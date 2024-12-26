Sahipsizler'de ilk kez ayrı düştüler! "Azize'nin yokluğu çocukları yıktı"

CEVDET, ÇOCUKLARA GERÇEKLERİ ANLATTI

Çocuklar ise Cevdet'ten Azize'nin hikayesini dinledi. Fidan, "Demek ki başımıza gelen her şeyin sebebi buymuş. O adam annemi değil, kızını istiyormuş" deyince Cemo, ona "Bunlar bizim ablamız olduğu gerçeğini değiştirmiyor" dedi.

Evden çıkmaya çalışan Cemo'ya kızan Cevdet, bir planı olduğunu söyleyip onu durdurdu. Azize'nin gidişi herkesi darmadağı ederken; Yusuf ve Cemo, şişe toplayanların peşine düştü.