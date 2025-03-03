Sahipsizler'in Cemo'su Kaan Mirac Sezen: Setimiz keyifli bir dinamiğe sahip

Star'ın sevilen dizisi Sahipsizler'de Cemo karakterine hayat veren Kaan Mirac Sezen ntv.com.tr'ye konuştu. Dizide Hazal Subaşı, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız ile başrolleri paylaşan oyuncu hayat verdiği Cemo karakterini anlattı.

Sahipsizler'in Cemo'su Kaan Mirac Sezen: Setimiz keyifli bir dinamiğe sahip - 1

Star TV'nin etkileyici hikayesiyle dikkat çeken dizisi Sahipsizler'de Cemo karakterine hayat veren Kaan Mirac Sezen, ntv.com.tr'nin sorularını yanıtladı.

Anne babalarını bir gecede kaybeden altı kardeşin başlarına gelen felaketlere rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarını konu alan Sahipsizler dizisinde Cemo'yu canlandıran Kaan Mirac Sezen, setteki dinamiklerden ve Cemo karakterinden bahsetti.

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Sahipsizler'in Cemo'su Kaan Mirac Sezen: Setimiz keyifli bir dinamiğe sahip - 2

 "SETİMİZ KEYİFLİ BİR DİNAMİĞE SAHİP"

Sahipsizler setinde nasıl bir dinamik var? Altı kardeşin hikayesini izlediğimiz Sahipsizler'in setinden biraz bahsedebilir misiniz?

Sahipsizler seti çalışmaktan keyif duyacağınız insanlarla dolu, hareketli ve huzurlu bir set. Özel bağlar kurabildiğiniz, iletişimi güzel insanlarla keyifli bir dinamiğe sahip setimiz. Aynı zamanda Balat'ın içinde olduğumuzdan dolayı esnaf ve komşularımız da bizlerle birlikte çekiyor diziyi diyebilirim, özel ve yaşanılan kılan da bu bence işimizi. 

Sahipsizler'in Cemo'su Kaan Mirac Sezen: Setimiz keyifli bir dinamiğe sahip - 3

Sahipsizler'in yıldız kadrosunda birçok usta birçok oyuncu rol alıyor. Birlikte rol aldığınız sahnelerde, onlarla oynarken neler hissediyorsunuz?

Şu ana kadar Reha Özcan ile çok fazla sahne çektik. Reha abi bir oyuncudan fazlası, iyi bir insanın nasıl olunması gerektiğiyle ilgili duruşuyla örnek olan da biri benim için. Aynı zamanda okuldaşım, ne kadar arada zaman farkı da olsa onun uğradığı durakların birinde olmak ve onun bana kattıklarını bu genç yaşta tecrübe ediyor olmak çok değerli hissettiriyor. 

Sahipsizler'in Cemo'su Kaan Mirac Sezen: Setimiz keyifli bir dinamiğe sahip - 4

"EMİNİM GELİŞECEK VE DEĞİŞECEK"

Cemo kardeşlerini korumak için her şeyi yapabilecek bir yandan da çabuk öfkelenen biri. Peki Cemo böyle olmaya devam edecek mi, yoksa değişmek zorunda mı kalacak? Bu konu hakkında ne söylemek istersiniz?


Cemo gerçekten çok çabuk öfkeleniyor çünkü travmaları olan bir delikanlı. Bunun sebepleri ne kadar belirgin olsa da devam eden hayatın akışı içerisinde kendine yer bulmakta zorlanıyor. Herkesin ona zarar verebileceği düşüncesiyle insani sınırlarını ve ailesini belki de daha tam olgunlaşmamış haliyle çocukça korumak ve çocukça kararlar vermek zorunda kalıyor.

Eminim gelişecek ve değişecek çünkü bu kadar hata yapan bir karakterin yolculuğunda hatalarından ders çıkardığını ve kendini nasıl değiştirdiğini göreceğimiz uzun bir yolculuk içerisindeyiz. 

Sahipsizler'in Cemo'su Kaan Mirac Sezen: Setimiz keyifli bir dinamiğe sahip - 5

REYTİNGLERDE İLK SIRADA

Sahipsizler dizisi, ekranlara gelen 13. bölümüyle 26 Şubat akşamının en çok izlenen yapımı oldu. Star'ın sevilen dizisi, TOTAL'de en çok izlenen yapım oldu ve reytinglerde birinci sıraya yerleşti.

Sahipsizler'in Cemo'su Kaan Mirac Sezen: Setimiz keyifli bir dinamiğe sahip - 6

KAAN MİRAC SEZEN KİMDİR?

Sahipsizler'in Cemo'su Kaan Mirac Sezen 2002, Bursa doğumlu. TED Koleji ve Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunudur.

Şimdiye dek birçok farklı tiyatro oyununda yer almış olan Kaan Mirac Sezen, İstanbul Şehir Tiyatroları bünyesinde birçok oyunda yer almaya devam ediyor. Kaan Miraç Sezen, tiyatro çalışmaları yanı sıra ilk kamera önü oyunculuk deneyimi olarak rol aldığı Tozluyaka dizisinde Ali karakterini canlandırmıştır.

Sahipsizler'in Cemo'su Kaan Mirac Sezen: Setimiz keyifli bir dinamiğe sahip - 7

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sahipsizler dizisinin 26 Şubat akşamı yayınlanan 13. bölümüne Devran'ın Azize için çabalaması ve sonunda onu kıskandığını itiraf etmesi damga vurdu. 

İŞTE SAHİPSİZLER'İN SON BÖLÜMÜNDE YAŞANANLAR

KADRODA KİMLER VAR?

Sahipsizler dizisinin oyuncu kadrosunda Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca, Züleyha Yıldız, Turgut Tunçalp, Enes Koçak, Mina Derman, Mehmet Bozdoğan, Nilsu Yılmaz, Hasan Denizyaran, Nilgün Türksever, Duygu Karaca, Yasemin Szawlowski, Bilge Can Göker, Onur Berk Arslanoğlu, Zeynep Köse, Mert Tümer ve Sacide Taşaner ile Reha Özcan gibi önemli isimler yer alıyor.

Sahipsizler dizisinin yapımını OGM Pictures üstlenirken, yapımcılığını Onur Güvenatam yürütüyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Cem Karcı oturuyor, senaryosunu ise Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı’dan oluşan senaryo grubu kaleme alıyor.

Sahipsizler, yeni bölümleriyle her Çarşamba 20.00’de Star’da.

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