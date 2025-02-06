Sahipsizler'de ortalık toz duman! "Azize şimdi kendini suçlayacak"

Devran, bunu kabul edince Azize de onun anne ve babasına iyi davranmaya başladı.

O sırada Cevdet de Yavuz'la kavga edip onu ikinci kattan aşağıya attı. Haşmet, Yusuf ve Cemo ile durum değerlendirmesi yapan Cevdet, Kanlıcalı'yı arayıp bağladığı Yavuz'u götürmesini rica etti.

Hamiyet, mahalleyi basıp oğlu Yavuz'u ararken; Devran ile Azize'yi de çağırdı. Hemen mahalleye giden Azize, kardeşleri için kendisini feda ettiğini söylese de hiçbiri Yavuz ile ilgili bilgi vermedi.

Yavuz'un kömürlükte tutulduğunu anlayan Azize, Devran'dan onları takip etmesini isterken; Haşmet de Hamiyet'in "Oğlumu bulana bir kilo altın vereceğim" sözleri sonrası ağabeyine verdiği sözü tutamadı.