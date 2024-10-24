Sahipsizler'de kim kimdir? Sahipsizler oyuncuları ve karakterleri
Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, Star TV'nin yeni dizisi "Sahipsizler" için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Başrollerinde Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın yer aldığı dizide hangi oyuncu, hangi karaktere hayat veriyor? İşte Sahipsizler oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler...
SAHİPSİZLER AZİZE-HAZAL SUBAŞI
Güzel, zarif bir kız olan Azize, kardeşlerinin iyiliği için kendi hayatından vazgeçecek fedakâr bir abladır. Yeri geldiğinde bir kartal gibi kardeşlerine kol kanat gererken yeri geldiğinde onlar için kendi hayatından vazgeçecek kadar güçlü bir kadındır.