Sahipsizler'de ortalık toz duman! "Azize şimdi kendini suçlayacak"

Star TV'nin çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi Sahipsizler'in 5 Şubat akşamı yayınlanan 10. bölümüne; Azize, Cevdet ve Cemo'nun başına gelenler damga vurdu. İşte Sahipsizler son bölümde yaşananlar... (Haber: Bahar Gencer)

Sahipsizler'de ortalık toz duman! "Azize şimdi kendini suçlayacak" - 1

Başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın paylaştığı Sahipsizler 10. bölümde; Yavuz'un Cevdet'in dükkanını taraması, Azize'nin trafik kazası yapması ve Cemo'nun kavga edip yaralanması dikkat çekti.

Sahipsizler son bölümde; Yavuz, çocukların evini basarken; Devran da Faruk'a saldırdı.

Azize'yi alıp eve gelen Devran, öfkeden deliye dönerken annesi ve babası geldi. Devran'ın anne ve babasına kötü davranan Azize, "Benim kardeşlerimi görmeme izin verirsen, ben de senin aileni sayarım" dedi.

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Sahipsizler'de ortalık toz duman! "Azize şimdi kendini suçlayacak" - 2

Devran, bunu kabul edince Azize de onun anne ve babasına iyi davranmaya başladı.

O sırada Cevdet de Yavuz'la kavga edip onu ikinci kattan aşağıya attı. Haşmet, Yusuf ve Cemo ile durum değerlendirmesi yapan Cevdet, Kanlıcalı'yı arayıp bağladığı Yavuz'u götürmesini rica etti.

Hamiyet, mahalleyi basıp oğlu Yavuz'u ararken; Devran ile Azize'yi de çağırdı. Hemen mahalleye giden Azize, kardeşleri için kendisini feda ettiğini söylese de hiçbiri Yavuz ile ilgili bilgi vermedi.

Yavuz'un kömürlükte tutulduğunu anlayan Azize, Devran'dan onları takip etmesini isterken; Haşmet de Hamiyet'in "Oğlumu bulana bir kilo altın vereceğim" sözleri sonrası ağabeyine verdiği sözü tutamadı.

Sahipsizler'de ortalık toz duman! "Azize şimdi kendini suçlayacak" - 3

Necla ile kömürlüğe inen Haşmet, oğlu Yusuf ile Zeliha'yı sarılırken görünce onları bir kez daha tehdit etti.

Aynı anlarda Cevdet ile Cemo'nun Yavuz'u tuttuğu yere giden Azize, "Ben yoruldum. Bu iş kan davasına dönüşmeyecek. Bu mesele burada kapandı" diyerek Yavuz ve adamını aldı.

Devran, şoförüyle Yavuz ve adamını kendi evlerine yollarken; Azize'yi de alıp evine gitti.

Sahipsizler'de ortalık toz duman! "Azize şimdi kendini suçlayacak" - 4

Ertesi gün Azize, evde hazırladığı yiyeceklerden kardeşlerine götürürken; Faruk da onun peşindeydi. Bu sırada Cemo da Arif'in yanında işe girdi.

Çocuklar, Azize'nin gelişiyle mutlu olup kahvaltıda onun hazırladıklarını yerken; Melis de yalan söyleyerek partiye gitmek üzere evden çıktı.

O sırada Cevdet'i birinin takip ettiğini anlayan Azize, soluğu Yavuz'un karşısında alırken onları bir kez daha uyardı. Devran da karısının peşinden gitti.

Sahipsizler'de ortalık toz duman! "Azize şimdi kendini suçlayacak" - 5

İkili dönerken kavga ederken; Süheyla da Zeliha'yı oğlundan uzak durması için uyardı. Aynı anlarda Yusuf da babaannesini, babası ve halasının yalan söylediğini öğrendi. Cevdet de kandırıldığını öğrenip bir kez daha hayal kırıklığına uğradı.

Çılgına dönen Yusuf, Haşmet'in Zeliha ile fotoğrafları konusunu gündeme getirmesiyle onun telefonunu kırdı.

Ardından Zeliha ile dertleşen Yusuf, onun 'biz mutlu olamayız' sözleri sonrası "Ben seninle mutsuzluğa da varım" diyerek onu öptü. Fidan da bu anlara şahit oldu.

Sahipsizler'de ortalık toz duman! "Azize şimdi kendini suçlayacak" - 6

Bu sırada Melis de erkek arkadaşıyla gittiği partide Cemo ile karşılaştı. Çocuğun içki içmesi konusunda Melis'e baskı yaptığını gören Cemo, ona saldırdı. Cemo'nun başında şişe kırılırken; Yavuz ve adamları da Cevdet'in dükkanını taradı.

Devran'ın kendisini yolda bırakmasıyla Faruk'un arabasına binen Azize ise inmek istese de onu ikna edemedi. Devran'dan kurtulmaya çalışan Faruk da Azize ile kaza yaptı.

Sahipsizler'de ortalık toz duman! "Azize şimdi kendini suçlayacak" - 7

Azize, Cevdet ve Cemo'nun başına gelenler sosyal medyada gündem oldu.

"Azize'nin karşısına normal biri asla çıkmıyor"
"Ah Azize şimdi kendini suçlayacak"
"Azize'nin kendinden başka dostu yok"
"Bu hikayede yanan Cevdet oldu"
"Ah be Cemo"

SAHİPSİZLER 11. BÖLÜM FRAGMANI

Sahipsizler 11. bölüm fragmanında ise Fidan ve Zeliha arasındaki gerilim ile Azize'nin kardeşleri için çabası dikkat çekti.

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