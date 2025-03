Sahipsizler'in Fidan'ı Ece Bağcı: Onu her yönüyle göstermeye çalışıyorum

"FİDAN'IN MÜKEMMEL OLMASI İÇİN UĞRAŞMIYORUM"

İlk kez bir televizyonda projesinde yer alıyorsunuz. Kuru Otlar Üstüne gibi dev bir yapımda rol almak, Sahipsizler'de "Fidan"ı canlandırırken size neler kattı?

"Kuru Otlar Üstüne ilk işim olduğu için oyunculuğu ilk olarak orada öğrendim diyebilirim. Karakteri her yönüyle anlamayı öğretti bana. Fidan'ı da her yönüyle göstermeye çalışıyorum. Kötü yönleriyle, zayıflıklarıyla, her şeyiyle. Mükemmel olması için uğraşmadan, insanı insan yapan her unsuru ortaya çıkararak."