Sahipsizler'in Fidan'ı Ece Bağcı: Onu her yönüyle göstermeye çalışıyorum

"DRAM SAHNELERİ ÖNCESİ KENDİMLE KALMAYI SEVİYORUM"

Oldukça dram içeren sahnelerde oynuyorsunuz, bu tür sahnelerin olduğu günlerde bir ön hazırlık süreciniz var mı?

"Ben ağır sahnelerden önce olabildiğince vücudumu esnetmeye, sesimi açmaya özen gösteriyorum. Duygunun rahatça açığa çıkması için bunu önemli buluyorum. Sette bazen bunun için vakit olmayabiliyor. O zaman sete gelmeden evde yapıyorum bunları. Ayrıca bu tür sahneler yoğun bir odak gerektirdiğinden kendimle biraz baş başa kalmayı seviyorum. Ekip ruhunu kaybetmeden yapıyorum bunu."