Sahipsizler'de Yavuz ve Cevdet karşı karşıya! "Çocuklar artık yalnız değil"

Star TV'nin yeni dizisi Sahipsizler'in 18 Aralık Çarşamba akşamı ekranlara gelen 6. bölümüne; Cevdet ile çocukların kavuşması ve Yavuz'un Azize'yi bulması damga vurdu. İşte Sahipsizler son bölümde yaşananlar... (Haber: Bahar Gencer)

Sahipsizler'de Yavuz ve Cevdet karşı karşıya! "Çocuklar artık yalnız değil" - 1

Başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın paylaştığı Sahipsizler'in 6. bölümünde; Azize ile kardeşlerine Cevdet'in kol kanat germesi ve Yavuz'un onları bulması dikkat çekti.

N-LIFE HABERLERİ

Sahipsizler'de Yavuz ve Cevdet karşı karşıya! "Çocuklar artık yalnız değil" - 2

CEMO SON ANDA KURTULDU

Sahipsizler son bölümde; tuzağa düşen Cemo, sandalyeye bağlı bir şekilde beklerken; Yavuz ve adamları kapıdan girdi. O sırada Cemo'nun kağıt toplayan arkadaşı Sinek, meşale yakıp ortalığı dumana boğdu. Cemo ve Sinek kaçarken; Yavuz'un adamları onların peşine takıldı.

Aynı anlarda Cevdet de Azize ve kardeşleri için aldığı erzakları kapıya bırakıp gitti. Bunu fark eden çocuklar ise çok mutlu oldu.

Tesadüfen karşılaştığı Yusuf'un yardımıyla Yavuz'un elinden kaçan Cemo, sağ salim eve geldi. Yavuz'un kendilerini bulduğunu söyleyen Cemo'nun ayağı giderek şişerken; Azize gitmeleri gerektiğini söyledi. Yusuf ise onları bu halde hiçbir yere yollamayacağını ifade edip "Her şeyi anlatın" dedi.

Sahipsizler'de Yavuz ve Cevdet karşı karşıya! "Çocuklar artık yalnız değil" - 3

Olanları öğrenen Yusuf, polise neden gidemediklerini sorarken; Cemo, Yavuz'un adamlarından birini öldürdüğünü söyledi. Ardından çocukların hiçbirinin kimliği olmadığını da öğrendi. Bunun üzerine ertesi sabah amcasına gidip yardım isteyeceklerini söyledi.

Dükkanına girildiğini öğrenen Cevdet, erkenden Rıfat'ı görmek için yola koyulurken; Yauvz ve adamları onun dükkanına geldi. Yavuz, onu bulamayınca orayı terk ederken; çocuklar da sabah hazırlanıp Cevdet'e gitti.

Sahipsizler'de Yavuz ve Cevdet karşı karşıya! "Çocuklar artık yalnız değil" - 4

CEVDET HER ŞEYİ ÖĞRENDİ

Yusuf'un telefonuyla dükkana geri dönen Cevdet, Azize'den hikayelerini dinledi. Azize'nin anlattıklarıyla fenalaşan Cevdet, onların Rıfat'ın çocukları olduğunu anladı.

Çocuklar ve Cevdet, birbirlerine sarılırken; Yusuf şoke oldu. Çocuklara korkmamaları gerektiğini söyleyen Cevdet, "Yavuz'un kabusu benim artık" dedi.

Sahipsizler'de Yavuz ve Cevdet karşı karşıya! "Çocuklar artık yalnız değil" - 5

CEVDET'TEN ÇOCUKLARA JEST

Çocuklara yiyecek bir şeyler getiren Cevdet, Azize'nin huzursuzluğu üzerine "Sizler benim çocuklarımsınız. Cevdet Kılıç'ın çocuklarına kimse yan gözle bakamaz" dedi.

Cevdet, çocukları kahvaltı sonrası önce hamama sonra alışverişe götürürken; Yusuf da babası Haşmet'e Duygu'ya gittiğini bildiğini söyledi ve onu uyardı.

Sahipsizler'de Yavuz ve Cevdet karşı karşıya! "Çocuklar artık yalnız değil" - 6

AZİZE'NİN SAMET KORKUSU

Cemo ve Samet alışveriş merkezinde tuvalete giderken; Yavuz'un adamı da Samet'i gördü ve yanına gitti. Samet'in elinden tutan Ümit, Yavuz'a haber verirken; Samet, güvenliğe koştu. Anons ile kardeşini bulan Azize, rahat bir nefes alırken mahalleye dönmek istedi.

Mahalleye geldiklerinde Cevdet'in yolladığı eşyaları apartmana sokmayan Remziye, oğluna rest çekti. Necla da ağabeyine bağırınca Cevdet iyice sinirlendi.

Sahipsizler'de Yavuz ve Cevdet karşı karşıya! "Çocuklar artık yalnız değil" - 7

CEVDET APARTMANA DÖNÜYOR

Apartmanın kendisinin olduğunu söyleyen Cevdet, yıllardır tek göz odada çile doldurduğunu ve artık kendi dairesinde çocuklarıyla oturacağını söyledi.

Sahipsizler'de Yavuz ve Cevdet karşı karşıya! "Çocuklar artık yalnız değil" - 8

FARUK, AZİZE'Yİ MERAK ETTİ

Necla ve Remziye ortalığı birbirine katarken; Cevdet de çocuklarıyla daireye yerleşti. O anlarda Faruk da Azize'yi buldu ve onu merak ettiğini söyledi.

Sahipsizler'de Yavuz ve Cevdet karşı karşıya! "Çocuklar artık yalnız değil" - 9

YUSUF VE CEMO TEHLİKEDE

Tüm bunlar olurken Yavuz'un yanına giden Emrah da Yusuf'un Azize ve kardeşlerini tanıdığını söyledi. Yavuz'un ısrarı sonrası Yusuf'u arayan Emrah, Azize ile ilgili bir mesele olduğunu söyledi ve onu Yavuz'un olduğu otele çağırdı.

Yavuz ve adamları, oraya giden Yusuf'u bağladı ve işkence etmeye başladı. Yeğenini merak eden Cevdet, onu aramaya çıkarken; içi rahat etmeyen Cemo da Yusuf'u bulmaya çıktı.

Sokakta Emrah'ı gören Cemo, Yusuf'u bir otelde tuttuklarını söyleyince oraya koştu. Yavuz ikisine de işkence ederken; Yusuf'un annesi oğlunu aradı. Cemo, Zeliha'nın sesini duyunca "Kapat, kaç" diye bağırdı.

Sahipsizler'de Yavuz ve Cevdet karşı karşıya! "Çocuklar artık yalnız değil" - 10

"BENİM OLANI ALMAYA GELDİM CEVDET"

Yavuz'un Cemo'yu bulduğunu duyunca panikleyen Azize ve çocuklar kaçmak için çıkarken; kapıda oturan Cevdet, içeri girmelerini söyledi.

Arabayla kapıya gelen Yavuz, adamlarıyla birlikte Cemo ve Yusuf'u da getirip "Merhaba Cevdet baba, sende bana ait bir şey varmış. Onu almaya geldim. Benim olanı ver ben de sana senin olanı vereyim" dedi.

Sahipsizler'de Yavuz ve Cevdet karşı karşıya! "Çocuklar artık yalnız değil" - 11

CEVDET'TEN ŞAŞIRTAN PLAN

Yavuz'a saatini gösteren ve "Benden alacağın tek şey bu. Al çöpünü git buradan" dedi. Yavuz silah çekince Cevdet de ıslık çalıp tüm mahalleliyi çağırdı.

Sahipsizler'de Yavuz ve Cevdet karşı karşıya! "Çocuklar artık yalnız değil" - 12

Cevdet'in çocuklara sahip çıkmasına sosyal medyadan yorum yağdı.

"Cevdet Kılıç büyüklüğünü gösterdi"
"Bir ıslıkla tüm mahalle toplandı"
"Cevdet baba sen çok yaşa"
"Şimdi Yavuz düşünsün"
"Sahipsizlerimiz artık sahipsiz değil"
"Artık yalnız değiller, Cevdet amcaları var"
"Çocukların kahramanı oldu Cevdet"
"Çocuklar ilk kez yalnız hissetmedi"

Sahipsizler'de Yavuz ve Cevdet karşı karşıya! "Çocuklar artık yalnız değil" - 13

SAHİPSİZLER 7. BÖLÜM FRAGMANI

Sahipsizler'in 7. bölüm fragmanında; Azize'nin kardeşlerini korumak için Yavuz'la gitmesi dikkat çekti.

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