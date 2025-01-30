Sahipsizler'de Devran'la evlenen Azize için yeni dönem! "Kardeşleri için harap oldu"

Star TV'nin çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi Sahipsizler, 29 Ocak'ta 9. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Kardeşleri için her türlü fedakarlığı yapan Azize'nin Devran'la evlenmesiyle dengelerin değişmesi ve Yavuz'un çocuklarına karşısına çıkması Sahipsizler'e damga vurdu. İşte Sahipsizler son bölümde yaşananlar... (Haber: Bahar Gencer)

Sahipsizler'de Devran'la evlenen Azize için yeni dönem! "Kardeşleri için harap oldu" - 1

Başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın paylaştığı Sahipsizler 9. bölümde; Azize için yeni bir mücadelenin başlaması dikkat çekti.

AZİZE'DEN CEMO'YA TOKAT

Sahipsizler son bölümde; Cemo'nun ortalığı dağıtmasının ardından Azize, kardeşine tepki gösterdi. Cemo'nun "Kavuşmamızın tek yolu kendini satmak değildi" sözleriyle iyice sinirlenen Azize, kardeşine tokat attı.

Ardından jandarmaya dönen Azize, kardeşini götürmelerini söyledi. Yaşananların ardından Azize'yi uyaran Devran, kapının önüne gidip Cemo ile konuşsa da onla uzlaşamadı.

N-LIFE HABERLERİ

Sahipsizler'de Devran'la evlenen Azize için yeni dönem! "Kardeşleri için harap oldu" - 2

CEMO'DAN YAVUZ HAMLESİ

İyice gözü kararan Cemo, Yavuz'un annesiyle babasını öldürdüğünü söyleyince; jandarmalar Yavuz'u götürdü.

Cemo ve Cevdet jandarmada ifade verirken; Azize de Devran'dan olan biteni öğrendi. Kendisiyle evli kalmasına gerek kalmadığını belirten Azize'ye sert çıkan Devran, "Sen artık benim karımsın. Benim sözümden çıkmayacaksın" diye bağırdı.

O sırada Cemo'yu tuzağa çeken Hamiyet, şikayetini geri alması için onu tehdit ederken; Cevdet yetişti. Hamiyet'in Yavuz ile ilgili sözlerine sinirlenen Cevdet, "Oğlunun bu halinden sen sorumlusun" dedi.

Sahipsizler'de Devran'la evlenen Azize için yeni dönem! "Kardeşleri için harap oldu" - 3

AZİZE VE DEVRAN İSTANBUL'DA

Ertesi sabah İstanbul'a ulaşan Devran ve Azize, çocukları görmeye gitti. Kardeşlerini bulamayan Azize, yetimhaneye giderken; Devran ona "Benim sözümü dinlersen ben de sana yardım ederim" dedi.

O sırada Cevdet ile Cemo da İstanbul'a döndü ve Zeliha'yı kurtardı. Zeliha, ablasının gelmediğini öğrenince adeta yıkıldı.

AZİZE KARDEŞLERİNE KAVUŞTU

Yetimhaneye gidip prosedürleri öğrenen Azize-Devran çifti, Duygu ve Faruk'la karşılaştı. Devran ile Faruk arasında gerginlik yaşanırken; Azize kardeşleriyle kucaklaştı.

Sahipsizler'de Devran'la evlenen Azize için yeni dönem! "Kardeşleri için harap oldu" - 4

KILIÇ APARTMANI' NDA KRİZ

Aynı anlarda Cevdet de apartmana geldi. Haşmet'in kilidi değiştirmesiyle sinirlenen Cevdet, onları yollarken; Cemo da avukatın uyarmasına rağmen yetimhaneye gitti.

Olay çıkaran Remziye, eve dönebilmek için bayılma taklidi yaptı. Tüm Kılıç ailesi hastaneye gittiğinde kardeşlerinin Azize ile olduğunu öğrenen Cemo ve Zeliha apartmana geldi. Yaşananları öğrenen Melis, ailesinin yanına koşarken; Azize de çocuklarla geldi ve tek çarenin onunla kalmaları olduğunu belirtti.

FARUK'TAN İLAN-I AŞK

Azize, geceyi kardeşleriyle geçirirken; Faruk ve Duygu da Cevdet'in kapısına geldi. Cemo, sinirlenirken; Haşmet ve Necla da olay çıkardı. İçkiyi fazla kaçıran Faruk'un "Ablana aşığım" itirafı, Cemo'yu çileden çıkardı.

Sahipsizler'de Devran'la evlenen Azize için yeni dönem! "Kardeşleri için harap oldu" - 5

CEMO'DAN AZİZE'YE SİTEM

Ertesi sabah Azize, kardeşleriyle yetimhane müdürünü beklerken; Cemo da oraya gitti. Azize, kardeşini olay çıkarmaması için tembihlerken; Haşmet de Zeliha ve Yusuf'a şantaj yaptı.

Müdür gittikten sonra çocukları götürmek için ısrar eden Cemo, ablasına "Sen bizi bıraktın o yüzden bana 'kardeşlerini düşün' deme" deyince Azize de "Kaçmak çözüm değil" dedi.

Ablasını dinlemeyen Cemo, olay çıkarırken; Devran da sinirlendi ve hepsini yolladı.

Sahipsizler'de Devran'la evlenen Azize için yeni dönem! "Kardeşleri için harap oldu" - 6

AZİZE EVDEN KAÇTI

Cemo ve çocuklar gidince çılgına dönen Azize, sözünü tutmayacağını söyleyince Devran da sinirlendi. Azize'yi odaya kilitleyen Devran, "Bundan sonra evden çıkmayacaksın, kardeşlerini de görmeyeceksin" dedi.

Kapıyı kırıp evden kaçan Azize, kardeşlerinin yanına gittiğinde Faruk'la karşılaştı. Annesi ve babası gelince şoke olan Devran ise onun kaçtığını duyunca çocukların evine gitti.

YAVUZ ÇOCUKLARIN KARŞISINDA

Faruk'la Azize'yi sarılırken gören Devran, çılgına dönerken; üzerindeki suçlamadan kurtulan Yavuz da intikam hırsıyla soluğu çocukların kapısında aldı.

Sahipsizler'de Devran'la evlenen Azize için yeni dönem! "Kardeşleri için harap oldu" - 7

Azize'nin değişen hayatı sosyal medyada gündem oldu.

"Azize’ye olan aşkı Devran'ı iyi biri yapacak"
"Ah Cemo ah... Sürekli yakıp yıkıyorsun"
"Azize az sabretse her şey düzelecek"
"Yavuz da geldi tam oldu"
"Azize harap oldu kardeşleri için"
"Azize annesinin kaderini yaşıyor"

SAHİPSİZLER 10. BÖLÜM FRAGMANI

Yeni bölüm sonrası Sahipsizler 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Tanıtıma; Azize'nin kardeşlerinden vazgeçmemesi ve Cevdet ile Cemo'nun tehlikede olması damga vurdu.

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