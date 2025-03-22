Sahipsizler'in Cemo'su Kaan Mirac Sezen ve Zeliha'sı Doğa Bayram açıkladı: Sette en eğlendikleri sahne hangisi?

Sahipsizler dizisinin yıldızları Kaan Mirac Sezen ile Doğa Bayram, bilinmeyenlerini anlattı. Genç oyuncular, canlandırdıkları karakterleri tek kelimeyle ifade etti.

Sahipsizler'in Cemo'su Kaan Mirac Sezen ve Zeliha'sı Doğa Bayram açıkladı: Sette en eğlendikleri sahne hangisi? - 1

Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler'de ikiz kardeş olan Cemo ve Zeliha'ya hayat veren Kaan Mirac Sezen ile Doğa Bayram, OGM Universe için objektif karşısına geçti. Genç yıldızlar, hem kendileri hem set ile ilgili soru-cevap etkinliği yaptı.

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Sahipsizler'in Cemo'su Kaan Mirac Sezen ve Zeliha'sı Doğa Bayram açıkladı: Sette en eğlendikleri sahne hangisi? - 2

TEK KELİMEYLE ZELİHA VE CEMO

"Cemo ve Zeliha karakterlerini tek kelimeyle anlatır mısınız?" sorusuna yanıt veren oyunculardan Doğa Bayram, "Zeliha tam bir anaç" dedi.

Kaan Mirac Sezen ise "Ben Cemo'yu vahşi olarak tanımlıyorum. Zeliha için de güneş diyabilirim" ifadelerini kullandı.

Sahipsizler'in Cemo'su Kaan Mirac Sezen ve Zeliha'sı Doğa Bayram açıkladı: Sette en eğlendikleri sahne hangisi? - 3

"ÇOK EĞLENMİŞTİM"

Genç oyuncular, ardından "Sette sizin için en eğlenceli sahne hangisiydi?" sorusuna yanıt verdi.

Kaan Mirac Sezen, "Reha (Özcan) abi ve Enes'le birlikte yakalama sahnesi çekiyorduk. O sahnelerde ben çok eğlenmiştim" dedi.

Sahipsizler'in Cemo'su Kaan Mirac Sezen ve Zeliha'sı Doğa Bayram açıkladı: Sette en eğlendikleri sahne hangisi? - 4

"BUNU BİR DAHA NE ZAMAN YAPABİLİRSİNİZ?

Doğa Bayram ise "Benim için çıplak ayakla Nişantaşı'nda yürüdüğümüz sahne" yanıtını verdi.

Rol arkadaşının yanıtı üzerine Kaan Mirac Sezen, "Aşırı eğlenceliydi. Nişantaşı'nda bir daha ne zaman çıplak ayakla yürüyebilirsin ki?" dedi.

Sahipsizler'in Cemo'su Kaan Mirac Sezen ve Zeliha'sı Doğa Bayram açıkladı: Sette en eğlendikleri sahne hangisi? - 5

SETİN ENERJİ BOMBASI KİM?

Doğa Bayram, "Setin enerji bombası kim?" sorusuna "Mirac ve Duygu (Karaca) abla diye yanıt verirken; Kaan Mirac Sezen de "Benim" dedi.

Sahipsizler'in Cemo'su Kaan Mirac Sezen ve Zeliha'sı Doğa Bayram açıkladı: Sette en eğlendikleri sahne hangisi? - 6

DOĞA BAYRAM'IN TAKINTISI

Sezen ve Bayram, "Herhangi bir batıl inancınız veya itiraf edebileceğiniz bir sırrınız var mı?" sorusunu da yanıtladı.

Doğa Bayram, takıntısını açıkladı ve "Her şeyi sağ ile yapmaya çalışıyorum. İçeri girerken sağ ayakla girmek gibi..." dedi.

Kendisiyle ilgili bir itirafta bulunan Kaan Mirac Sezen ise "Gece vakti tuvaletteyken sürekli, kendi kendime İngilizce röportaj veriyorum" dedi.

Sahipsizler'in Cemo'su Kaan Mirac Sezen ve Zeliha'sı Doğa Bayram açıkladı: Sette en eğlendikleri sahne hangisi? - 7

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sahipsizler dizisinin 19 Mart akşamı yayınlanan 16. bölümüne; Azize ile Devran'ın Vera'nın hamilelik haberiyle dağılması ve Berşan'dan gelen telefon damga vurdu.

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