Sahipsizler'de Cemo kurtulacak mı? "Yavuz'la asıl sınavları yeni başlıyor"
Star TV'nin yeni dizisi Sahipsizler'in 11 Aralık Çarşamba akşamı yayınlanan 5. bölümüne; Cemo'nun kağıtçı çocuklar tarafından kaçırılması ve Yavuz'un Cevdet ile Rıfat'ın bağlantısını öğrenmesi damga vurdu. İşte Sahipsizler'de yaşananlar... (Haber: Bahar Gencer)
Başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın paylaştığı Sahipsizler'in 5. bölümünde; Yavuz'un fotoğraf bıraktığı kağıtçı çocukların Cemo'yu tuzağa düşürmesi dikkat çekti.