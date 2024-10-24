Sahipsizler'de kim kimdir? Sahipsizler oyuncuları ve karakterleri

SAHİPSİZLER ZELİHA-DOĞA BAYRAM

Zorlu hayatlarında Azize’nin en büyük destekçisi olan Zeliha, bir yandan kardeşlerine kol kanat gererken diğer yandan ailesinin başına gelen trajik olaydan kendini sorumlu tutar. İçten içe hem suçluluk duygusuyla hem de artık günlük hayatına da yansıyan korkularıyla mücadele eder. Dikişte oldukça yetenekli olan Zeliha’nın kardeşlerinden Fidan’la hem sevgiye hem de öfkeye dayalı bir ilişkisi vardır. Onca yaşanandan sonra kendisine aşkı yasaklasa da, aşk gelip kapısını çaldığında geri adım atamayacak ancak bu sefer de hayat karşısına bambaşka bir sınav çıkaracaktır.