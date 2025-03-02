Sahipsizler'in Fidan'ı Ece Bağcı: Onu her yönüyle göstermeye çalışıyorum

Sahipsizler dizisinin Fidan'ı Ece Bağcı, ntv.com.tr'ye konuştu. Nuri Bilge Ceylan imzalı Kuru Otlar Üstüne filmiyle oyunculuğa adım atan ve dizide Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız ile başrolleri paylaşan genç oyuncu, hayat verdiği Fidan karakterini anlattı.

Sahipsizler'in Fidan'ı Ece Bağcı: Onu her yönüyle göstermeye çalışıyorum - 1

Star TV'nin etkileyici hikayesiyle dikkat çeken dizisi Sahipsizler'de Fidan karakterine hayat veren Ece Bağcı, ntv.com.tr'nin sorularını yanıtladı.

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Sahipsizler'in Fidan'ı Ece Bağcı: Onu her yönüyle göstermeye çalışıyorum - 2

Anne babalarını bir gecede kaybeden altı kardeşin başlarına gelen felaketlere rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarını konu alan Sahipsizler dizisinde; hırslı ve  fark edilmek isteyen Fidan'ı canlandıran Ece Bağcı, dram yüklü sahnelere nasıl hazırlandığını anlattı.

Sahipsizler'in Fidan'ı Ece Bağcı: Onu her yönüyle göstermeye çalışıyorum - 3

"FİDAN'IN MÜKEMMEL OLMASI İÇİN UĞRAŞMIYORUM"

İlk kez bir televizyonda projesinde yer alıyorsunuz. Kuru Otlar Üstüne gibi dev bir yapımda rol almak, Sahipsizler'de "Fidan"ı canlandırırken size neler kattı?

"Kuru Otlar Üstüne ilk işim olduğu için oyunculuğu ilk olarak orada öğrendim diyebilirim. Karakteri her yönüyle anlamayı öğretti bana. Fidan'ı da her yönüyle göstermeye çalışıyorum. Kötü yönleriyle, zayıflıklarıyla, her şeyiyle. Mükemmel olması için uğraşmadan, insanı insan yapan her unsuru ortaya çıkararak."

Sahipsizler'in Fidan'ı Ece Bağcı: Onu her yönüyle göstermeye çalışıyorum - 4

"FİDAN'I ANLIYORUM"

Canlandırdığınız Fidan karakterine bir tavsiye vermek isteseydiniz, bu ne olurdu?

"Fidan'a bir tavsiye verecek olsam etrafındakileri daha az kırması gerektiğini söylerdim. Çünkü bazı anlarda haklı olduğu halde kullandığı dil onu haksız konuma düşürüyor. Ama onu anlıyorum ve çok seviyorum."

Sahipsizler'in Fidan'ı Ece Bağcı: Onu her yönüyle göstermeye çalışıyorum - 5

"DRAM SAHNELERİ ÖNCESİ KENDİMLE KALMAYI SEVİYORUM"

Oldukça dram içeren sahnelerde oynuyorsunuz, bu tür sahnelerin olduğu günlerde bir ön hazırlık süreciniz var mı?

"Ben ağır sahnelerden önce olabildiğince vücudumu esnetmeye, sesimi açmaya özen gösteriyorum. Duygunun rahatça açığa çıkması için bunu önemli buluyorum. Sette bazen bunun için vakit olmayabiliyor. O zaman sete gelmeden evde yapıyorum bunları. Ayrıca bu tür sahneler yoğun bir odak gerektirdiğinden kendimle biraz baş başa kalmayı seviyorum. Ekip ruhunu kaybetmeden yapıyorum bunu."

Sahipsizler'in Fidan'ı Ece Bağcı: Onu her yönüyle göstermeye çalışıyorum - 6

ECE BAĞCI KİMDİR?

2007 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ece Bağcı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nde eğitimine devam ediyor.

Daha önce Romeo ve Juliet, İnsan Çağı, Troyalı Kadınlar, Gar, Phone gibi tiyatro oyunlarında rol alan Bağcı, ilk sinema deneyimini Nuri Bilge Ceylan imzalı Kuru Otlar Üstüne filmiyle yaşadı.

Kuru Otlar Üstüne'deki Sevim rolüyle dikkat çeken ve uluslararası ödüllere aday gösterilen Bağcı, Chicago Film Festivali'nde “En İyi Yardımcı Oyuncu" ödülünü kazandı.

Sahipsizler'in Fidan'ı Ece Bağcı: Onu her yönüyle göstermeye çalışıyorum - 7

SET KARELERİNİ TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞIYOR

Öte yandan sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Ece Bağcı, set karelerini sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

Genç yıldız, son olarak rol arkadaşları ile çekilen fotoğraflarını gözler önüne serdi.

REYTİNGLERDE İLK SIRADA

Sahipsizler dizisi, ekranlara gelen 13. bölümüyle 26 Şubat akşamının en çok izlenen yapımı oldu. Star'ın sevilen dizisi, TOTAL'de en çok izlenen yapım oldu ve reytinglerde birinci sıraya yerleşti.

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