Sahipsizler'de Devran'dan son nokta! "Azize neredeyse Devran orada"

Başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın paylaştığı Sahipsizler 12. bölümde; Devran'ın annesinin baskılarına bulduğu çözüm dikkat çekti.

Sahipsizler son bölümde; Devran ile Vera'yı görüp onlarla yüzleşen Azize, "Beni salak yerine koydunuz. Bundan sonra benden hiçbir şey isteyemezsiniz" dedi.

Devran ise "Sen zaten benim için hiçbir şey yapmadın. Ben bir sürü şey yaptım, senin için kardeşlerin için" ifadelerini kullandı.

İçeri geri dönen Azize, kayınvalidesine "Siz haklısınız, benim yerim Devran'ın yanı" dedi ve ellerini öpüp yukarı çıktı.