Sahipsizler'de Devran'la evlenen Azize için yeni dönem! "Kardeşleri için harap oldu"

CEMO'DAN YAVUZ HAMLESİ

İyice gözü kararan Cemo, Yavuz'un annesiyle babasını öldürdüğünü söyleyince; jandarmalar Yavuz'u götürdü.

Cemo ve Cevdet jandarmada ifade verirken; Azize de Devran'dan olan biteni öğrendi. Kendisiyle evli kalmasına gerek kalmadığını belirten Azize'ye sert çıkan Devran, "Sen artık benim karımsın. Benim sözümden çıkmayacaksın" diye bağırdı.

O sırada Cemo'yu tuzağa çeken Hamiyet, şikayetini geri alması için onu tehdit ederken; Cevdet yetişti. Hamiyet'in Yavuz ile ilgili sözlerine sinirlenen Cevdet, "Oğlunun bu halinden sen sorumlusun" dedi.