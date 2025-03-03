Sahipsizler'in Cemo'su Kaan Mirac Sezen: Setimiz keyifli bir dinamiğe sahip
Star'ın sevilen dizisi Sahipsizler'de Cemo karakterine hayat veren Kaan Mirac Sezen ntv.com.tr'ye konuştu. Dizide Hazal Subaşı, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız ile başrolleri paylaşan oyuncu hayat verdiği Cemo karakterini anlattı.
Star TV'nin etkileyici hikayesiyle dikkat çeken dizisi Sahipsizler'de Cemo karakterine hayat veren Kaan Mirac Sezen, ntv.com.tr'nin sorularını yanıtladı.
Anne babalarını bir gecede kaybeden altı kardeşin başlarına gelen felaketlere rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarını konu alan Sahipsizler dizisinde Cemo'yu canlandıran Kaan Mirac Sezen, setteki dinamiklerden ve Cemo karakterinden bahsetti.