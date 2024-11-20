Sahipsizler'de Balım ölecek mi? "Küçüğe bir şey olursa kahrolurlar"
Star TV'nin yeni dizisi Sahipsizler'in 20 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanan 2. bölümüne; Balım ve Samet'in kaybolması ve Telli'nin kaçırdığı Balım'ın yangın çıkarması damga vurdu. İşte Sahipsizler'de yaşananlar... (Haber: Bahar Gencer)
Başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın paylaştığı Sahipsizler'in 2. bölümünde; Telli tarafından kaçırılan Balım'ın yangın çıkarması dikkat çekti.