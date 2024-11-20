Sahipsizler'de Balım ölecek mi? "Küçüğe bir şey olursa kahrolurlar"

MELİS'TEN CEVDET'E TEPKİ

Okuldan arkadaşlarıyla kavga eden Melis ise görüşmediği dayısının kendisine harçlık yolladığını görünce "Sen benim babamı öldürdün" diye çılgına döndü. Ardından Yusuf'a kızan Melis dükkanı terk etti. Olanlara üzülen Yusuf da amcasına "Neden hala gerçeği söylemiyorsun?" diye sordu. Geçmişi hatırlayan Cevdet ise "Melis istenmeyen bir çocuk olduğunu asla öğrenmemeli" dedi.