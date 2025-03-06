Sahipsizler'de Devran'ın Vera korkusu! "Umarım Azize vurulmamıştır"

Sahipsizler dizisi her çarşamba izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Sahipsizler'in bu akşamki 14. bölümüne; Devran'ı kaybettiğini düşünen Vera'nın elinde silahla otele gitmesi ve birinin vurulması damga vurdu. İşte Sahipsizler son bölümün detayları...(Haber: Bahar Gencer)

Sahipsizler'de Devran'ın Vera korkusu! "Umarım Azize vurulmamıştır" - 1

Sahipsizler dizisinin 14. bölümünde; Vera'nın Azize ve Devran'ı korkutan hamlesi dikkat çekti.

DEVRAN FENALAŞTI

Başrollerini Hazal Subaşı, Burak Berkay Akgül, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın paylaştığı Sahipsizler son bölümde; Vera, kendisini terk edince fenalaşan ve burnu kanayan Devran, başta Azize olmak üzere herkesi telaşlandırdı.

MELİS'TEN CEMO'YU YIKAN KARAR

O sırada Melis’in nişanlandığını duyan Cevdet, Yusuf ve Cemo duruma engel olmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Melis’in kararıyla yıkılan Cemo, onun kaçma teklifini reddettiğini Zeliha ve Fidan’a anlattı. Cemo ağlarken içeri gelen çocuklar ise üzülüp abilerine sarıldı.

N-LIFE HABERLERİ

Sahipsizler'de Devran'ın Vera korkusu! "Umarım Azize vurulmamıştır" - 2

AZİZE VE DEVRAN İLK KEZ BİRLİKTE UYUDU

Aynı anlarda Devran’ın annesi Pervin’in isteğiyle Devran ve Azize onunla birlikte kendi evlerine gitti.

Azize, Pervin Hanım’dan özür dilerken; Devran gece birlikte yatmak zorunda olduklarını hatırlattı. Gece birlikte sahur yapan üçlüden Devran, “Sen bu yemek işlerinden anlıyorsun Azize. Gel seni bizim otelin mutfağına şef yapalım” dedi. Pervin, bunu reddederken; Devran ise kararında ısrarcı olup Azize’nin annesinin tarifi olduğu için çorbanın adının “Bala” olması gerektiğini söyledi.

Sahipsizler'de Devran'ın Vera korkusu! "Umarım Azize vurulmamıştır" - 3

VERA'DAN AZİZE'YE: DEVRAN'I BIRAK

Ertesi sabah Balım ve Samet ilk kez okula gidecek olmanın heyecanını yaşarken; Cemo da Melis’e “Benim yüzümden evlenme, kaçalım birlikte” dedi. Melis ise güç ve para için evlendiğini ve çok geç kaldığını söyledi.

O sırada kardeşlerinin yanına yetişmek isteyen Azize ise Vera’nın kapıya gelişiyle şoke oldu. 

“Buraya gelmek benim için çok zor oldu. Ölsem gelemem diyordum ama aşk… İnsana yaptıracaklarının sınırı yok. Sen onunla kardeşlerin için evlendin biliyorum. Ben onun için bütün ailemi geride bıraktım. O olmazsa ben dünü, yarını olmayan biri olurum yani hiç kimse olurum” diyen Vera’ya yanıt veren Azize, “Devran ile aramızda hiçbir şey yok” dedi.

Azize, Devran’ın ona değer verdiğini ifade eden Vera’ya “Devran’ı bilemem ama ben ona karşı bir şey hissetmiyorum. Sen benden ne istiyorsun?” dedi. Vera, Devran’ı geri istediğini söyleyince Azize de “Benim değil ki sana vereyim” dedi. Vera ise Devran’ı bırakması için ısrarcı oldu.

Sahipsizler'de Devran'ın Vera korkusu! "Umarım Azize vurulmamıştır" - 4

FİDAN, CEVDET'E HER ŞEYİ ANLATTI

Tüm bunlar olurken Melis’in peşinden giden Cemo, onun sözlüsü Cevat’ı tehdit etti. Buna şahit olan Melis ise Cemo’ya kendisine bakamayacağını belirtti.

Çocukları Zeliha ve Cevdet ile okula götüren Fidan, Zeliha’nın Yusuf ile buluşmaya gittiğini anlayınca; Cevdet’e onların ilişkilerini ve Yusuf ile Cemo’nun kavgasını anlattı. Samet ve Balım’a bakmakta zorlandığını ifade eden Fidan, kendisini çok yalnız hissetiğini açıkladı.

Sahipsizler'de Devran'ın Vera korkusu! "Umarım Azize vurulmamıştır" - 5

AZİZE OTELİN MUTFAĞINDA

Otele gelen Azize ise Devran’a Vera’nın eve geldiğini ve onu araması gerektiğini söylerken; aşçı ile ilgili kriz çıktı. Devran’ın mutfakta terör estirdiğini ve çaresiz kaldığını gören Azize, mutfakta çalışmak için gönüllü oldu.

CEVDET'TEN YUSUF VE ZELİHA'YA UYARI

Yusuf ve Zeliha sahil kenarında otururken; olanı biteni öğrenen Cevdet ise ikisini de dükkana çağırdı.

Tek başına amcasının yanına gelen Yusuf, niyetinin ciddi olduğunu söyleyince Cevdet ona kızdı. Yusuf’u uyaran Cevdet, ardından onu takip edip ikisine de “Bu ilişkiyi bitireceksiniz. Sizi Cemo’nun öfkesinden korumaya çalışıyorum” dedi.

DEVRAN, VERA'YI TERK ETTİ

Vera’yı takip ettiren Devran ise onun Faruk’la görüştüğünü öğrenince oraya koştu. Vera’nın karşısına dikilen Devran, “Benim kadınlarıma musallat olmak neymiş göstereceğim o Faruk’a… Bana bunu yapmayacaktın Vera. Sen böyle biri değildin. Bitti! Benim düşmanımla iş tutmayacaktın” dedi.

Sahipsizler'de Devran'ın Vera korkusu! "Umarım Azize vurulmamıştır" - 6

PERVİN'DEN AZİZE'Yİ ÜZEN HAMLE

Otel çalışanı da Azize’nin mutfakta olduğunu Pervin’e haber verdi. Mutfağa koşan Pervin, “Kendini bu seviyeye düşürmeye utanmıyor musun?” diye bağırırıken; Azize de sözünü tutacağını söyledi.

Ardından Zeliha ve Fidan’ı yardıma çağıran Azize, iftar hazırlığından alnının akıyla çıkarken; Vera da Devran’la konuşmak için otele gitti. Ancak Devran onu dinlemedi ve her şeyin bittiğini söyledi.

Cemo da tehlikeli işler peşine düşerken; Azize’nin yemekleri yetiştirdiğini duyan Pervin ise gelininden özür dilememek için otelin tüm iftar rezervasyonunu iptal ettirdi.

DEVRAN'DAN AİLE İFTARI

Bunu duyan ve Azize'nin üzülmesini istemeyen Devran ise hemen bir aile iftarı organize etti. İftarda bir bahaneyle kömürlükte sakladığı sevgilisi Ercan'a yemek götüren Necla, onunla konuşurken ağabeyi Haşmet'e yakalandı.

Sahipsizler'de Devran'ın Vera korkusu! "Umarım Azize vurulmamıştır" - 7

SON SAHNEDE KİM VURULDU?

Aynı anlarda Yavuz, Vera'yı öğrendiğini söyleyip Devran'ı tehdit ederken; gizlice Faruk'un silahını alan Vera da otele geldi. Azize'nin yanındaki Devran'a onu sevip güvendiğini söyleyen Vera, "O zaman bununla yaşa" diyerek kendini vuracakken Yavuz elinden silahı almak için hamle yaptı. Ancak o sırada silah patladı. İftar masasındaki herkes de silah sesini duyup oraya doğru koştu.

"Sahipsizler'de kim vuruldu?" sorusu araştırılırken; son sahne sosyal medyada gündem oldu.

"Umarım Azize vurulmamıştır"
"Kim vuruldu?"
"Vera silahı çıkarırken Devran'ın Azize'ye koşması"
"Vera'yı asıl öldüren şey, silahı kaldırdığında Devran'ın Azize'ye bir şey olmasından korkup önüne geçmesi oldu"
"Vera yine yaptı yapacağını"
"Kim vuruldu acaba?"
"Bence Yavuz vuruldu"

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