Sahipsizler'in 10. bölümünde neler olacak? Faruk ve Devran, Azize için karşı karşıya geliyor
Başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın paylaştığı Sahipsizler, 10. bölümüyle 5 Şubat Çarşamba akşamı Star’da ekrana gelecek. İşte Sahipsizler'in yeni bölümünden ayrıntılar...
Anne babalarını bir gecede kaybeden altı kardeşin, zorluklara rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma mücadelesini konu alan Sahipsizler, 10. bölümü ile 5 Şubat Çarşamba Star’da.