Sahipsizler'de Yavuz ve Cevdet karşı karşıya! "Çocuklar artık yalnız değil"

CEMO SON ANDA KURTULDU

Sahipsizler son bölümde; tuzağa düşen Cemo, sandalyeye bağlı bir şekilde beklerken; Yavuz ve adamları kapıdan girdi. O sırada Cemo'nun kağıt toplayan arkadaşı Sinek, meşale yakıp ortalığı dumana boğdu. Cemo ve Sinek kaçarken; Yavuz'un adamları onların peşine takıldı.

Aynı anlarda Cevdet de Azize ve kardeşleri için aldığı erzakları kapıya bırakıp gitti. Bunu fark eden çocuklar ise çok mutlu oldu.



Tesadüfen karşılaştığı Yusuf'un yardımıyla Yavuz'un elinden kaçan Cemo, sağ salim eve geldi. Yavuz'un kendilerini bulduğunu söyleyen Cemo'nun ayağı giderek şişerken; Azize gitmeleri gerektiğini söyledi. Yusuf ise onları bu halde hiçbir yere yollamayacağını ifade edip "Her şeyi anlatın" dedi.