Haber: Bahar Gencer)

Sahipsizler'de Azize'yi şaşırtan gerçek! "Devran duyunca çıldıracak" - 1

Başrollerini Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı Sahipsizler dizisinin 16. bölümünde; Devran ile Vera ilişkisinin ortaya çıkması ve akabinde Azize'nin yaşadıkları dikkat çekti.

VERA GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKTI

Sahipsizler son bölümde; Vera'nın annesinin karşısına çıkmasıyla deliye dönen Devran, onun yalan söylemediğini duyunca sakinleşti.

Duyduklarıyla sinirlenen Pervin ise Azize'nin değil Vera'nın gitmesi gerektiğini söyledi. Ardından Azize'ye de "Benim torunumu gelinim doğuracak" dedi.

N-LIFE HABERLERİ

Sahipsizler'de Azize'yi şaşırtan gerçek! "Devran duyunca çıldıracak" - 2

"BOŞANMAMIZ LAZIM DEVRAN"

Devran'a Azize'yi bulması gerektiğini ifade eden Pervin, Vera'ya da "Bu çocuğu doğurmayacaksın" dedi.

Azize'yi otelin en üst katında bulan Devran, ona üzüldüğünü söylerken; Azize ise gözyaşlarıyla "Herkes kolumdan tutup bir yere çekiştiriyor beni. Kafamın içinde o kadar ses var ki ben kendi sesimi unuttum. O yüzden geldim buraya. Boşanmamız lazım. Benim artık burada bir yerim yok. Sizin bir çocuğunuz olacak, senin ailen artık Vera, benimki de kardeşlerim. Hoşça kal" dedi.

Ardından Pervin ve Vahap'ın yayına giden Azize, boşanmak istediğini söyledi. Ancak Alaz ailesi buna karşı çıktı. Azize, kardeşi Zeliha ile eve doğru giderken; Cemo da gittiği yerde bulduğu Duygu'yu eve getirdi.

Sahipsizler'de Azize'yi şaşırtan gerçek! "Devran duyunca çıldıracak" - 3

Azize eve gelip Duygu'yu görünce şoke olurken; Pervin de Vera'yı doktora götürmek için ısrar etti. Bunu başaramayan Pervin, ailesini korumak istediğini söyleyip oğlunu tehdit ederken; Melis de evlenmek için Cevat ile görüşüp onu ikna etti.

YAVUZ'DAN VERA'YA YARDIM TEKLİFİ

Devran, Azize'nin yanına giderken; Yavuz da Vera'nın odasına gelip "Senin varlığın kan davasını bozar. Bu yüzden seni yaşatmazlar. İstersen sana yardım ederim" dedi. Vera ona inanmayınca Yavuz telefon numarasını bir kağıda yazıp gitti.

Sahipsizler'de Azize'yi şaşırtan gerçek! "Devran duyunca çıldıracak" - 4

AZİZE İLE DEVRAN YÜZLEŞTİ

Azize, Duygu ile dertleşirken Devran geldi. İkili baş başa kalıp yüzleşirken; Azize tek başına olduğunu söyleyip boşanma konusunda ısrar etti. Devran bunu reddederken Azize, "Senin başka bir hayatın varken nasıl kalayım? Sen olsan kalır mıydın?" dedi.

Devran çaresiz kalıp evden giderken; Necla'nın dükkanında birilerinin olduğunu duyan Haşmet ise Ercan'a saldırdı.

DEVRAN KARARINI VERDİ

Ne yapacağını bilemeyen Devran ise kararını verip ertesi sabah Vera'ya gitti ve Azize'den boşanmayacağını söyledi.

Sahipsizler'de Azize'yi şaşırtan gerçek! "Devran duyunca çıldıracak" - 5

VERA, YAVUZ'UN YANINA; DEVRAN AZİZE'YE GİTTİ

Çılgına dönen Vera, Yavuz'u arayıp yardım isterken; Devran da okula gittiğini öğrendiği Azize'nin yanına gitti.

Devran, Azize ile konuşup onu ikna etmeye çalışırken; otelden telefon geldi. Mutfakta sıkıntı çıktığını öğrenen Azize, işe gideceğini söylerken; Pervin Hanım da Vera'nın kaçtığını haber verdi.

MELİS EVLENDİ

O sırada herkesten kaçıp kurtulmak isteyen Melis ise para için Cevat ile evlendi. Ancak Cevat'ın babaannesinin düğün yapmayacağını söylemesiyle Melis ne yapacağını bilemedi.

Sahipsizler'de Azize'yi şaşırtan gerçek! "Devran duyunca çıldıracak" - 6

"BABAN VERA'YA AŞIK OLMUŞ"

Tüm bunlar olurken Vera da Devran'a Rusya'ya gittiğini söyledi ancak Yavuz'un evine gitti. Vera'nın hamileliğinin de yalan olduğu ortaya çıktı.

Vera'nın gidişiyle kendisini suçlayan Azize ise Devran'a "Ona ne dedin?" diye sordu. Devran da "Sana ve çocuğuna bakarım ama biz birlikte olamayız' dedim" dedi.

Azize, Devran'a güvenilmez olduğunu söylerken Berşan'dan gelen telefonla şoke oldu. Vera'nın onlara geldiğini söyleyen Berşan, "Baban ona aşık olmuş" dedi.

Sahipsizler'de Azize'yi şaşırtan gerçek! "Devran duyunca çıldıracak" - 7

Vera'nın yalanının ortaya çıkması ve Azize'ye gelen telefon sosyal medyadan yorum yağdı.

"Azize direniyorsun ama Devran'a çoktan aşık oldun"
"Ah Vera yalanın ortaya çıkınca Devran'ı tamamen kaybedeceksin"
"Vera farkında olmadan Devran ile Azize'yi daha çok birbirine bağladı"
"Berşan, Azize’nin sırtına en ağır sırrı yükledi"
"Bu gidişle Yavuz'un ölümü Azize'nin elinden olacak"
"İnşallah Azize, Devran'a söyler"
"Devran duyunca çıldıracak"

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