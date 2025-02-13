Sahipsizler'de Devran'a büyük şok! "Azize'nin öğrenmesi iyi oldu"

Başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın paylaştığı Sahipsizler 11. bölüme; kardeşleri için çırpınan Azize'nin Devran ve sevgilisi Vera'yı görmesi damga vurdu. İşte Sahipsizler son bölümde yaşananlar... (Haber: Bahar Gencer)

Sahipsizler'de Devran'a büyük şok! "Azize'nin öğrenmesi iyi oldu" - 1

Çarşamba akşamları Star TV'de izleyici karşısına çıkan Sahipsizler son bölümde; Devran'ın Azize'ye yakalanması dikkat çekti.

DEVRAN'IN AZİZE PANİĞİ

Sahipsizler'de Devran, kaza sonrası Azize'yi arabadan çıkardı. Onu arabaya bindirdikten sonra şoförü Mesut'u arayıp Faruk'u almasını söyledi.

Aynı anlarda vurulan Zeliha ve Yusuf'u öpüşürken gören Fidan, kapıya gelen ikiliye demediğini bırakmadı.

N-LIFE HABERLERİ

Sahipsizler'de Devran'a büyük şok! "Azize'nin öğrenmesi iyi oldu" - 2

CEMO HERKESİ KORKUTTU

Haşmet ve ailesinin kapıya çıktığı anlarda Cevdet'in vurulduğu haberi geldi. Başta Yusuf olmak üzere herkes Cevdet'in dükkanına koşarken; Melis de Cemo'yu hastaneye yetiştirdi.

Amcasına koşan Yusuf, kurşunun Cevdet'in cebindeki tabakaya geldiğini anlayıp rahatlarken; Remziye de "Ölemez o... Oğlum" diye koştu. Cevdet'e bir şey olmamasıyla herkes rahat bir nefes alırken; Arif de Cevdet'i arayıp Cemo'nun durumunu bildirdi.

Herkes Cemo için hastaneye koşarken; Azize de haberi alıp kardeşinin yanına gitti.

Sahipsizler'de Devran'a büyük şok! "Azize'nin öğrenmesi iyi oldu" - 3

AZİZE'DEN KARDEŞLERİNE DESTEK

Cemo'ya müdahale eden doktor, durumunun iyi olduğunu söyledi. Herkes güzel haberle mutlu olurken; Yusuf da Melis'e hesap sordu.

Azize'nin Cemo'yu görmek için ısrar etmesi sonrası Devran da Azize'nin trafik kazası geçirdiğini ve kontrol edilmesi gerektiğini ifade etti. Beyin tomografisi çektirmekten korkan Azize'ye Devran destek oldu. Azize'nin iyi olduğu anlaşılınca diğerleri eve döndü.

Cemo'nun Melis yüzünden yaralandığını öğrenen Fidan ise ona hesap sormaya gitti. Zeliha, Melis'e ağabeyinden uzak durması gerektiğini söyleyen Fidan'ı zor sakinleştirdi.

Sahipsizler'de Devran'a büyük şok! "Azize'nin öğrenmesi iyi oldu" - 4

CEMO EVİNE DÖNDÜ

Ertesi gün Cemo'nun eve dönmesi herkesi mutlu ederken; Haşmet de Melis'in yaptıkları nedeniyle onu okula yollamayacağını söyledi. Gözyaşlarıyla Yusuf'u arayan Melis'in yardımına ise diğer dayısı Cevdet koştu.

VERA'DAN AZİZE'YE ZİYARET

Devran, Yavuz'dan intikam alması için Cevdet'e yardım ederken; Vera da Devran'ın yardımcısı olduğunu söyleyerek Azize'yi görmek için eve gitti.

O sırada kardeşleri için hazırlık yapan Azize ise oraya vardığında Devran'ı görünce şoke oldu. Kendisinden önce çocuklara yemek getiren Devran'a teşekkür eden Azize, onlarla kalmak istedi.

Sahipsizler'de Devran'a büyük şok! "Azize'nin öğrenmesi iyi oldu" - 5

Geceyi kardeşleriyle geçiren Azize, Cemo'yu evde kalması için ikna edemezken; Melis de Cemo'ya "Bana aşık mısın?" diye sordu. Cemo da "Ben kimseye aşık olmadım ama annem de babama böyle bakıyordu" dedi.

AZİZE VE DEVRAN AİLE YEMEĞİNDE

Akşam aile büyüklerinin isteğiyle aile yemeği düzenleyen Devran, Azize'yi de alıp oraya gitti. Eşine sürpriz yapan Devran ise Cevdet'i de yemeğe davet etti.

Yemek sırasında Devran ve Cevdet'in Yavuz için planı tıkır tıkır işlerken; Devran'ın annesinin otel odası hazırlatması Azize'yi çileden çıkardı.

Sahipsizler'de Devran'a büyük şok! "Azize'nin öğrenmesi iyi oldu" - 6

YUSUF VE ZELİHA ZOR DURUMDA

Aynı anlarda Kaan da sahilde Zeliha ile konuşan Yusuf'a saldırdı. Yusuf'un öldüresiye dövüldüğünü gören Cemo da yardıma koştu. Kaan, Yusuf'un motorunu da parçalarken; Zeliha'nın onun için üzülmesi Cemo'yu şoke etti.

AZİZE, VERA VE DEVRAN'I GÖRDÜ

Azize, toparlanmak için tuvalete giderken; Vera da oraya geldi. Devran, sevgilisini apar topar dışarı çıkarırken; Azize de onları gördü.

Sahipsizler'de Devran'a büyük şok! "Azize'nin öğrenmesi iyi oldu" - 7

Azize'nin Devran'ın sakladığı gerçeği öğrenmesi sosyal medyada gündem oldu.

"Devran, Azize'yi öyle güzel sevecek ki"
"Azize nihayet gördü"
"Kendin ettin kendin buldun Devran"
"Şimdi sen düşün Devran"
"Azize, Devran'a karşı elini güçlendirdi"
"Olaylar daha da tırmanacak"
"Azize bu olayı koz olarak kullanır süründürür Devran'ı"
"Azize'nin öğrenmesi iyi oldu bence bakalım devran ne diyecek"

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