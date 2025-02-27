Sahipsizler'de Azize'yi şoke eden itiraf! "Sonunda söyledin Devran"
Sahipsizler dizisinin 26 Şubat akşamı yayınlanan 13. bölümüne Devran'ın Azize için çabalaması ve sonunda onu kıskandığını itiraf etmesi damga vurdu. İşte Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler'in son bölümünde yaşananlar... (Haber: Bahar Gencer)
Sahipsizler dizisi her çarşamba izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın paylaştığı Sahipsizler 13. bölümde; Devran'ın "Seni kıskanıyorum Azize" itirafı dikkat çekti.
Sahipsizler son bölümde; Devran'ın "Burada yaşayacağım" sözleriyle iyice sinirlenen Pervin Alaz, ortalığı ayağa kaldırırken; Azize bir şekilde onu yolladı. Çocuklar ablalarına kendi çocuğu olup olmayacağını sorarken; Cemo ve Yusuf da kavgaya tutuştu.
Devran, anne ve babasına Azize'yi güzellikle yola getireceğini söylerken; Melis'in evi terk etmesi herkesi endişenlendirdi. Aynı anlarda Samet ve Balım da kendilerini kimsenin sevmediğini düşünerek evden kaçtı.