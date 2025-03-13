Sahipsizler'de Azize'yi yıkan haber! "Devran'ın sırrını herkes öğrendi"
Sahipsizler dizisi çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Başrollerini Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı Sahipsizler'in 15. bölümüne; Vera'nın Pervin'in karşısına dikilmesi ve Devran ile Azize'nin zor durumda kalması damga vurdu. İşte son bölümün detayları...(Haber: Bahar Gencer)
VERA VURULDU
Sahipsizler dizisinin 15. bölümünde; Vera'nın hamlesi ortalığı karıştırdı.
Anne babalarını bir gecede kaybeden altı kardeşin hayata tutunma çabalarını konu alan Sahipsizler son bölümde; Vera vurulurken; iftardakiler de endişelenip silah sesinin geldiği yere koştu. O sırada şoförüyle Vera'yı hastaneye yollayan Devran ne diyeceğini bilemeyince; Yavuz da güvenlikle tartıştığını ve silahının patladığını söyledi.
Vera için endişelenen Devran, tansiyonunu bahane edip hastaneye gideceğini söylerken; Azize de onu yalnız bırakmadı.