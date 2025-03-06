Sahipsizler'de Devran'ın Vera korkusu! "Umarım Azize vurulmamıştır"

Sahipsizler dizisinin 14. bölümünde; Vera'nın Azize ve Devran'ı korkutan hamlesi dikkat çekti.

DEVRAN FENALAŞTI

Başrollerini Hazal Subaşı, Burak Berkay Akgül, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın paylaştığı Sahipsizler son bölümde; Vera, kendisini terk edince fenalaşan ve burnu kanayan Devran, başta Azize olmak üzere herkesi telaşlandırdı.

MELİS'TEN CEMO'YU YIKAN KARAR

O sırada Melis’in nişanlandığını duyan Cevdet, Yusuf ve Cemo duruma engel olmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Melis’in kararıyla yıkılan Cemo, onun kaçma teklifini reddettiğini Zeliha ve Fidan’a anlattı. Cemo ağlarken içeri gelen çocuklar ise üzülüp abilerine sarıldı.