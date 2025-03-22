Sahipsizler'in Cemo'su Kaan Mirac Sezen ve Zeliha'sı Doğa Bayram açıkladı: Sette en eğlendikleri sahne hangisi?
Sahipsizler dizisinin yıldızları Kaan Mirac Sezen ile Doğa Bayram, bilinmeyenlerini anlattı. Genç oyuncular, canlandırdıkları karakterleri tek kelimeyle ifade etti.
Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler'de ikiz kardeş olan Cemo ve Zeliha'ya hayat veren Kaan Mirac Sezen ile Doğa Bayram, OGM Universe için objektif karşısına geçti. Genç yıldızlar, hem kendileri hem set ile ilgili soru-cevap etkinliği yaptı.