Sahipsizler'de Azize'yi yıkan haber! "Devran'ın sırrını herkes öğrendi"

VERA VURULDU

Sahipsizler dizisinin 15. bölümünde; Vera'nın hamlesi ortalığı karıştırdı.

Anne babalarını bir gecede kaybeden altı kardeşin hayata tutunma çabalarını konu alan Sahipsizler son bölümde; Vera vurulurken; iftardakiler de endişelenip silah sesinin geldiği yere koştu. O sırada şoförüyle Vera'yı hastaneye yollayan Devran ne diyeceğini bilemeyince; Yavuz da güvenlikle tartıştığını ve silahının patladığını söyledi.

Vera için endişelenen Devran, tansiyonunu bahane edip hastaneye gideceğini söylerken; Azize de onu yalnız bırakmadı.