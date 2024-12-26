Sahipsizler'de ilk kez ayrı düştüler! "Azize'nin yokluğu çocukları yıktı"
Star TV'nin yeni dizisi Sahipsizler'in 25 Aralık Çarşamba akşamı yayınlanan yeni bölümüne; Azize'nin kardeşlerini korumak için Yavuz'la gitmesi ve kardeşlerin ilk kez ayrı düşmesi damga vurdu. İşte Sahipsizler 7. bölümde yaşananlar... (Haber: Bahar Gencer)
Başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın paylaştığı Sahipsizler 7. bölümde; Azize'nin gerçek babası olan Yavuz'la gitmek zorunda kalması dikkat çekti.