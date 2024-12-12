Sahipsizler'de Cemo kurtulacak mı? "Yavuz'la asıl sınavları yeni başlıyor"

Star TV'nin yeni dizisi Sahipsizler'in 11 Aralık Çarşamba akşamı yayınlanan 5. bölümüne; Cemo'nun kağıtçı çocuklar tarafından kaçırılması ve Yavuz'un Cevdet ile Rıfat'ın bağlantısını öğrenmesi damga vurdu. İşte Sahipsizler'de yaşananlar... (Haber: Bahar Gencer)

Sahipsizler'de Cemo kurtulacak mı? "Yavuz'la asıl sınavları yeni başlıyor" - 1

Başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın paylaştığı Sahipsizler'in 5. bölümünde; Yavuz'un fotoğraf bıraktığı kağıtçı çocukların Cemo'yu tuzağa düşürmesi dikkat çekti.

N-LIFE HABERLERİ

Sahipsizler'de Cemo kurtulacak mı? "Yavuz'la asıl sınavları yeni başlıyor" - 2

YAVUZ, CEVDET'İN PEŞİNDE

Sahipsizler son bölümde; Yavuz, Emrah sayesinde Cevdet'in dükkanına gitti. Kapıda saatini kıran Yavuz, Cevdet'in "Kapalıyız" demesine aldırmadı ve saatini tamir etmesi için ısrarcı oldu.

Sahipsizler'de Cemo kurtulacak mı? "Yavuz'la asıl sınavları yeni başlıyor" - 3

O sırada Zeliha ve Azize'nin Cemo'yu aradığını gören Yusuf, onlara kardeşlerini bulacağını söyledi.

İki kardeş eve dönerken; Yusuf, amcasının dükkanının önünde Cemo'yu buldu. Ona aralarındaki sorunu nasıl istiyorsa öyle çözeceklerini ifade etti.

Sahipsizler'de Cemo kurtulacak mı? "Yavuz'la asıl sınavları yeni başlıyor" - 4

YUSUF İLE CEMO KAVGA ETTİ

Boş bir arsaya giden Yusuf ve Cemo, yumruk yumruğa kavgaya tutuştu. Cemo'ya hayata öfkelendiğini ve hırsını kendisinden çıkardığını söyleyen Yusuf, onun "Annem babam gözlerimin önünde öldü" sözleriyle sakinleşti.

Cemo'nun acısını yüreğinde hissettiğini söyleyen Yusuf, "Bu dünyada kardeşlerine zarar vermeyecek tek kişi varsa o da benim" deyip gitti.

O sırada arkadaşlarıyla buluşan Melis ise annesine "Yarın babamın ölüm yıl dönümü. Mezarına gidecek miyiz?" dese de Necla, onu kaale almadı. Sinirlenen Melis de Burcu'da kalacağını söyleyip evden çıktı.

Sahipsizler'de Cemo kurtulacak mı? "Yavuz'la asıl sınavları yeni başlıyor" - 5

CEMO'DAN MELİS'E DESTEK

Apartmana dönen Yusuf ise Cemo'nun içindeki yangının çok büyük olduğunu ve bu gece gelmeyeceğini söyledi.

Sahile giden Melis, gözyaşlarına boğulurken; Cemo da onu görüp yanına gitti. Melis'e peçete uzatan Cemo, mutlu bir çocuk olduğunu ancak masalın mutsuz bittiğini "Yaşayamamak değil, kaybetmek daha kötü" ifadeleriyle anlattı.

Melis ile Cemo, Melis'in düşürdüğü bilekliğini aramak üzere kalkarken; kağıt toplayanlar da Yavuz'un vereceği ödül için Cemo'yu aramaya başladı. İkili parkta ateş yakıp sabahlarken; Azize de Cemo'yu bulmak için evden çıktı.

Melis, "İyi çocuksun sen" deyip gittikten sonra Azize, parka geldi. Cemo'ya kızan Azize, "Kardeşlerini düşün. Ben çok yorgunum, tek başıma yapamıyorum. Dön eve lütfen" dedi.

Sahipsizler'de Cemo kurtulacak mı? "Yavuz'la asıl sınavları yeni başlıyor" - 6

Cevdet ile görüştükten sonra eve dönen Yavuz, annesinin öfkesine isyan etti ve "Bu gece yalnız dönersem kesersin cezamı" dedi.

Azize, Cemo'yu bulup işe giderken; Necla da aşağıya inip elbisenin parasını Fidan'dan istedi. Kardeşini koruyan Zeliha ise suçun kendisinde olduğunu söyledi. Bunun üzerine Necla da Zeliha'ya borcunu ödeyebilmesi için ne derse yapması gerektiğini söyledi.

Sahipsizler'de Cemo kurtulacak mı? "Yavuz'la asıl sınavları yeni başlıyor" - 7

ZELİHA İLE FİDAN BARIŞTI

Zeliha korkuyla cam silerken; Cevdet de babasının ölüm yıl dönümü için mezarlığa gitti.

Aynı anlarda Remziye de mevlit okunduktan sonra mahalleliye gösteriş yapmak için Zeliha'dan kardeşlerini çağırmasını istedi. Zeliha bulaşık yıkarken üzülen Fidan, onun yanına gitti. İki kardeş barıştı.

Sahipsizler'de Cemo kurtulacak mı? "Yavuz'la asıl sınavları yeni başlıyor" - 8

CEMO EVE DÖNDÜ

Akşam Azize'nin elektrikli ısıtıcı getirmesiyle çocuklar sevinirken; Zeliha da çıkıp Cemo'yu buldu. İkizine bildiği bir hikayeyi anlatmak istediğini söyleyen Zeliha, kolundaki yanık izinin Cemo yüzünden olduğunu anlattı.

Gözyaşlarına boğulup ikizine sarılan Cemo, onunla birlikte eve döndü. Barışıp birbirlerine sarılan kardeşlerden Fidan, hepsinden özür diledi. Ardından Yusuf'un gizlice bıraktığı pizzayı hep birlikte yediler.

Sahipsizler'de Cemo kurtulacak mı? "Yavuz'la asıl sınavları yeni başlıyor" - 9

FARUK'TAN AZİZE'YE YARDIM

Ertesi sabah Azize yine işe giderken; Cemo da kağıt toplamaya çıktı. Aynı anlarda Haşmet, Emrah'ı Duygu için sıkıştırırken; Faruk da Azize'ye kendi evine de gündeliğe gelmesini teklif etti. Tüm bunlar yaşanırken Yusuf da Zeliha'dan babasının onlardan istediği kirayı öğrendi.

Cemo kağıt toparken; diğer çocuk Sinek ise onu tuzağa çekti. O sırada Cemo, onu göz muayenesine götürdü. Üzülen Sinek, her şeyi Cemo'ya itiraf etti.

Sahipsizler'de Cemo kurtulacak mı? "Yavuz'la asıl sınavları yeni başlıyor" - 10

CEMO TUZAĞA DÜŞTÜ

Cemo kaçarken; Duygu'nun sipariş ettiği pizzayı götüren Yusuf da asansörde ona giden babasıyla karşılaştı.

Kağıt toplayanlara yakalanan Cemo, yediği dayak sonrası bayılırken; onu dövenler de teslim etmek üzere Yavuz'un adamlarını aradı.

Sahipsizler'de Cemo kurtulacak mı? "Yavuz'la asıl sınavları yeni başlıyor" - 11

CEVDET, ÇOCUKLARIN KAPISINDA

Aynı anlarda Yavuz'un diğer adamı da Cevdet'in tamirhanesine girip Bala ve Rıfat'ın fotoğraflarını, ona yolladığı mektupları aldı.

O sırada bir sürü erzak alan Cevdet, Azize ve kardeşlerinin kapısını çaldı. Onlara yardım etmek istediğini söylerken, "Ben herkesin ağabeyiyim" deyince; Samet, "Aslan ağabey gibi yani" dedi.

Bala ile Rıfat'ın fotoğraflarını görüp çılgına dönen Yavuz ise Cemo'nun tutulduğu yere doğru gitti.

Sahipsizler'de Cemo kurtulacak mı? "Yavuz'la asıl sınavları yeni başlıyor" - 12

Cemo'nun başına gelenler sosyal medyada gündem oldu.

"Cemo'yu kurtarın lütfen"
"Helal olsun sana Sinek"
"Cevdet yıllar sonra çocuklar sayesinde apartmana gidebildi"
"Yavuz ve adamları bırakın mahalleyi dükkana bile girdiler"
"Yavuz'la asıl sınavları yeni başlıyor"
"Eşkıya gibi çöktüler Cemo'nun üstüne"
"Biri Cemo'yu kurtarsın"
"Canım Cemo, merhamet bu kadar can yakmamalıydı"

Sahipsizler'de Cemo kurtulacak mı? "Yavuz'la asıl sınavları yeni başlıyor" - 13

SAHİPSİZLER 6. BÖLÜM FRAGMANI

Sahipsizler'in 6. bölüm fragmanına; Azize ve kardeşlerinin Rıfat'ın çocukları olduğunu öğrenen Cevdet'in "Yavuz'un kabusu benim artık!" sözleri dikkat çekti.

FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

DAHA FAZLA GÖSTER