Sahipsizler'de Yavuz ve Cevdet karşı karşıya! "Çocuklar artık yalnız değil"
Star TV'nin yeni dizisi Sahipsizler'in 18 Aralık Çarşamba akşamı ekranlara gelen 6. bölümüne; Cevdet ile çocukların kavuşması ve Yavuz'un Azize'yi bulması damga vurdu. İşte Sahipsizler son bölümde yaşananlar... (Haber: Bahar Gencer)
Başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın paylaştığı Sahipsizler'in 6. bölümünde; Azize ile kardeşlerine Cevdet'in kol kanat germesi ve Yavuz'un onları bulması dikkat çekti.