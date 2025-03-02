Sahipsizler'in Fidan'ı Ece Bağcı: Onu her yönüyle göstermeye çalışıyorum
Sahipsizler dizisinin Fidan'ı Ece Bağcı, ntv.com.tr'ye konuştu. Nuri Bilge Ceylan imzalı Kuru Otlar Üstüne filmiyle oyunculuğa adım atan ve dizide Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız ile başrolleri paylaşan genç oyuncu, hayat verdiği Fidan karakterini anlattı.
Star TV'nin etkileyici hikayesiyle dikkat çeken dizisi Sahipsizler'de Fidan karakterine hayat veren Ece Bağcı, ntv.com.tr'nin sorularını yanıtladı.