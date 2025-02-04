Sahipsizler'in 10. bölümünde neler olacak? Faruk ve Devran, Azize için karşı karşıya geliyor

Başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın paylaştığı Sahipsizler, 10. bölümüyle 5 Şubat Çarşamba akşamı Star’da ekrana gelecek. İşte Sahipsizler'in yeni bölümünden ayrıntılar...

Sahipsizler'in 10. bölümünde neler olacak? Faruk ve Devran, Azize için karşı karşıya geliyor - 1

Anne babalarını bir gecede kaybeden altı kardeşin, zorluklara rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma mücadelesini konu alan Sahipsizler, 10. bölümü ile 5 Şubat Çarşamba Star’da.

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Sahipsizler'in 10. bölümünde neler olacak? Faruk ve Devran, Azize için karşı karşıya geliyor - 2

5 Şubat Çarşamba akşamı ekrana gelecek Sahipsizler’in yeni bölümünün konusu şöyle;

Faruk, Azize'nin zorla evlendirildiğini düşünür ve onu korumak isterken Devran ile karşı karşıya gelir. Bu durum, ikili arasındaki gerilimi artırır.

Sahipsizler'in 10. bölümünde neler olacak? Faruk ve Devran, Azize için karşı karşıya geliyor - 3

Azize, kardeşlerinin hayatını koruyabilmek için birçok fedakarlık yapar ve Yavuz tehlikesini sona erdirmeye çalışır. 

Sahipsizler'in 10. bölümünde neler olacak? Faruk ve Devran, Azize için karşı karşıya geliyor - 4

Fidan, Zeliha ile Yusuf arasındaki özel bir yakınlaşmaya tanık olur. Bu gelişme, ablasıyla yaşadığı çatışmaları daha da artırır. 

Sahipsizler'in 10. bölümünde neler olacak? Faruk ve Devran, Azize için karşı karşıya geliyor - 5

Cemo, Melis'i korumak için bir kavgaya karışır ve büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalır. Cevdet, çocukları koruyabilmek için elinden geleni yapar ancak kendini bir saldırının içinde bulur.

Sahipsizler'in 10. bölümünde neler olacak? Faruk ve Devran, Azize için karşı karşıya geliyor - 6

KADRODA KİMLER VAR?

Sahipsizler dizisinin oyuncu kadrosunda Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca, Züleyha Yıldız, Turgut Tunçalp, Enes Koçak, Mina Derman, Mehmet Bozdoğan, Nilsu Yılmaz, Hasan Denizyaran, Nilgün Türksever, Duygu Karaca, Yasemin Szawlowski, Bilge Can Göker, Onur Berk Arslanoğlu, Zeynep Köse, Mert Tümer ve Sacide Taşaner ile Reha Özcan gibi önemli isimler yer alıyor.

Sahipsizler'in 10. bölümünde neler olacak? Faruk ve Devran, Azize için karşı karşıya geliyor - 7

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, Onur Güvenatam'ın yapımcılığını üstlendiği, Cem Karcı'nın yönetmenliğini yaptığı dizinin senaryosunu ise Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı'dan oluşan senaryo grubu kaleme alıyor.

Sahipsizler, yeni bölümüyle 5 Şubat Çarşamba 20.00’de Star’da.

Sahipsizler'in 10. bölümünde neler olacak? Faruk ve Devran, Azize için karşı karşıya geliyor - 8

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Star TV'nin çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi Sahipsizler, 29 Ocak'ta 9. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Kardeşleri için her türlü fedakarlığı yapan Azize'nin Devran'la evlenmesiyle dengelerin değişmesi ve Yavuz'un çocuklarına karşısına çıkması Sahipsizler'e damga vurdu.

İşte Sahipsizler son bölümde yaşananlar... 

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