Sahipsizler'de ilk kez ayrı düştüler! "Azize'nin yokluğu çocukları yıktı"

Star TV'nin yeni dizisi Sahipsizler'in 25 Aralık Çarşamba akşamı yayınlanan yeni bölümüne; Azize'nin kardeşlerini korumak için Yavuz'la gitmesi ve kardeşlerin ilk kez ayrı düşmesi damga vurdu. İşte Sahipsizler 7. bölümde yaşananlar... (Haber: Bahar Gencer)

Sahipsizler'de ilk kez ayrı düştüler! "Azize'nin yokluğu çocukları yıktı" - 1

Başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın paylaştığı Sahipsizler 7. bölümde; Azize'nin gerçek babası olan Yavuz'la gitmek zorunda kalması dikkat çekti.

N-LIFE HABERLERİ

Sahipsizler'de ilk kez ayrı düştüler! "Azize'nin yokluğu çocukları yıktı" - 2

"BENİM DERDİM AZİZE"

Sahipsizler son bölümde, Cevdet tüm mahalleyi destek için toplarken; Haşmet de Yusuf'u görüp aşağıya indi. Mahalleli Haşmet'i sakinleştirirken; Cevdet, Yavuz'a gidip 3 cinayet işlediğini ve hapse girmek istemiyorsa çocukları vermesi gerektiğini söyledi.

Yusuf'u bırakan Yavuz, Cemo'nun kafasına silah dayadı. Cevdet, onu bırakmasını söyleyince Yavuz, "Ben buraya kızımı almaya geldim. Benim derdim Azize" dedi.

Sahipsizler'de ilk kez ayrı düştüler! "Azize'nin yokluğu çocukları yıktı" - 3

AZİZE, YAVUZ'LA GİTTİ

Herkes duyduklarıyla şoke olurken; Yavuz, gerçeği bir kez daha tekrar etti ve "Kızımı almadan gitmem" dedi.

Yavuz, Azize'ye "Benimle gelirsen Cemo'yu bırakarım yoksa ölür" deyince, Azize kardeşlerinin ısrarına rağmen onunla gitmeyi kabul etti. Azize'yi yanına alan Yavuz, "Sakın polisi peşime takma. Yemin ederim kızım demem, onu vururum" dedi.

Azize'nin arkasından Fidan ve Zeliha perişan olurken; Cemo ise ortalığı birbirine kattı. Herkese sakin olmasını söyleyen Cevdet, bu işi halledeceğine dair çocuklara söz verdi.

Sahipsizler'de ilk kez ayrı düştüler! "Azize'nin yokluğu çocukları yıktı" - 4

Aynı anlarda Azize de Yavuz'a "Sana inandığım için seninle gelmedim. Sen katilsin, kardeşlerime dokunma diye geldim" dedi.

Cevdet, Cemo ve Yusuf'a Azize'yi bulacağını söylerken; Yavuz'la giden Azize ise ortalığı birbirine kattı.

Sahipsizler'de ilk kez ayrı düştüler! "Azize'nin yokluğu çocukları yıktı" - 5

CEVDET, ÇOCUKLARA GERÇEKLERİ ANLATTI

Çocuklar ise Cevdet'ten Azize'nin hikayesini dinledi. Fidan, "Demek ki başımıza gelen her şeyin sebebi buymuş. O adam annemi değil, kızını istiyormuş" deyince Cemo, ona "Bunlar bizim ablamız olduğu gerçeğini değiştirmiyor" dedi.

Evden çıkmaya çalışan Cemo'ya kızan Cevdet, bir planı olduğunu söyleyip onu durdurdu. Azize'nin gidişi herkesi darmadağı ederken; Yusuf ve Cemo, şişe toplayanların peşine düştü.

Sahipsizler'de ilk kez ayrı düştüler! "Azize'nin yokluğu çocukları yıktı" - 6

CEVDET, YAVUZ'UN PEŞİNDE

Eski bir dostu Kanlıcalı'yı arayan Cevdet ise yeminini bozacağını söyledi ve silahını istedi.

Cevdet, ona bir can borcu olduğunu ve yardım etmek istediğini söyleyen Kanlıcalı'ya "Daha değil" yanıtını verdi.

Aynı anlarda şişe toplayan çocukların peşine düşen Yusuf ve Cemo, kavga ederken; Cevdet yetişip onları korudu.

Sahipsizler'de ilk kez ayrı düştüler! "Azize'nin yokluğu çocukları yıktı" - 7

AZİZE GERÇEĞİ ÖĞRENDİ

O sırada Hamiyet de torununa bir ömür onu beklediğini söyleyip "Senin o gururun, asiliğin, öfken... Hepsi bu kandan geliyor Azize" dedi.

Azize, onlara inanmadığını söylerken; Yavuz, kızının yüzüne Rıfat'ın mektubunu fırlattı.

Rıfat'ın "Onun kızı bana baba dedi" sözlerini okuyan Azize, "Sen benim babam değilsin, hiçbir zaman da olmayacaksın" deyince; Hamiyet, ona "Bir sürü insanın hayatının mahvolmasının sebebi sensin" dedi.

Sahipsizler'de ilk kez ayrı düştüler! "Azize'nin yokluğu çocukları yıktı" - 8

NECLA VE REMZİYE ÇOCUKLARDAN KURTULMAK İSTİYOR

Cevdet, Cemo ve Yusuf, şişeci çocuğa Yavuz'un adamını arattı. Bu sırada Necla ve Remziye de aşağıya inip çocuklara kök söktürdü.

Kaçmak için Berşan'dan yardım isteyen Azize, Devran diye biriyle evlendirileceğini duyunca tepki gösterip kaçtı. Bahçede karşısına geçen Yavuz'un bacağına çatal saplayıp kaçmaya devam eden Azize'nin peşine adamlar düştü.

O sırada Yavuz'un adamı da şişeci çocukla buluşmaya gitti. Pusuda bekleyen Cevdet, Yusuf ve Cemo; Yavuz'u bulmak için adamı takip etti.

Sahipsizler'de ilk kez ayrı düştüler! "Azize'nin yokluğu çocukları yıktı" - 9

AZİZE KAÇAMADI

Çocukların karşısına tekrar çıkan Necla ise elektrik, su, doğalgazı kestiğini ve tüm eşyaları götüreceğini söyledi.

Kaçmaya çalışan Azize, ahırda saklanırken Yavuz onu buldu ve "Madem burayı sevdin. Burada kalacaksın o zaman" dedi.

Sahipsizler'de ilk kez ayrı düştüler! "Azize'nin yokluğu çocukları yıktı" - 10

HAMİYET'TEN AZİZE'YE TEHDİT

Azize'yi soran ve yaşananlara üzülen Duygu'nun gözüne girmek için çabalayan Haşmet ise ona Azize'yi bulacağına dair söz verdi.

Torununun karşısına geçen Hamiyet, Azize'yi kendisine benzetirken; onun evlenmeyeceğini söylemesi üzerine "Kardeşlerin rahat etsin istiyorsan ben ne dersem onu yapacaksın" dedi.

Sahipsizler'de ilk kez ayrı düştüler! "Azize'nin yokluğu çocukları yıktı" - 11

Yavuz'un adamı Neco'yu sıkıştırıp bağlayan Cevdet ve çocuklar; Azize'nin nerede olduğunu sordu. Neco'nun kışkırtmalarına boyun eğmeyen Cevdet, onu vurdu. Eğer Azize'nin yerini söylerse ambulans çağıracağını; söylemezse de onu bırakıp gideceklerini ifade etti.

Aynı anlarda Melis'in çocuklara yardım etmesine kızan Necla ve Remziye, ondan polise giderlerse çocukların ayrılacağını öğrendi.

Sahipsizler'de ilk kez ayrı düştüler! "Azize'nin yokluğu çocukları yıktı" - 12

REMZİYE'DEN ÇOCUKLARI AYIRACAK HAMLE

Remziye, hemen karakola gidip harekete geçerken; Faruk ve Duygu ise Azize'nin kardeşlerini görmeye gitti. Samet, ablasına ne olduğunu sorup öfkelenirken; Faruk onunla konuştu.

Faruk, Yavuz Uzunkaya'nın peşine düşerken; Süheyla da Duygu ile Haşmet'i öğrendi ve evi terk etti.

Sahipsizler'de ilk kez ayrı düştüler! "Azize'nin yokluğu çocukları yıktı" - 13

AZİZE'DEN CEMO'YA MEKTUP

Cemo, eve koşup ablasının mektubunu buldu ve Azize'nin "Beni düşünürken sakın ağlamayın. Çünkü ben sizi düşünürken hep güleceğim. Ve sakın her şeyin bittiğini sanma Cemo. Unutma, her şey siz birbirinizden ayrıldığınız zaman biter!" satırlarıyla gözyaşlarına boğuldu.

Remziye'nin şikayetiyle polisler ve sosyal hizmetler görevlileri, çocukları götürmek üzere geldi.

Gözyaşları içinde Fidan, Balım ve Samet'ten ayrılmak zorunda kalan Zeliha, ne yapacağını bilemezken Melis ona destek oldu.

Sahipsizler'de ilk kez ayrı düştüler! "Azize'nin yokluğu çocukları yıktı" - 14

Azize'nin kardeşlerini korumak için Yavuz'a boyun eğmesi ve çocukların koruma altına alınmasına sosyal medyadan yorum yağdı.

"Azize'nin yokluğu çocukları yıktı"
"Yine boş durmadın Remziye"
"Faruk'un gerçekleri öğrenmesi ve çocukların halini görmesi Azize'ye daha da yakın olmasını sağlayacak"
"Yıktınız, viran eylediniz, paramparça ettiniz çocukları"
"Azize umarım kurtulur Yavuz'un elinden"
"Azize'nin yokluğunda çocuklar darmadağın oldu"
"Azize de kardeşleri de kurtulur umarım"

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