Sahipsizler'de Azize'yi şaşırtan gerçek! "Devran duyunca çıldıracak"
Sahipsizler dizisinin dün akşam ekranlara gelen 16. bölümüne; Azize ile Devran'ın Vera'nın hamilelik haberiyle dağılması ve Berşan'dan gelen telefon damga vurdu. İşte Sahipsizler son bölümün detayları...(Haber: Bahar Gencer)
Başrollerini Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı Sahipsizler dizisinin 16. bölümünde; Devran ile Vera ilişkisinin ortaya çıkması ve akabinde Azize'nin yaşadıkları dikkat çekti.
VERA GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKTI
Sahipsizler son bölümde; Vera'nın annesinin karşısına çıkmasıyla deliye dönen Devran, onun yalan söylemediğini duyunca sakinleşti.
Duyduklarıyla sinirlenen Pervin ise Azize'nin değil Vera'nın gitmesi gerektiğini söyledi. Ardından Azize'ye de "Benim torunumu gelinim doğuracak" dedi.