Sahipsizler'de Cemo kurtulacak mı? "Yavuz'la asıl sınavları yeni başlıyor"

FARUK'TAN AZİZE'YE YARDIM

Ertesi sabah Azize yine işe giderken; Cemo da kağıt toplamaya çıktı. Aynı anlarda Haşmet, Emrah'ı Duygu için sıkıştırırken; Faruk da Azize'ye kendi evine de gündeliğe gelmesini teklif etti. Tüm bunlar yaşanırken Yusuf da Zeliha'dan babasının onlardan istediği kirayı öğrendi.

Cemo kağıt toparken; diğer çocuk Sinek ise onu tuzağa çekti. O sırada Cemo, onu göz muayenesine götürdü. Üzülen Sinek, her şeyi Cemo'ya itiraf etti.