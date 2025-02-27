Sahipsizler'de Azize'yi şoke eden itiraf! "Sonunda söyledin Devran"

Sahipsizler dizisi her çarşamba izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın paylaştığı Sahipsizler 13. bölümde; Devran'ın "Seni kıskanıyorum Azize" itirafı dikkat çekti.

Sahipsizler son bölümde; Devran'ın "Burada yaşayacağım" sözleriyle iyice sinirlenen Pervin Alaz, ortalığı ayağa kaldırırken; Azize bir şekilde onu yolladı. Çocuklar ablalarına kendi çocuğu olup olmayacağını sorarken; Cemo ve Yusuf da kavgaya tutuştu.

Devran, anne ve babasına Azize'yi güzellikle yola getireceğini söylerken; Melis'in evi terk etmesi herkesi endişenlendirdi. Aynı anlarda Samet ve Balım da kendilerini kimsenin sevmediğini düşünerek evden kaçtı.