Sahipsizler'in Cemo'su Kaan Mirac Sezen ve Zeliha'sı Doğa Bayram açıkladı: Sette en eğlendikleri sahne hangisi?

DOĞA BAYRAM'IN TAKINTISI

Sezen ve Bayram, "Herhangi bir batıl inancınız veya itiraf edebileceğiniz bir sırrınız var mı?" sorusunu da yanıtladı.

Doğa Bayram, takıntısını açıkladı ve "Her şeyi sağ ile yapmaya çalışıyorum. İçeri girerken sağ ayakla girmek gibi..." dedi.

Kendisiyle ilgili bir itirafta bulunan Kaan Mirac Sezen ise "Gece vakti tuvaletteyken sürekli, kendi kendime İngilizce röportaj veriyorum" dedi.