Sahipsizler'de Devran'la evlenen Azize için yeni dönem! "Kardeşleri için harap oldu"
Star TV'nin çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi Sahipsizler, 29 Ocak'ta 9. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Kardeşleri için her türlü fedakarlığı yapan Azize'nin Devran'la evlenmesiyle dengelerin değişmesi ve Yavuz'un çocuklarına karşısına çıkması Sahipsizler'e damga vurdu. İşte Sahipsizler son bölümde yaşananlar... (Haber: Bahar Gencer)
Başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın paylaştığı Sahipsizler 9. bölümde; Azize için yeni bir mücadelenin başlaması dikkat çekti.
AZİZE'DEN CEMO'YA TOKAT
Sahipsizler son bölümde; Cemo'nun ortalığı dağıtmasının ardından Azize, kardeşine tepki gösterdi. Cemo'nun "Kavuşmamızın tek yolu kendini satmak değildi" sözleriyle iyice sinirlenen Azize, kardeşine tokat attı.
Ardından jandarmaya dönen Azize, kardeşini götürmelerini söyledi. Yaşananların ardından Azize'yi uyaran Devran, kapının önüne gidip Cemo ile konuşsa da onla uzlaşamadı.