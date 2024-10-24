Sahipsizler'de kim kimdir? Sahipsizler oyuncuları ve karakterleri

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, Star TV'nin yeni dizisi "Sahipsizler" için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Başrollerinde Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın yer aldığı dizide hangi oyuncu, hangi karaktere hayat veriyor? İşte Sahipsizler oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler...

Sahipsizler'de kim kimdir? Sahipsizler oyuncuları ve karakterleri - 1

SAHİPSİZLER AZİZE-HAZAL SUBAŞI

Güzel, zarif bir kız olan Azize, kardeşlerinin iyiliği için kendi hayatından vazgeçecek fedakâr bir abladır. Yeri geldiğinde bir kartal gibi kardeşlerine kol kanat gererken yeri geldiğinde onlar için kendi hayatından vazgeçecek kadar güçlü bir kadındır.

N-LIFE HABERLERİ

Sahipsizler'de kim kimdir? Sahipsizler oyuncuları ve karakterleri - 2

SAHİPSİZLER CEMO-KAAN MİRAC SEZEN

Cemo, enerjik ve çalışkan bir gençtir. Ailesinin başına gelen trajik olaylar, tüm kardeşler gibi onu da etkiler. Bir anda büyümek zorunda kalan Cemo, bir yandan kardeşlerini kollamaya çalışırken bir yandan da içindeki intikam ateşiyle mücadele eder. Her şeye rağmen dürüstlüğü bırakmamak, doğru bildiğinden vazgeçmemek için kendi savaşını verecek ve bu yüzden aşkı ve intikamı arasında seçim yapmak zorunda kalacaktır.

Sahipsizler'de kim kimdir? Sahipsizler oyuncuları ve karakterleri - 3

SAHİPSİZLER ZELİHA-DOĞA BAYRAM

Zorlu hayatlarında Azize’nin en büyük destekçisi olan Zeliha, bir yandan kardeşlerine kol kanat gererken diğer yandan ailesinin başına gelen trajik olaydan kendini sorumlu tutar. İçten içe hem suçluluk duygusuyla hem de artık günlük hayatına da yansıyan korkularıyla mücadele eder. Dikişte oldukça yetenekli olan Zeliha’nın kardeşlerinden Fidan’la hem sevgiye hem de öfkeye dayalı bir ilişkisi vardır. Onca yaşanandan sonra kendisine aşkı yasaklasa da, aşk gelip kapısını çaldığında geri adım atamayacak ancak bu sefer de hayat karşısına bambaşka bir sınav çıkaracaktır.

Sahipsizler'de kim kimdir? Sahipsizler oyuncuları ve karakterleri - 4

SAHİPSİZLER FİDAN-ECE BAĞCI

Hırslı bir kız olan Fidan, başka türlü hayatların olduğunu gördükçe yetiştirildiği değerleri ilk o unutur. Peşlerindeki bela yüzünden diğer kardeşleri ne kadar saklanmak, görünmez olmak istiyorsa Fidan tam tersi görülmek, fark edilmek ve ilgilenilmek ister.

Sahipsizler'de kim kimdir? Sahipsizler oyuncuları ve karakterleri - 5

SAHİPSİZLER SAMET-UMUT KAPLICA

Samet, zeki ve komik bir çocuktur; babasının verdiği eğitimi çok önemser ve her türlü malzemeyi kullanarak yaratıcı şeyler yapar. Bilgiye olan açlığı ve matematiksel yeteneğiyle aile bütçesine katkı sağlayacak çözümler üretir. En beklenmedik anlarda, en pratik fikirlerin sahibidir Samet…

Sahipsizler'de kim kimdir? Sahipsizler oyuncuları ve karakterleri - 6

SAHİPSİZLER BALIM-ZÜLEYHA YILDIZ

Tatlı ve sevgi dolu bir kızdır; ancak kardeşlerin yaşadığı kabus onun için bir masalın sona erdiği anlamına gelir. Korkak ve çekingen bir yapısı vardır. Genellikle ablasının yanında saklanarak masal dünyasından kopmuş, gerçeklerin acımasızlığıyla yüzleşmiş bir çocuk olarak yaşar.

Sahipsizler'de kim kimdir? Sahipsizler oyuncuları ve karakterleri - 7

SAHİPSİZLER CEVDET KILIÇ- REHA ÖZCAN

Eski bir kabadayı olan Cevdet mahalledeki herkesin hakkını koruyan sevip sayılan bilge bir adamdır. Kardeşi Necla’nın hakkını korumak isterken karıştığı suç onun kaderini değiştirmiş ve yeğeni Yusuf dışında tüm ailesiyle bağlarının kopmasına neden olmuştur. Hapiste geçirdiği yıllardan sonra artık şiddetten uzak, antika saatleri de onardığı tamirci dükkanında hayatını sürdürmektedir. Haşmet’in tüm çabalarına karşı, mahallenin “Cevdet Baba”sı olmaya devam eden Cevdet Cemo ve kardeşlerinin mahalleye gelişiyle geçmişiyle hesaplaşacaktır.

Sahipsizler'de kim kimdir? Sahipsizler oyuncuları ve karakterleri - 8

SAHİPSİZLER HAŞMET KILIÇ- TURGUT TUNÇALP

Babadan kalan elektrikçiyi işleten, kirli işlere bulaşmaktan çekinmeyen bir adamdır. Abisi Cevdet’ten çekinir ama onun mahallede kötü bir üne sahip olmasını ister. Abisine olan kıskançlığının hıncını sürekli ailesinden çıkaran ve onların her adımını hastalıklı bir şekilde takip eden Haşmet, en çok da oğlu Yusuf’u Cevdet’ten uzak tutmaya çalışır. Karısına göstermediği ilgiyi başka kadınlara göstermekte bonkör davranan Haşmet, aç gözlülüğüyle sınanacaktır.

Sahipsizler'de kim kimdir? Sahipsizler oyuncuları ve karakterleri - 9

SAHİPSİZLER YUSUF KILIÇ- ENES KOÇAK

Yusuf, yakışıklı ve karizmatik bir gençtir, ancak babasıyla mesafeli bir ilişki içerisindedir. Amcası Cevdet’ten aldığı öğütlerle doğru, adil bir insan olmaya çalışır. Hiç beklemediği bir anda kapısını çalacak aşk, onu zorlu bir sınavla karşı karşıya bırakacaktır.

Sahipsizler'de kim kimdir? Sahipsizler oyuncuları ve karakterleri - 10

SAHİPSİZLER MELİS KILIÇ-MİNA DERMAN

Melis, güzelliğini erkeklerin ilgisini çekmek için kullanmayan, sert karakterli bir lise öğrencisidir. Annesinin ilişkilerinden dolayı kalbini kapatmış ve ailesinden uzaklaşmak istemektedir. Mutsuzluğunun sebebini, aileden aforoz edilen dayısı Cevdet olarak görmektedir. Ancak kalbi biri için çarpmaya başladığında, yaşamak istediği hayat ile hisleri arasında bir seçim yapmak zorunda kalacaktır.

Sahipsizler'de kim kimdir? Sahipsizler oyuncuları ve karakterleri - 11

SAHİPSİZLER NECLA KILIÇ-DUYGU KARACA

Necla, güzelliğiyle dikkat çeken, hayatını bu özelliği üzerine kurmuş bir kadın olup, gençliğinde yaptığı hataların bedelini hala ödemektedir. Kardeşi Haşmet’in kontrolü altında yaşayan Necla, kendi işlettiği butikte çalışırken, gizli ilişkisiyle hayatına heyecan katmaya çalışmaktadır.

Sahipsizler'de kim kimdir? Sahipsizler oyuncuları ve karakterleri - 12

SAHİPSİZLER REMZİYE KILIÇ-SACİDE TAŞANER

Huysuz ve hasta bir kadındır; hastalığını kullanarak hem oğlu Haşmet’in ilgisini çekmeye hem de gelini Süheyla’ya eziyet etmeye çalışır. Geçmişteki hatalar nedeniyle Cevdet’i suçlar.

Sahipsizler'de kim kimdir? Sahipsizler oyuncuları ve karakterleri - 13

SAHİPSİZLER YAVUZ UZUNKAYA-MEHMET BOZDOĞAN

Şiddet eğilimleriyle tanınan, tehlikeli ve öngörülemez bir adam olan Yavuz; istediğini almak için her türlü yola başvurmaktan kaçınmaz. Geçmişten beri Azize’nin annesi Bala’ya takıntılı olan Yavuz amacına ulaştıktan sonra şimdi de Azize ve kardeşlerinin peşine düşmüştür.

Sahipsizler'de kim kimdir? Sahipsizler oyuncuları ve karakterleri - 14

SAHİPSİZLER RIFAT-MERT TÜMER

Yetimhanede büyümüş olan Rıfat, kendi kendine yaşamayı öğrenmiş kararlı ve hayatta kalabilen güçlü bir adamdır. Cevdet abisinin yardımıyla okuyup öğretmen olduktan sonra bir köye tayini çıkar ve yolu ilk görüşte aşık olduğu Bala ile kesişir. Kararlılığı sayesinde önüne çıkan her engeli aşarak aşkına kavuşur ve hayalini kurduğu aileye sahip olur. Kendi masallarını yazan Bala ve Rıfat’ın kaderi Yavuz’un onların saklandığı yeri bulmasıyla değişecektir.

Sahipsizler'de kim kimdir? Sahipsizler oyuncuları ve karakterleri - 15

SAHİPSİZLER BALA-ZEYNEP KÖSE

Anne babasını erken yaşta kaybetmiş olan Bala, aile sevgisinden uzak büyümüştür. Kalbine düşen ilk sevgiyi büyüdüğü köyde öğretmenlik yapan Rıfat’ta bulur. Fakat köyün ileri gelenlerinden Yavuz’un Bala’ya takıntılı aşkı onların önünde büyük bir engel haline gelir. Her şeye rağmen birlikte kaçmayı başaran Bala ve Rıfat izlerini kaybettirerek, sonunda hasretini çektikleri aileyi gözlerden uzakta bir orman evinde kurar.

Sahipsizler'de kim kimdir? Sahipsizler oyuncuları ve karakterleri - 16

SAHİPSİZLER EMRAH-ONUR BERK ARSLANOĞLU

Mahallenin serserisi. Tekinsiz bir adamdır. İşsiz güçsüzdür. Küçük çaplı, ufak tefek suçlar, kumar, dolandırıcılık gibi işlerle voleyi vurma hayalleri kurar. Mahalleli tarafından pek sevilmez ama çocukluğundan beri orada olduğu için kimse de bir şey demez.

Sahipsizler'de kim kimdir? Sahipsizler oyuncuları ve karakterleri - 17

SAHİPSİZLER SÜHEYLA KILIÇ- BİLGE CAN GÖKER

Kocası Haşmet’in sert davranışlarına ve kayınvalidesi Remziye’nin sürekli eziyetlerine rağmen ailesine bağlı, fedakâr bir kadındır. Süheyla dayak, aldatılma, hakaret vb. her şeye maruz kalsa da Haşmet’e saplantılı şekilde bağlıdır. Kendi kendilerine kalabilseler aslında Haşmet’in kendisini sevdiğini, onunla mutlu bir aileye sahip olabileceğini düşünmektedir.

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