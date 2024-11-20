Sahipsizler'de Balım ölecek mi? "Küçüğe bir şey olursa kahrolurlar"

Star TV'nin yeni dizisi Sahipsizler'in 20 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanan 2. bölümüne; Balım ve Samet'in kaybolması ve Telli'nin kaçırdığı Balım'ın yangın çıkarması damga vurdu. İşte Sahipsizler'de yaşananlar... (Haber: Bahar Gencer)

Sahipsizler'de Balım ölecek mi? "Küçüğe bir şey olursa kahrolurlar" - 1

Başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın paylaştığı Sahipsizler'in 2. bölümünde; Telli tarafından kaçırılan Balım'ın yangın çıkarması dikkat çekti.

N-LIFE HABERLERİ

Sahipsizler'de Balım ölecek mi? "Küçüğe bir şey olursa kahrolurlar" - 2

AZİZE'NİN BİLEZİĞİ HAŞMET'TE

Sahipsizler son bölümde; çocukları oyalamak isteyen Azize, masal anlatmaya başlarken; onların İstanbul'da olduğunu öğrenen Yavuz ise peşlerine düştü.

Azize ve çocukları kömürlüğe yerleştiren Yusuf ise gidip Emrah'ı buldu. Ablasıyla eniştesinin eve döndüğünü söyleyen Yusuf, çocukların bileziğini istedi. Emrah ise Haşmet'e borcu olduğunu ve bileziği onlara verdiğini belirtti.

Sahipsizler'de Balım ölecek mi? "Küçüğe bir şey olursa kahrolurlar" - 3

FİDAN'DAN ZELİHA'YA TEHDİT

Bu sırada Zeliha ile kavga eden Fidan da ablasının isteğiyle kardeşine sarılırken "Sakın bir daha bana bağırma. Annemle babamın öldüğü gün o çocukla buluştuğunu biliyorum" dedi.

İkisi barıştıktan sonra Balım'ın uyuduğu yere pis su damladığını fark eden Cemo, hemen duruma müdahale etti.

Haşmet ise Emrah'tan aldığı bileziği, annesine hediye etti.

Sahipsizler'de Balım ölecek mi? "Küçüğe bir şey olursa kahrolurlar" - 4

BALIM ATEŞLENDİ

Sabah Balım'ın ateşlendiğini gören Azize, korkarken Yusuf geldi. Annesinin karışımını yapmaları gerektiğini söyleyen Azize, Zeliha'yı Yusuf ile alışverişe yollarken; Cemo da temiz su bulmaya gitti.

Bilezik için biraz daha zaman isteyen Yusuf, "Cevdet amcam size yardım edebilir" dese de Azize de Cemo da bunu kabul etmedi. Kömürlüğün anahtarını onlara bırakan Yusuf, evine çıktı.

Sahipsizler'de Balım ölecek mi? "Küçüğe bir şey olursa kahrolurlar" - 5

Kömürlüğün arka tarafında bir kapı daha bulan çocuklardan Cemo, kardeşlerine yemek bulabilmek için dışarı çıktı.

O sırada babasıyla dükkana giden Yusuf ise babaannesine hediye ettiği bileziği sordu. Emrah'ın getirdiği bileziği annesine verdiğini söyleyen Haşmet, onun bileziği kimden aldığının önemli olmadığını ifade etti.

Sahipsizler'de Balım ölecek mi? "Küçüğe bir şey olursa kahrolurlar" - 6

CEMO'NUN İLK İŞİ

İş bulmaya çalışan Cemo, çorbacının önünden geçerken; oraya taşınacak çuvallara yardım etti. Bu sayede bir tas çorba alıp kardeşlerine götürdü.

Aynı anlarda gelini Süheyla ile kavga eden Remziye, onun ayıkladığı yeşillikleri bahçeye attı. Azize ve Zeliha ise kardeşleri için onları temizledi. Cemo da çorba getirince çocuklar karınlarını doyurdu.

Sahipsizler'de Balım ölecek mi? "Küçüğe bir şey olursa kahrolurlar" - 7

MELİS'TEN CEVDET'E TEPKİ

Okuldan arkadaşlarıyla kavga eden Melis ise görüşmediği dayısının kendisine harçlık yolladığını görünce "Sen benim babamı öldürdün" diye çılgına döndü. Ardından Yusuf'a kızan Melis dükkanı terk etti. Olanlara üzülen Yusuf da amcasına "Neden hala gerçeği söylemiyorsun?" diye sordu. Geçmişi hatırlayan Cevdet ise "Melis istenmeyen bir çocuk olduğunu asla öğrenmemeli" dedi.

Sahipsizler'de Balım ölecek mi? "Küçüğe bir şey olursa kahrolurlar" - 8

AZİZE'NİN ÇARESİZLİĞİ

Yusuf çocukların bileziklerini almak için her yolu denerken; kömürlükteki pis su borusu patladı. Hemen dışarı çıkan Azize ve kardeşleri, boruyu tamir etseler de içerisi pis su dolduğu için giremediler.

Bir geceyi daha kardeşleriyle sokakta geçirmek zorunda kalan Azize, çaresizlikten gözyaşlarına boğuldu.

Sahipsizler'de Balım ölecek mi? "Küçüğe bir şey olursa kahrolurlar" - 9

SÜHEYLA 2 GÜN MÜDDET VERDİ

Ertesi sabah lağım borusunu kontrol etmeye inen Süheyla, çocukları buldu. Oğlu Yusuf'u dinlemeyen Süheyla, onlara hemen gitmelerini söyledi.

Yusuf'un ısrarı sonrası "Sahipsiz mi bunlar?" diye soran Süheyla, onların en fazla 2 gün daha kalabileceğini belirtti.

Sahipsizler'de Balım ölecek mi? "Küçüğe bir şey olursa kahrolurlar" - 10

Sabah bir camiye gidip temizlenen çocuklardan Cemo iş bulmaya giderken; Azize de babasının arkadaşı Aslan ağabeyi bulmak için harekete geçti.

Samet'in hatırladığı muavin Vedat'a gitmeyi planlayan Azize, otobüste "Yeşiller Turizm" yazdığını da öğrendi. Yusuf'tan otobüse binmek için kart alan Azize, yola koyuldu.

Sahipsizler'de Balım ölecek mi? "Küçüğe bir şey olursa kahrolurlar" - 11

TELLİ, BALIM'I KAÇIRDI

O sırada Zeliha ve Fidan kömürlüğü temizlemeye başladı. Kokudan rahatsız olan çocuklar, merdivende otururken Necla'ya yakalandılar. Necla, onları dışarı çıkarınca Samet sokakta gördüğü çocuklarla futbol oynamaya başladı. Balım ise gördüğü kelebeğin peşine takılırken; Telli onu kaçırdı.

Sahipsizler'de Balım ölecek mi? "Küçüğe bir şey olursa kahrolurlar" - 12

BALIM EVDE ATEŞ YAKTI

Zeliha, Fidan ve Yusuf tüm mahallede Samet ve Balım'ı ararken; Cemo da Emrah'ı görüp onu darbetti.

Cemo, polislerden kaçarken; Samet de Yusuf'u bulup olanları anlattı. Aynı anlarda Telli de Balım'ın ateşi olduğunu fark edip dışarı çıktı. Telli gidince düşen oyuncağını alan Balım, yerdeki kibritleri tutuşturdu.

Sahipsizler'de Balım ölecek mi? "Küçüğe bir şey olursa kahrolurlar" - 13

Otogara gidip saatlerce bekleyen Azize, sonunda muavin Vedat'a telefon etti. Vedat'a daha önce ulaşan Yavuz ise onun telefonunu açınca Azize "Vedat nefes almıyor" lafını duydu ve onun Yavuz olduğunu anladı.

Sahipsizler'de Balım ölecek mi? "Küçüğe bir şey olursa kahrolurlar" - 14

CEMO, CEVDET'E SIĞINDI

Kardeşlerini bulmaya çalışan Fidan ve Zeliha ise kavgaya tutuştu. Zeliha'yı suçlayan Fidan, "Annemle babam senin yüzünden öldü" deyip tokat atarken Yusuf ve Samet onları gördü.

Polislerden kaçan Cemo ise Cevdet'in dükkanına sığınıp ondan yardım istedi.

Sahipsizler'de Balım ölecek mi? "Küçüğe bir şey olursa kahrolurlar" - 15

Balım'ın evde yangın çıkarması sosyal medyada gündem oldu.

"Ne kadar zor hayatlar var"
"Ah Balım ne yaptın"
"Azize'nin asla pes etmemesi helal olsun sana"
"Çocuk her yerde çocuk işte"
"Aradığın adamın yanına sığındığını nereden bileceksin"
"Ortalık yangın yeri"
"Küçüğe bir şey olursa kahrolurlar"

Sahipsizler'de Balım ölecek mi? "Küçüğe bir şey olursa kahrolurlar" - 16

SAHİPSİZLER 3. BÖLÜM TANITIMI

Sahipsizler dizisinin 3. bölüm fragmanında; Balım'ın yangın çıkan evde kalması ve Azize'nin "Balım'ı koruyamadım" sözleri dikkat çekti.

SAHİPSİZLER 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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