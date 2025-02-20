Sahipsizler'de Devran'dan son nokta! "Azize neredeyse Devran orada"

Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler'in 12. bölümüne; Azize ile yeni bir anlaşma yapan Devran'ın annesi Pervin'in baskılarına son noktayı koyması damga vurdu. İşte Sahipsizler son bölümün detayları... (Haber: Bahar Gencer)

Sahipsizler'de Devran'dan son nokta! "Azize neredeyse Devran orada" - 1

Başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın paylaştığı Sahipsizler 12. bölümde; Devran'ın annesinin baskılarına bulduğu çözüm dikkat çekti.

Sahipsizler son bölümde; Devran ile Vera'yı görüp onlarla yüzleşen Azize, "Beni salak yerine koydunuz. Bundan sonra benden hiçbir şey isteyemezsiniz" dedi.

Devran ise "Sen zaten benim için hiçbir şey yapmadın. Ben bir sürü şey yaptım, senin için kardeşlerin için" ifadelerini kullandı.

İçeri geri dönen Azize, kayınvalidesine "Siz haklısınız, benim yerim Devran'ın yanı" dedi ve ellerini öpüp yukarı çıktı.

N-LIFE HABERLERİ

Sahipsizler'de Devran'dan son nokta! "Azize neredeyse Devran orada" - 2

Azize'nin kendisi için bir şey yapmasıyla mutlu olan Devran ise onun yanına çıktı.

Aynı anlarda Faruk da Vera'ya kartını verirken; Cemo da Yusuf ve Zeliha'ya neden birlikte olduklarını sordu.

Azize ve Devran odada konuşurken; Devran'ın sitemlerine Azize "Özür dilerim, seni de bu cehennem gibi hayatın içine çektiğim için ama benim de gerçeğim bu" diye yanıt verdi.

Sahipsizler'de Devran'dan son nokta! "Azize neredeyse Devran orada" - 3

Melis kendisine gelen görücüyle çılgına dönerken; Cevdet de geldi. Babaannesinin Melis için verdiği parayı söyleyen Cevdet, yeğenine "Bu ev senin. Ne istersen onu yaparsın" dedi.

İyice öfkelenen Melis, "Benim hakkım olan parayı vermeniz için bir gününüz var. Yoksa ben bu evi satarım" deyip aşağıya indi.

O sırada odanın kapısını kilitleyip anahtarı tuvalete atan Devran ise Azize ile konuşmak istedi. İkili tartışırken Devran'ın tesbihi koptu. Çok üzülen Devran, o tesbihin ölen ağabeyinin olduğunu söyledi ve yaşadıklarını anlattı.

Sahipsizler'de Devran'dan son nokta! "Azize neredeyse Devran orada" - 4

Ertesi sabah istedikleri gibi yaşamaya karar veren Azize ile Devran'dan Azize, kardeşlerine koşarken; Devran da habersiz gelen Vera'ya kızdı.

Çocuklar Azize'nin gelişiyle mutlu olurken; Samet, Haşmet ve Necla'nın annelerinin bileziğini satacağını duydu. Cemo ve Azize, konuşmaya çıksa da Haşmet onları yolladı.

Azize iş bulmak için Duygu'dan yardım isterken; Arif ile Cevdet ise Yusuf ve Cemo'ya saldıran çocukları getirdi. Kavgayı amcalarının isteği üzerine bitiren Cemo ve Yusuf, Arif'in mekanında bulaşıkçılığa başladı.

Aynı akşam Yusuf'un motoruyla alakalı olanlar Haşmet'in kulağına giderken; Devran da Azize ve kardeşleriyle yediği yemekte bilezik meselesini öğrendi.

Sahipsizler'de Devran'dan son nokta! "Azize neredeyse Devran orada" - 5

Öğrendiği gerçeklerle ne yapacağını bilemeyen Melis, dayısı Cevdet'e gidip babasının başından beri kendisini istemediğini öğrendi. Gerçeği öğrendikten sonra ilk kez Cevdet'e "dayı" dedi.

Ertesi sabah Vera, Devran'a kahvaltı için sürpriz yaparken; annesi Pervin geldi. Bir bahaneyle annesini yollayan Devran, rahat bir nefes alırken; Pervin, mağazada çalışan Azize'yi görüp Mesut'tan her şeyi öğrendi.

Aynı anlarda Haşmet de Melis ve Yusuf'u yukarı çağırırken; Zeliha'yı tehdit etti. Cemo neler olduğunu sorarken; Zeliha isyan edip Yusuf ile birbirlerini sevdiklerini söyledi.

Sahipsizler'de Devran'dan son nokta! "Azize neredeyse Devran orada" - 6

Cemo öfkeden deliye dönüp Yusuf'la konuşmak için dışarı çıkarken; Melis de yukarı çıkıp evlenmeyi kabul etmiş gibi yapıp evden kaçmaya hazırlandı.

O sırada Azize'yi yemeğe götüren Devran da ona annesinden yadigar bilekliği getirdi. Azize mutluluktan gözyaşlarına boğulurken; Pervin Alaz da çocukların karşısına dikildi.

Azize ve Devran, Fidan'ın telefonuyla eve koşarken; Pervin oğluna kızdı. İyice öfkelenen Devran ise "Bundan sonra ben de burada yaşıyorum" dedi.

Sahipsizler'de Devran'dan son nokta! "Azize neredeyse Devran orada" - 7

Sahipsizler 12. bölüme sosyal medyadan binlerce yorum geldi.

"Devran'ın bu hediyesi çok değerliydi"
"Annelerinin hatırası olan bilezik sonunda ait olduğu yerde; Azize’de"
"Devran son noktayı koydu"
"Azize neredeyse Devran da orada!"
"Devran da eve geldi tam oldu"

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