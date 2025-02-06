Sahipsizler'de ortalık toz duman! "Azize şimdi kendini suçlayacak"
Star TV'nin çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi Sahipsizler'in 5 Şubat akşamı yayınlanan 10. bölümüne; Azize, Cevdet ve Cemo'nun başına gelenler damga vurdu. İşte Sahipsizler son bölümde yaşananlar... (Haber: Bahar Gencer)
Başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın paylaştığı Sahipsizler 10. bölümde; Yavuz'un Cevdet'in dükkanını taraması, Azize'nin trafik kazası yapması ve Cemo'nun kavga edip yaralanması dikkat çekti.
Sahipsizler son bölümde; Yavuz, çocukların evini basarken; Devran da Faruk'a saldırdı.
Azize'yi alıp eve gelen Devran, öfkeden deliye dönerken annesi ve babası geldi. Devran'ın anne ve babasına kötü davranan Azize, "Benim kardeşlerimi görmeme izin verirsen, ben de senin aileni sayarım" dedi.