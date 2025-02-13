Sahipsizler'de Devran'a büyük şok! "Azize'nin öğrenmesi iyi oldu"
Başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın paylaştığı Sahipsizler 11. bölüme; kardeşleri için çırpınan Azize'nin Devran ve sevgilisi Vera'yı görmesi damga vurdu. İşte Sahipsizler son bölümde yaşananlar... (Haber: Bahar Gencer)
Çarşamba akşamları Star TV'de izleyici karşısına çıkan Sahipsizler son bölümde; Devran'ın Azize'ye yakalanması dikkat çekti.
DEVRAN'IN AZİZE PANİĞİ
Sahipsizler'de Devran, kaza sonrası Azize'yi arabadan çıkardı. Onu arabaya bindirdikten sonra şoförü Mesut'u arayıp Faruk'u almasını söyledi.
Aynı anlarda vurulan Zeliha ve Yusuf'u öpüşürken gören Fidan, kapıya gelen ikiliye demediğini bırakmadı.