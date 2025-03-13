Sahipsizler'de Azize'yi yıkan haber! "Devran'ın sırrını herkes öğrendi"

Sahipsizler dizisi çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Başrollerini Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı Sahipsizler'in 15. bölümüne; Vera'nın Pervin'in karşısına dikilmesi ve Devran ile Azize'nin zor durumda kalması damga vurdu. İşte son bölümün detayları...(Haber: Bahar Gencer)

Sahipsizler'de Azize'yi yıkan haber! "Devran'ın sırrını herkes öğrendi" - 1

VERA VURULDU

Sahipsizler dizisinin 15. bölümünde; Vera'nın hamlesi ortalığı karıştırdı.

Anne babalarını bir gecede kaybeden altı kardeşin hayata tutunma çabalarını konu alan Sahipsizler son bölümde; Vera vurulurken; iftardakiler de endişelenip silah sesinin geldiği yere koştu. O sırada şoförüyle Vera'yı hastaneye yollayan Devran ne diyeceğini bilemeyince; Yavuz da güvenlikle tartıştığını ve silahının patladığını söyledi.

Vera için endişelenen Devran, tansiyonunu bahane edip hastaneye gideceğini söylerken; Azize de onu yalnız bırakmadı.

N-LIFE HABERLERİ

Sahipsizler'de Azize'yi yıkan haber! "Devran'ın sırrını herkes öğrendi" - 2

HAŞMET, NECLA VE ERCAN'I YAKALADI

Haşmet ise Necla ile Ercan'ı yakalayınca çılgına döndü. Evdeki misafirlere bir şey belli etmeyen Haşmet, Ercan'ın karısını aldattığı haberini Mehpare Hanım'ın bildiğini öğrendi.

AZİZE VE DEVRAN HASTANEDE

Aynı anlarda Azize ve Devran da hastane otoparkında beklemeye başladı. Vera'nın iyi olduğunu öğrenen Devran onun yanına çıkarken, Azize de eve gitmek üzere yola koyuldu. Devran, Vera'ya her şeyi düzelteceğini söylerken; Azize de şoför Mesut'a eve değil, başka bir yere gideceklerini ifade etti.

Bu sırada Haşmet, ev halkına Necla ile Ercan'ı yakaladığını söylerken; Remziye Hanım kızını evden kovdu.

Sahipsizler'de Azize'yi yıkan haber! "Devran'ın sırrını herkes öğrendi" - 3

DEVRAN İLE AZİZE BÖREK SARDI

Devran'ın odadan çıktığını görünce Vera'nın yanına giden Yavuz, teşekkür beklediğini ifade ederken; Vera, onun kim olduğunu bildiğini söyledi. Yavuz ise "İstemiyorsan gideriz. Ama senle beni bir araya getiren şey kader" deyip gitti.

Yavuz'u fark etmeyen Devran ise Azize'nin Duygu ile buluştuğunu öğrenince soluğu yanında aldı. Onun Faruk ile konuştuğunu duyunca sinirlenen Devran, karısını alıp giderken; Azize onu koruduğunu söyledi.

Azize'ye "Sana inat gitmeyeceğim" diyen Devran, onunla eve gitti. Gece Azize'nin ağladığını gören Devran, eşini teselli ederken; ikili birlikte börek sardı.

Sahipsizler'de Azize'yi yıkan haber! "Devran'ın sırrını herkes öğrendi" - 4

ZELİHA DA OTELDE ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Ertesi sabah çocukları okula götüren Azize'ye sonrasında otele gelmesini söyleyen Devran, Vera'nın yanına gitti.

Tüm bunlar olurken Melis de annesine eşyalarını götürdü ve Necla'yı kendisiyle yarışmakla suçladı.

Cemo'nun Devran ile ilgili sözlerine karşı çıkan ve kendileri için birçok şey yaptığını söyleyen Azize, Zeliha'yı da alıp otele gitti.

DEVRAN'IN BABASI VERA'YI ÖĞRENDİ

Vera'yı da otele getiren Devran, babası durumu anlayınca eski sevgilisi olduğunu söyledi. Bu anlarda Yavuz da yıllar sonra birinden etkilendiğini ve Vera'nın peşini bırakmayacağını belirtti.

Sahipsizler'de Azize'yi yıkan haber! "Devran'ın sırrını herkes öğrendi" - 5

PERVİN'İN TORUN SEVİNCİ

Bu sırada tansiyonu düşüp fenalaşan Azize'nin hamile olduğunu sanan Pervin, tüm otel çalışanlarına durumu bildirdi. Vera ile ilgilenen Ayşe ise ona duyduklarını anlattı.

Çılgına dönen Vera, Devran durumu reddetse de şüphelenirken; Vahap Alaz da ona oğlundan uzak durması gerektiğini söyledi.

CEMO'YA DUYGU SÜRPRİZİ

Pervin'in otele doktor getirmesiyle iyice çileden Vera, anneliğin kendi hakkı olduğunu söylerken; Cemo da yeni bir iş için bilmediği bir yere gitti. Yusuf onu takip ederken, ikili Duygu'yu bağlı ve baygın bir halde bulunca şoke oldu.

Sahipsizler'de Azize'yi yıkan haber! "Devran'ın sırrını herkes öğrendi" - 6

MELİS'E BÜYÜK ŞOK

O sırada Necla ve Ercan'ın ilişkisini tüm mahalle öğrendi. Mehpare de durumu öğrenince Melis'i gelin olarak istemediğini söyledi ve sözü bozdu.

Olanlara kızan Melis ise annesine "Bu bana attığın kaçıncı kazık?" diye sordu.

Sahipsizler'de Azize'yi yıkan haber! "Devran'ın sırrını herkes öğrendi" - 7

VERA İLE PERVİN KARŞI KARŞIYA

Annesinin doktor hamlesini öğrenen Devran, otele koşarken, Vera da Pervin'in karşısına dikilip "Gözünüz aydın bir torununuz daha olacak. Ben Vera, oğlunuzun 5 yıllık sevgilisiyim" dedi.

Bu sırada Azize ile odadan çıkan doktor da "Pervin Hanım, Azize hamile değil. Bir yanlış anlaşılma olmuş" dedi.

Vera'nın hamlesi ve Azize'nin gözyaşlarına sosyal medyadan yorum yağdı.

"Vera böyle yaptıkça Devran'ı kaybedecek"
"Azize sen çoktan aşık olmuşsun"
"Bakalım Devran bu işin içinden nasıl çıkacak"
"Olabilecek en kötü şey oldu"
"Vera bombayı patlattı"
"Çöz çözebilirsen Devran"
"Devran'ın sırrını herkes öğrendi sonunda"
"Azize bunu hiç hak etmedi"
"Ortalık fena karışacak"
"Devran'ın saklayacak bir şeyi kalmadı"

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