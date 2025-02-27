Sahipsizler'de Azize'yi şoke eden itiraf! "Sonunda söyledin Devran"

Sahipsizler dizisinin 26 Şubat akşamı yayınlanan 13. bölümüne Devran'ın Azize için çabalaması ve sonunda onu kıskandığını itiraf etmesi damga vurdu. İşte Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler'in son bölümünde yaşananlar... (Haber: Bahar Gencer)

Sahipsizler'de Azize'yi şoke eden itiraf! "Sonunda söyledin Devran" - 1

Sahipsizler dizisi her çarşamba izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın paylaştığı Sahipsizler 13. bölümde; Devran'ın "Seni kıskanıyorum Azize" itirafı dikkat çekti.

Sahipsizler son bölümde; Devran'ın "Burada yaşayacağım" sözleriyle iyice sinirlenen Pervin Alaz, ortalığı ayağa kaldırırken; Azize bir şekilde onu yolladı. Çocuklar ablalarına kendi çocuğu olup olmayacağını sorarken; Cemo ve Yusuf da kavgaya tutuştu.

Devran, anne ve babasına Azize'yi güzellikle yola getireceğini söylerken; Melis'in evi terk etmesi herkesi endişenlendirdi. Aynı anlarda Samet ve Balım da kendilerini kimsenin sevmediğini düşünerek evden kaçtı.

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Sahipsizler'de Azize'yi şoke eden itiraf! "Sonunda söyledin Devran" - 2

Azize, Zeliha, Fidan ve Cevdet her yerde Samet ile Balım'ı ararken; bir bakkala sığınan Samet ve Balım da Devran'ın enişteleri olduğunu söyledi. Adam, çocukları Devran'ın oteline götürürken; otel çalışanı da patronuna haber verdi.

Bu sırada Cemo ve Yusuf, ek iş için kendilerini tehlikeye atarken; Melis de babaannesi Vahide'nin karşısına çıktı. Vahide'nin onu para ile itham etmesine dayanamayan Melis, dayısından aldığı tüm paraları onun yüzüne fırlattı.

Melis'in babaannesine gittiğini öğrenen Necla ve Haşmet onun peşine düşüp eve geri getirdi. Melis'in telefonuna el koyan Haşmet, ona evden çıkmayacağını söyledi.

Sahipsizler'de Azize'yi şoke eden itiraf! "Sonunda söyledin Devran" - 3

Çocukları eve getiren Devran ve Azize, rahat bir nefes alırken; Cemo ile Yusuf da Kaan'ın kendilerine kurduğu tuzağı fark edince şoke oldu. Sadece motorun parasını alan Yusuf, Cemo'ya da payını verdi.

Cemo eve gittiğinde Devran'ı görüp şaşırken; Samet ve Balım'ın ertesi gün okula başlayacağını da öğrendi.

Sabah Zeliha, okul kaydı için Samet ile Balım'ı götürürken; Yusuf da onlara eşlik etti. Melis de gizlice not yolladığı Cemo ile buluştu ve ona "Kaçıp gidelim buradan" dedi.

Sahipsizler'de Azize'yi şoke eden itiraf! "Sonunda söyledin Devran" - 4

Ne yapacağını bilemeyen Cemo, Melis ile buluşunca gidemeyeceğini söyledi. Melis de ona "Benim gözümü açtın sağ ol" deyip gitti.

Cemo, Melis'i kaybettiğini anlayıp perişan olurken; Kaan da Yusuf ve Cemo'yu uyuşturucu taşıdıkları görüntüleri yollayıp tehdit etti. Durumu Zeliha'dan öğrenen Devran, Cemo ve Yusuf'a yardıma giderken; Azize de işi Faruk sayesinde bulduğunu öğrendi.

Azize işine devam ederken; Pervin Hanım'ın mağazanın patronuyla konuşup onu kovdurduğunu öğrenince çileden çıktı. Otele gidip Pervin'den hesap soran Azize'yi Devran durdurdu.

Sahipsizler'de Azize'yi şoke eden itiraf! "Sonunda söyledin Devran" - 5

Aynı anlarda Melis'in nişanlandığını duyan Cevdet, Cemo ve Yusuf yukarı çıkarken; Melis kendi evlenmek istediğini söyledi.

Devran'ın kendisine kızmasıyla şoke olan Azize "Senin benimle derdin ne?" derken; Devran da "Kıskanıyorum seni" diye bağırdı. Otele gelen Vera da bu anlara şahit olunca Devran'dan ayrıldı.

Sahipsizler'de Azize'yi şoke eden itiraf! "Sonunda söyledin Devran" - 6

Devran'ın Azize'yi kıskandığını itiraf etmesi sosyal medyaya damga vurdu.

"Devran sonunda itiraf ettin"
"Geç bile kaldın Vera"
"Devran seçimini yaptı"
"İlk itiraf Devran'dan geldi"
"Sonunda söyledin Devran"
"Azize ve Devran gümbür gümbür geliyor"
"Devran aşık oldu"

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